ભાવનગર શહેરમાં આવતીકાલે આ વિસ્તારોમાં રહેશે પાણીકાપ, 40 હજાર લોકો થશે પ્રભાવિત

ભાવનગર શહેરના મતનાગણતરી વિસ્તાર સહિત અન્ય વિસ્તારમાં પાણીકાપ લાગુ થશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 27, 2026 at 5:36 PM IST

ભાવનગર : શહેરમાં મંગળવારે મહાનગરપાલિકામાં ચૂંટણી લડેલા ઉમેદવારોના ભાવિ નક્કી થશે તો બીજી તરફ બપોર બાદ શહેરના મતનાગણતરી વિસ્તાર સહિત અન્ય વિસ્તારમાં પાણીકાપ લાગુ થશે. નવા કામોને પગલે 40 ડીગ્રી વચ્ચે કામગીરી હોવાથી પાણીકાપ નખાયો છે.

28 તારીખને મંગળવારના રોજ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીની મતગણતરી થવાની છે. બીજી તરફ મહાનગરપાલિકા દ્વારા એ જ દિવસે પાણી કાપ રાખવામાં આવ્યો છે. પાણીકાપ પાછળનું કારણ પણ મહાનગરપાલિકાના તંત્ર દ્વારા દર્શાવવામાં આવ્યું છે. જો કે કયા વિસ્તારમાં પાણી કાપ રહેવાનો છે? પાણી કાપ પાછળનું કારણ શું છે? ચાલો જાણીએ વિગતે...

18 થી 20 કલાક સુધી ગરમીમાં પાણી કાપ

ભાવનગર શહેરમાં રવિવારના રોજ મતદાનની પ્રક્રિયા યોજાય ત્યારે ગરમીનો પારો 42 ડિગ્રી ઉપર પહોંચી ગયો હતો. જેને પગલે રસ્તા ઉપર નીકળતા રાહદારીઓને પોતાના શરીરની કાળજી લેવી પડે તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું હતું. આમ છતાં મતદાનની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ છે. આવતીકાલે જ્યારે મતગણતરી થવાની છે, તેના એક દિવસ પૂર્વે મહાનગરપાલિકાના વોટર વર્કસ અને ફિલ્ટર વિભાગ દ્વારા થનારી કામગીરીને લઈને પાણી કાપ જાહેર કરાયો છે, પરંતુ પાણી કાપ નિશ્ચિત કરેલા વિસ્તારો પૂરતો છે. કયા વિસ્તારો 18 થી 20 કલાક સુધી પાણી નહીં મેળવી શકે તેની જાણ તંત્ર એ કરી છે અને તેનું કારણ પણ રજૂ કર્યું છે.

પાણીકાપથી 40 હજાર લોકો થશે પ્રભાવિત
ફિલ્ટર વિભાગના અધિકારી ભાવેશભાઈ વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે, "આવતીકાલે શેત્રુંજી ડેમ ઉપર નવા પંપના મોટરની ટ્રાયલની કામગીરી કરવાની છે. જેને પગલે ભાવનગર થી શેત્રુંજી સુધીની 48 kmની પાણીની લાઈન ખાલી કરવામાં સમય લાગે એટલે સ્ટોપેજ જોઈએ છે. તખ્તેશ્વર પ્લાન્ટ ખાતે ઇનકમિંગ લાઈન ઉપર 1000 એમએમ ડાયામીટરમાં વાલ્વ અને રો મીટરની ફિટિંગના કામો હાથ ધરવામાં આવનાર છે. આથી તખતેશ્વર ફિલ્ટર નીચેના કેટલાક વિસ્તારોમાં પાણી શરૂ રહેવાનું છે. માત્ર પ્રભુદાસ તળાવ અને તખ્તેશ્વર ESR હેઠળ આવતા કેટલાક વિસ્તારોમાં સાંજ બાદ પાણી મળવા પ્રાપ્ત થશે નહીં."

આવતીકાલે શેત્રુંજી ડેમ ઉપર નવા પંપના મોટરની ટ્રાયલ
કેટલા લોકો થઈ શકે પ્રભાવિત

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવનાર કામને લઈને અધિકારીએ મૌખિક જણાવ્યું હતું કે, અમે આશરે 90 MLD પાણી તખતેશ્વર ફિલ્ટર પ્લાન્ટ ખાતે શેત્રુંજી ડેમમાંથી લેતા હોઈએ છીએ. આ જે બે ESRમાં પાણીકાપ છે તે સાંજે 4 કલાકથી રાત્રીના 10.30 કલાક સુધી રાખવામાં આવ્યો છે. આશરે આ વિસ્તારમાં 30 થી 40 હજાર લોકોને પાણી મળવા પ્રાપ્ત થશે નહીં. જો કે જ્યાં પાણી કાપ છે, તેમા મતગણતરી સ્થળ વિસ્તારનો પણ સમાવેશ થાય છે. આમ મહાનગરપાલિકામાં નવી સત્તા પણ ક્યાંક પાણીકાપ સાથે આવશે.

પ્રભુદાસ તળાવ ESRના વિસ્તારમાં પાણી કાપ

  • પોપટનગર
  • ધનાનગર
  • એક્સેલ
  • રૂવાપરી
  • જમનાકુંડ
  • શિશુવિહાર
  • પ્રભુદાસ તળાવ વગેરે

તખ્તેશ્વર ESR વિસ્તારમાં પાણી કાપ

  • આતાભાઈ
  • રૂપાણી
  • સરદારનગર
  • અનંતવાડી
  • વિદ્યાનગર
  • આઈટીઆઈ

