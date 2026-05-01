ભાવનગર શહેરમાં ઉનાળામાં પાણીની જરૂરીયાત વધી, પીવાના પાણીના ટેન્કરોનું વિતરણ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 1, 2026 at 2:30 PM IST

ભાવનગર : ઉનાળામાં પાણીની જરૂરીયાત વધે છે ત્યારે તખતેશ્વર ફિલ્ટર પ્લાન્ટમાં રોજના ટેન્કરોનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. આમ તો શહેરમાં પાણીની લાઈનો છે. છતા ટેન્કરોની પણ માંગ રહે છે. જાણો ભાવનગર શહેરમાં રોજના કેટલા ટેન્કરનું વિતરણ થાય છે.

ભાવનગરમાં ટેન્કરની વ્યવસ્થા

ભાવનગર શહેરમાં તખતેશ્વર ફિલ્ટર પ્લાન્ટથી રોજ ટેન્કરો શહેરમાં જાય છે. ફિલ્ટર વિભાગના અધિકારી ભાવેશભાઈ વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે, "શહેરમાં પાણી વિતરણ નિશ્ચિત પ્રમાણે થાય છે. અમારે ફિલ્ટર વિભાગમાં શિયાળ કરતા ડબલ ટેન્કરની માંગ રહેતી હોય છે. હાલમાં રોજના 35 જેટલા ટેન્કરો અમારે વિતરણ કરવામાં આવે છે. જો કે શિયાળામાં 12 થી 15 જેટલા ટેન્કરોનું વિતરણ થતું હોય છે."

વોટર વર્કસ વિભાગને ક્યારે પડે છે જરૂર ટેન્કરની

ભાવનગર શહેરમાં આમ તો ઘરેઘરે પાણીની લાઈન છે. છતાં વોટર વર્કસ વિભાગને પાણીના ટેન્કરની જરૂરિયાત ઉભી થાય છે. ફિલ્ટર વિભાગના અધિકારી ભાવેશભાઈ વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે, "શહેરમાં પાણીની લાઈનમાં ગટર લાઈન ભળી જવી કે તૂટવા જેવા કિસ્સાઓમાં વોટર વર્કસ વિભાગ દ્વારા ટેન્કરની માંગ કરાતી હોય છે, પરંતુ હાલમાં આવા કિસ્સા મહિને એક કે બે હોય છે. ટેન્કરોની માંગ હોવાને પગલે વિતરણ કરવામાં આવે છે."

તખતેશ્વર ફિલ્ટર પ્લાન્ટમાં ટેન્કરો દિવસના મોટી સંખ્યામાં જતા હોય છે. ભાવનગર શહેરમાં પણ હજુ ટેન્કરોની માંગ યથાવત છે. પાણી વેરો લોકો ભરતા હોય છે છતા ટેન્કરો મંગાવવામાં આવી રહ્યા છે. આકરી ગરમીમાં ટેન્કરોની માંગ વધી છે.

