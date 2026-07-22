ભાવનગરની 316 આંગણવાડીઓમાં કેટલી સ્માર્ટ અને શું છે હાલની સ્થિતિ? જુઓ અહેવાલ
ભાવનગરની આંગણવાડીઓને પરિસ્થિતિ વિશે વિગતે જાણીએ આ અહેવાલમાં...
Published : July 22, 2026 at 5:42 PM IST
ભાવનગર : મહાનગરપાલિકામાં છેલ્લા 30 વર્ષથી ભાજપનું શાસન છે. શહેરમાં આવેલી મહાનગરપાલિકા અંતર્ગતની આંગણવાડીઓને સ્માર્ટ આંગણવાડી બનાવવાનો પણ પ્રારંભ થયો છે. જો કે શહેરમાં કેટલી આંગણવાડી છે અને આ આંગણવાડી કેટલી સ્માર્ટ બની છે અને કેટલી હજુ પણ ભાડાના મકાનમાં રહે છે. ચાલો આંગણવાડીઓને પરિસ્થિતિ વિશે વિગતે જાણીએ આ અહેવાલમાં...
શહેરમાં બે ઝોનમાં આંગણવાડી અને કેટલી ભાડે
ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં 13 વોર્ડ આવેલા છે. મહાનગરપાલિકાના ICDS વિભાગ અંતર્ગત બે ઝોન છે. જેમાં આંગણવાડીઓ વહેંચાયેલી છે. હાલમાં ઇન્ચાર્જ (ICDS) બાળ વિકાસ યોજના અધિકારી પૂનમબેન વાઢેરે જણાવ્યું હતું કે, "આપણે પૂર્વ અને પશ્ચિમમાં જોઈએ તો પૂર્વમાં 174 અને પશ્ચિમમાં 142 મળીને કુલ શહેરમાં 316 જેટલી આંગણવાડી આવેલી છે, તેમાંથી ટોટલ પોતાની આંગણવાડી હોય તેવી 216 છે. જ્યારે 85 જેટલી આંગણવાડીઓ આપણે ભાડાના મકાનમાં બેસાડીએ છીએ. જ્યારે અન્ય 15 જેટલી આંગણવાડી સરકારના બિલ્ડીંગ હોય તેમાં બેસાડીએ છીએ."
સ્માર્ટ આંગણવાડી કેટલી છે?
આંગણવાડીઓને સ્માર્ટ આંગણવાડી બનાવવા માટે મહાનગરપાલિકા દ્વારા લાખો રૂપિયા ખર્ચવામાં આવી રહ્યા છે. ઇન્ચાર્જ (ICDS) બાળ યોજના વિકાસ અધિકારી પૂનમબેન વાઢેરે જણાવ્યું હતું કે, "આપણી આંગણવાડીમાં બંને આંગણવાડી ઘટકોમાં 28,000 જેટલા બાળકો છે. જેમાં જન્મથી 6 વર્ષ સુધીના બાળકો છે. આપણી પાસે કુલ 87 સ્માર્ટ આંગણવાડી બનાવવાની મંજૂરી મળી છે. જેમાં પૂર્વમાં 44 અને પશ્ચિમમાં 43 છે. જે પૈકી હાલ 50 જેટલી આંગણવાડીઓ તૈયાર થઈ ગઈ છે. બાકીની કામગીરી શરૂ છે જે મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે."
હાલમાં તાજેતરમાં નવી આંગણવાડીઓ મંજૂર
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા ધોરણસર આંગણવાડીઓ નવી બનાવવા માટે મંજૂરી અપાઈ છે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં તાજેતરમાં જ કરચલીયા પરા વોર્ડમાં આવેલા ખેડુતવાસ રૂવાપરી રોડ ઉપર 33/1 અને 49/1 નવી આંગણવાડી બનાવવા માટે 98,10,426 મંજુર કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે મહિલા કોલેજ પાસે નવી આંગણવાડી બનાવવા માટે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં 22,53,239 મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. જો કે 316 આંગણવાડી પૈકી 87 આંગણવાડી સ્માર્ટ બનાવવાની હોવાને પગલે તે પૈકી હાલમાં અંદાજે 10 ટકા જ નવી બનવા પામી છે જ્યારે અન્યની કામગીરી હજુ ચાલુ છે.
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