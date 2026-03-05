ETV Bharat / state

ભાવનગર શહેરમાં કેટલા MLD પાણીની જરૂરિયાત?, સિંચાઈ વિભાગ અને મહાનગરપાલિકાએ શું કહ્યું જાણો

આગામી દિવસો ગરમીને લઈને શું તૈયારીઓ છે, તેને લઈને સ્થિતિ વિશે ચાલો જાણીએ. ક્યાં સુધીની પાણીની વ્યવસ્થા છે.

ભાવનગર શહેરમાં કેટલા MLD પાણીની જરૂરિયાત?
ભાવનગર શહેરમાં કેટલા MLD પાણીની જરૂરિયાત? (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 5, 2026 at 4:27 PM IST

ભાવનગર : આકરી ગરમીની શરૂ થઈ છે, ત્યારે પીવાના પાણીની લઈને પ્લાન તૈયાર થઈ જાય છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકા 4 સ્થળોએથી પાણી મેળવે છે. ત્યારે ભાવનગર શહેરને પાણી પૂરું પાડતા સ્ત્રોત અને મહાનગરપાલિકા તેમજ સિંચાઈ વિભાગની આગામી દિવસો ગરમીને લઈને શું તૈયારીઓ છે, તેને લઈને સ્થિતિ વિશે ચાલો જાણીએ. ક્યાં સુધીની પાણીની વ્યવસ્થા છે.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાને પાણીની કેટલી જરૂરિયાત

ભાવનગર શહેરની વસ્તી આશરે 7,00,000 જેટલી છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરમાં પાણી પૂરું પાડવામાં આવતું હોય છે. મહાનગરપાલિકાના વોટર વર્કસ વિભાગના અધિકારી ફાલ્ગુન શાહે જણાવ્યું હતું કે, "ભાવનગર શહેરના તમામ વિસ્તારોને દિવસમાં 45 મિનિટ પ્રમાણે પાણી આપવામાં આવે છે. આપણી પાસે પાણી માટેના ચાર સ્ત્રોત છે, રોજનું જોઈએ તો 190થી 195 MLD પાણીની જરૂરિયાત રહે છે. હાલમાં આપણી પાસે બોરતળાવમાંથી પણ પાણી લેવાની વ્યવસ્થા છે. બોરતળાવ, શેત્રુંજી, ખોડીયાર ડેમ અને મહી પરીએજ યોજના દ્વારા પાણી આપણે આપીએ છીએ જેથી કોઈ સમસ્યા હાલ નથી."

મે મહિના સુધી પાણીની તકલીફ નહી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા સૌથી વધારે પાણીનો જથ્થો આશરે 90 MLDથી વધારે શેત્રુંજી ડેમમાંથી લેવામાં આવે છે, ત્યારે સિંચાઈ વિભાગના અધિકારી નરેન્દ્ર તરસરીયાએ જણાવ્યું હતું કે શેત્રુંજી ડેમમાં હાલમાં 8,275 mcft પાણીનો જથ્થો સ્ટોર રાખ્યો છે. જેમાં 1188 mcft પીવાના પાણીનો જથ્થો છે. જ્યારે સિંચાઈ માટે 7787 mcft જથ્થો ઉપલબ્ધ રાખવામાં આવ્યો છે. આમ આપણી પાસે મે મહિના સુધી પાણીને લઈને કોઈ ચિંતા છે નહીં.

શેત્રુંજીમાંથી ગારીયાધાર પાલીતાણાને પાણી અપાય છે

ભાવનગર જિલ્લાનો પાલીતાણા ખાતે આવેલો શેત્રુંજી ડેમ ભાવનગર શહેરનું પીવાના પાણીનું સ્ત્રોત છે, સાથે ગારીયાધાર અને પાલીતાણા શહેર માટે પણ પીવાના પાણીનું સ્ત્રોત માનવામાં આવે છે. સિંચાઈ વિભાગના અધિકારીએ નરેન્દ્ર તરસરીયાએ જણાવ્યું હતું કે આપણે શેત્રુંજી ડેમમાંથી બીએમસી અને ગારીયાધાર જૂથ યોજના માટે પાણી આપીએ છીએ. આપણે કદાચ મે મહિના પછી પણ ચોમાસુ શરૂ થાય ત્યાં સુધી પણ પાણીની વ્યવસ્થા છે.

