ભાવનગરમાં શહેરમાં આવેલા ફ્લાયઓવર નીચે બનશે કડીયા નાકુ અને સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી હબ
રમતગમત ક્ષેત્રે રસ ધરાવતા લોકોને સુવિધા આપતા કાર્યને મંજૂરી અપાઈ છે. મુખ્યપ્રધાનના હસ્તે બંનેના ખાતમુહૂર્ત પણ કરવામાં આવ્યા છે.
Published : January 16, 2026 at 8:14 PM IST
ભાવનગર : શહેરના એકમાત્ર બનેલા ફલાય ઓવરની નીચે બે કાર્યને મંજૂરી આપીછે. જેમાં એક કાર્ય મજૂરી કામ કરતા અને કડિયા કામ કરતા લોકોને સુવિધા આપવા હેતુસર છે. જ્યારે બીજું બાળકોને અને રમતગમત ક્ષેત્રે રસ ધરાવતા લોકોને સુવિધા આપતા કાર્યને મંજૂરી અપાઈ છે. મુખ્યપ્રધાનના હસ્તે બંનેના ખાતમુહૂર્ત પણ કરવામાં આવ્યા છે.
મહાનગરપાલિકા બનાવશે આરટીઓ સર્કલમાં કડીયા નાકુ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં ઠરાવ થઈ ચૂક્યો છે, ત્યારે મહાનગરપાલિકા દ્વારા આરટીઓ સર્કલ પાસે કડીયા નાકુ બનાવવામાં આવનાર છે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન રાજુભાઈ રાબડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, મહાનગરપાલિકાની હદની અંદર એકમાત્ર ફલાયઓવર છે. જ્યાં કોઈ દબાણ થાય નહીં અને સ્વચ્છતા જળવાઈ રહે તે માટે આરટીઓ પાસે કડીયા નાકુ બનાવવામાં આવશે. કડીયા નાકુ 67 લાખના ખર્ચે બનાવવાનું છે, તેમાં સુવિધાઓમાં પાથ વે, બેન્ચીસ, રેલિંગ, લાઇટીંગ અને લેન્ડસ્કેપિંગ કરવામાં આવશે. ચોમાસાના સમયના ગણીને 4 માસમાં તૈયાર કરી દેવામાં આવશે.
" ભાવનગર મહાનગરપાલિકા આ સાથે ફલાય ઓવર નીચે સ્પોર્ટ્સ એરીયા 2.50 કરોડના ખર્ચે તૈયાર કરવા જઈ રહી છે. જેમાં ખાસ કરીને રમતગમત ક્ષેત્રે રસ ધરાવતા બાળકો અને અન્ય ખેલાડીઓને લાભ મળી રહે અને વધુ લોકો જોડાય તે માટે બોક્સ ક્રિકેટ, વોલીબોલ, ટેનિસ, ચિલ્ડ્રન પ્લે એરિયા, ઇન્ડોર ગેમ્સ, પાર્કિંગ, શૌચાલય વગેરેનો સમાવેશ કરાયો છે. જો કે ચોમાસના ગાળામાં આ કામગીરી પૂર્ણ કરવાની છે. આમ બે કામોને મંજૂરી અપાય છે." - રાજુભાઈ રાબડીયા, ચેરમેન સ્ટેન્ડિંગ કમિટી, ભાવનગર મહાનગરપાલિકા
ફ્લાય ઓવર નીચે એક સાથે બે કામોને મંજૂરી
ભાવનગર શહેરના આરટીઓ સર્કલમાં રોજ વહેલી સવારે રોજે રોજનું રળવા નીકળતા કડીયા અને મજૂરોનો મોટી સંખ્યામાં જમાવડો થતો હોય છે. જેને ધ્યાનમાં રાખીને મહાનગરપાલિકાએ કડીયા નાકુ બનાવવાની પહેલ હાથ ધરી છે. બીજી તરફ સરીતા સોસાયટીના નાકાની સામે ફલાય ઓવર નીચે રહેલી વિશાળ જગ્યામાં મહાનગરપાલિકા સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી માટેનું માધ્યમ ઉભું કરશે. જોકે આ બંને જગ્યાઓ ખાલી રહેતી હોવાને પગલે મહાનગરપાલિકા દબાણ થાય નહિ તે હેતુસર બે કાર્ય વિકાસના જોડીને સુવિધાઓ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે.
