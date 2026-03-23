ભાવનગરમાં બુટલેગરોના ઘર પર બુલડોઝર ફરી વળ્યું, 1.41 કરોડની જમીન ખુલ્લી કરાઈ
મહાનગરપાલિકાએ દબાણવાળા વિસ્તારોમાં દબાણ હટાવવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી.
Published : March 23, 2026 at 5:29 PM IST
ભાવનગર : શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં પોલીસ તંત્ર દ્વારા પાંચ જેટલા બુટલેગરોના મકાનોને તોડી પાડવા માટે મહાનગરપાલિકાને સાથે રાખીને કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ હતી. મહાનગરપાલિકાએ દબાણવાળા વિસ્તારોમાં દબાણ હટાવવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી. ભાવનગર શહેરમાં બે તંત્રોએ સાથે મળીને આશરે એક કરોડ ઉપરની મિલકતોને ખુલ્લી કરી છે.
બુટલેગરોના ઘર વિવિધ તંત્રને સાથે રાખી ડિમોલેશન કરાયા
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના એસ્ટેટ વિભાગના અધિકારી કુણાલભાઈ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવેલા અસામાજિક તત્વોના લિસ્ટ પૈકી એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા પોલીસ ડીપાર્ટમેન્ટ, ટાઉન ડેવલપમેન્ટ વિભાગ, ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી વિભાગ,આરોગ્ય વિભાગ, PGVCL ટીમ સાથે રહીને શહેરના આડોડિયાવાસ વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર બનાવેલ 05 મિલકતોનું ડિમોલિશન કરી અંદાજિત 652 ચોરસ મીટર જગ્યા ખુલ્લી કરવામા આવી છે. જેના જંત્રીભાવ મુજબ અંદાજિત રકમ રૂ.49,88,600 થાય છે.
"આજે અમે ડિમોલેશન ડ્રાઇવ અંતર્ગત ડીએસપી સાહેબની સીધી દેખરેખ અંતર્ગત ઘોઘા રોડ પોલીસ સ્ટેશનના આડોડીયાવાસ અને ગંગાજળિયા પોલીસ સ્ટેશનના શિશુવિહાર વિસ્તારમાં કામગીરી ચાલુ છે. આજે છ જેટલા ઘરો અને બાર જેટલી દુકાનો મહાનગરપાલિકાના સ્ટાફને સાથે રાખી બીજી એજન્સીને સાથે રાખીને ડિમોલેશન કરવામાં આવી છે. " - આર.આર સીંઘાલ, ડીવાયએસપી
મહાનગરપાલિકાએ પોતાના વિસ્તારના દબાણ હટાવ્યા
મહાનગરપાલિકાના એસ્ટેટ વિભાગના અધિકારી કુણાલભાઈ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે દીપક ચોક પાસે મહાનગરપાલિકા હસ્તકના પ્લોટ નં. 729 અને 730 પરથી ગેરકાયદેસર બનાવેલી 13 દુકાન, 4 ઝૂપડા, 3 બાથરૂમ અને 1 ધાર્મિક દબાણ એમ કુલ 21 દબાણોને હટાવવામાં આવ્યા છે. જેની અંદાજિત 835 ચોરસ મીટર જગ્યા ખુલ્લી કરવામાં આવી છે. જેના જંત્રી ભાવ મુજબ અંદાજિત રકમ રૂ.91,95,000 થાય છે.
