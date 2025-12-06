ભાવનગરવાસીઓને મળશે "EV બસ સેવા": ડિસેમ્બર અંત સુધીમાં થશે પ્રારંભ, જાણો નવા 17 રૂટ...
ભાવનગરમાં EV બસ સેવા આગામી દિવસોમાં શરૂ થવા જઈ રહી છે, ડેપો અને બસ સ્ટેન્ડ નિર્માણનું કામ અંતિમ તબક્કામાં છે.
Published : December 6, 2025 at 8:35 AM IST
ભાવનગર : સિટી બસ વિહોણા ભાવનગરને ભારત સરકારની સ્કીમ અંતર્ગત ઇલેક્ટ્રીક બસો ફાળવવામાં આવનાર છે. જેને લઈને મહાનગરપાલિકા દ્વારા ઇલેક્ટ્રિક બસના ડેપો અને બસ સ્ટેન્ડનું કામકાજ પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે, જે અંતિમ તબક્કામાં છે. ડિસેમ્બરના અંત સુધીમાં બસો ફાળવવામાં આવે તેવી અપેક્ષા સેવાઈ રહી છે. જો કે, હાલમાં જ મહાનગરપાલિકા દ્વારા સિટી બસના રૂટ પણ નિશ્ચિત કરી દેવામાં આવ્યા છે.
ભાવનગરને મળશે 100 "EV બસ"
ભાવનગર શહેર ઘણા વર્ષોથી સિટી બસ વિહોણું છે, જેને પગલે નાગરીકોને નછૂટકે રીક્ષા અથવા ખાનગી ટુ-વ્હીલર કે ફોર-વ્હીલર લઈને શહેરમાં મુસાફરી કરવી પડી રહી છે. ભાવનગરના મ્યુનિ. કમિશનર નરેન્દ્ર મીનાએ જણાવ્યું કે, PM E-મોબિલિટી સ્કીમ હેઠળ ભાવનગર શહેર માટે 100 ઇલેક્ટ્રિક બસ ફાળવવાનું નક્કી કરાયેલ છે. ભારત સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ કંપની દ્વારા બસો ફાળવવામાં આવશે, તે લોકો સાથે અમારી અંતિમ તબક્કાની વાતચીત ચાલુ છે.
ડિસેમ્બર અંત સુધીમાં થશે પ્રારંભ
ઈલેક્ટ્રિક બસોનો ખર્ચ સંપૂર્ણ ભારત સરકાર ઉપાડવાની છે. ત્યારે ભાવનગર શહેરમાં માત્ર સ્ટ્રક્ચર ઊભું કરવા માટેની જવાબદારી મહાનગરપાલિકાની છે. મ્યુનિ. કમિશનર નરેન્દ્ર મીનાએ જણાવ્યું કે, આપણા હિસ્સામાં આવેલ બસ ડેપો અને બસ સ્ટોપ બનાવવાની શરૂઆત કરી દીધી છે, જે 15 ડિસેમ્બર સુધીમાં પૂર્ણ થઈ જશે. કંપની સાથે અમારું છે અને 30 ડિસેમ્બર પહેલા 40 બસો ફાળવવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે.
બસ ડેપો અને બસ સ્ટોપ નિર્માણ શરૂ
ભારત સરકાર દ્વારા કંપની સાથે થયેલ ટાયપ મુજબ બસો પ્રાપ્ત થવાની છે, જેનો ખર્ચ ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ ઉપાડવાનો નથી. મ્યુનિ. કમિશનર નરેન્દ્ર મિનાએ જણાવ્યું કે, બસની કિંમત મહાનગરપાલિકાએ ભોગવવાની નથી, તે માટે ભારત સરકારનું કંપની સાથે સીધું ટાયપ છે. મહાનગરપાલિકા અંદાજે રૂ. 20 કરોડના ખર્ચે ડેપો અને બસ સ્ટેન્ડ બનાવશે, જે 30 ડિસેમ્બર સુધીમાં પૂર્ણ થઈ જશે.
