ભાવનગરમાં ઢોર નિભાવનો બોજો મહાનગરપાલિકા પર! વર્ષે 7 કરોડનું ઘાસ ઢોર ડબ્બાના પશુ આરોગે છે

વર્ષે 7 કરોડનું માત્ર ચાર ઢોર ડબ્બાના પશુઓ ઘાસચારો આરોગી જાય છે. ત્યારે બહાર રખડતા ઢોર પકડવાની કામગીરી વચ્ચે તેમના અડીંગા જોવા મળે છે.

ભાવનગરમાં ઢોર નિભાવનો બોજો મહાનગરપાલિકા પર! (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 12, 2025 at 6:34 PM IST

Updated : December 12, 2025 at 6:59 PM IST

ભાવનગર : પ્રજાના ટેક્સના પૈસાનો મહાનગરપાલિકા હવે પશુ નિભાવ ખર્ચમાં ઉપયોગ કરશે. સરકારે બતાવેલા ઠેંગા બાદ મહાનગરપાલિકાએ પોતાની તિજોરીમાંથી પશુ નિભાગ ખર્ચ કરવાનો સમય આવ્યો છે. વર્ષે 7 કરોડનું માત્ર ચાર ઢોર ડબ્બાના પશુઓ ઘાસચારો આરોગી જાય છે. ત્યારે બહાર રખડતા ઢોર પકડવાની કામગીરી વચ્ચે તેમનો જમાવડો જોવા મળે છે.

ભાવનગર શહેરમાં જાહેર રસ્તા ઉપરથી ઢોરની સંખ્યા ઓછી થતી નથી અને તેનો નિભાવ ખર્ચ હવે મહાનગરપાલિકાના શિરે આવી પડ્યો છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા ઢોર પકડીને ચાર જેટલા ડબ્બાઓ રાખવા છતાં જાહેર રસ્તા ઉપરથી ઢોરની સંખ્યા ઓછી થતી નથી. મહાનગરપાલિકાને ઢોરનો નિભાવ ખર્ચ પણ વર્ષે કરોડોમાં કરવો પડે છે. જો કે મહાનગરપાલિકાના શિરે આ વર્ષે કેમ ઢોરનો નિભાવ ખર્ચ માથે પડ્યો છે. ચાલો વિગતથી જાણીએ આ અહેવાલમાં.

ડો. હિતેશ સવાણી ,વેટરનરી અધિકારી, પશુ નિયંત્રણ વિભાગ, મનપા (ETV Bharat Gujarat)

સરકારે ચાલુ વર્ષે ગ્રાન્ટ ફાળવી જ નહીં

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં બીજામાંથી પશુ નિયંત્રણ વિભાગને 3 કરોડ આપવા માટેનો ઠરાવો પસાર કર્યો છે, ત્યારે આ મામલે વેટરનરી અધિકારી ડોક્ટર હિતેશ સવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, આપણે જે ત્રણ કરોડ આપણે વિભાગને કર્યા છે બીજા વિભાગમાંથી આપણા વિભાગમાં કર્યા છે, કારણ કે આપણને ખૂટ પડી છે. રિઝન એ છે કે ઢોર ડબ્બા પાછળ આપણે સાડા આઠથી નવ કરોડનો ખર્ચ દર વર્ષે થઈ રહ્યો છે. સરકારમાંથી આપણને ગ્રાન્ટ મળતી હોય છે. ગયા વર્ષે 3.75 કરોડની ગ્રાન્ટ મળી હતી જે આ વર્ષે આપણને મળી નથી. આથી મહાનગરપાલિકા સ્વ ભંડોળમાંથી ખર્ચ કરી રહી છે.

ભાવનગરમાં ઢોર નિભાવનો બોજો મહાનગરપાલિકા પર (ETV Bharat Gujarat)

શહેરમાં કેટલા ઢોર ડબ્બા અને નંદી એટલે ખુટીયાના અલગ ડબ્બા

ભાવનગર શહેરમાં રખડતા ઢોર અને ઢોર ડબ્બાને લઈને અધિકારી ડોક્ટર હિતેશ સવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, ઢોર ડબ્બાની વાત કરવામાં આવે તો આપણી પાસે ચાર ઢોર ડબ્બા છે. જેમાં 2250થી વધુ પશુનો નિભાવ કરી રહ્યા છીએ. તેમાં માર્કેટિંગ યાર્ડ સામે, કુંભારવાડા ડમ્પિંગ સાઈટ પાસે, અખિલેશ સર્કલ અને બાલા હનુમાન પાસે છે. જેમાં અખિલેશ સર્કલ અને બાલા હનુમાન પાસે આપણે ઢોર ડબ્બામાં ખાલી નંદી એટલે કે ખુટીયાને જ રાખીએ છીએ અને નિભાવ કરીએ છીએ.

મહાનગરપાલિકા (ETV Bharat Gujarat)
ભાવનગરમાં ઢોર નિભાવનો બોજો મહાનગરપાલિકા પર (ETV Bharat Gujarat)

વર્ષે કરોડોનો ઘાસચારો અને પકડવાની કાર્યવાહી

અધિકારીએ મૌખિક જણાવ્યું હતું કે, સરકારમાંથી આ વર્ષે રાજ્યમાં કોઈને ઢોર નિભાવ ખર્ચ એટલે કે ગ્રાન્ટ આપવામાં આવી નથી. તેમાં આપણો પણ સમાવેશ કરાયો છે. જો કે અધિકારીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આપણે રોજિંદા રખડતા ઢોર પકડવાની કામગીરી કરી રહ્યા છીએ. ચાલુ વર્ષે વર્ષ 2025/26માં 8787 જેટલા પકડ્યા છે. તેમાં આપણે જુલાઈ, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બરમાં 500થી વધુ ઢોર પકડ્યા છે. ચાલુ મહિનામાં 150 જેટલા ઢોર પકડ્યા છે. જો કે મહાનગરપાલિકા વર્ષે 7 કરોડનું ઘાસ ચારાનું ટેન્ડર કરે છે. જેમા રોજિંદુ 30 ટન એટલે કે 30,000 કિલો ઘાસ સૂકું અને લીલું પશુઓને આપવું પડે છે.

વર્ષે 7 કરોડનું ઘાસ ઢોર ડબ્બાના પશું આરોગે છે (ETV Bharat Gujarat)

સંપાદકની પસંદ

