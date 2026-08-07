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ભાવનગર: 1 કરોડથી વધુના દારૂ પર ફર્યું બુલડોઝર, ત્રણ પોલીસ સ્ટેશનના 33 ગુનાના દારૂના જથ્થાનો નાશ

મહુવા તળાજા ડિવિઝન નીચે આવતા ત્રણ પોલીસ સ્ટેશનના પ્રોહિબિશનના 33 ગુનામાં ઝડપાયેલા આશરે 1 કરોડથી વધુની કિંમતના દારૂના જથ્થાનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે

મહુવા તળાજા ડિવિઝન નીચે આવતા ત્રણ પોલીસ સ્ટેશનના પ્રોહિબિસનના 33 ગુનામાં ઝડપાયેલા આશરે 1 કરોડથી વધુની કિંમતના દારૂના જથ્થાનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે
મહુવા તળાજા ડિવિઝન નીચે આવતા ત્રણ પોલીસ સ્ટેશનના પ્રોહિબિસનના 33 ગુનામાં ઝડપાયેલા આશરે 1 કરોડથી વધુની કિંમતના દારૂના જથ્થાનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2026 at 10:05 PM IST

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ભાવનગર: મહુવા તળાજા ડિવિઝન નીચે આવતા ત્રણ પોલીસ સ્ટેશનના પ્રોહિબિસનના 33 ગુનામાં ઝડપાયેલા આશરે 1 કરોડથી વધુની કિંમતના દારૂના જથ્થાનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે. અધિકારીઓની ઉપસ્થિતિમાં મહુવામાં દારૂનો જથ્થા પર બુલડોઝર ચલાવી તેનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યવાહી સમયે ડીવાયએસપી, પ્રાંત અધિકારી સહિતના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા શહેરમાં આવેલા લાઈટ હાઉસ નજીક તળાજા મહુવા ડિવિઝન નીચે આવતા મહુવા ગ્રામ્ય, બગદાણા અને દાઠા પોલીસ સ્ટેશનમાં 33 જેટલા ગુનામાં ઝડપાયેલા દારૂના જથ્થાનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે. આ તમામ જથ્થા ઉપર પોલીસ તંત્ર દ્વારા બુલડોઝર ફેરવી દેવામાં આવ્યું હતું. કાર્યવાહી સમયે પ્રાંત અધિકારી સહિત અન્ય અધિકારી, ડીવાયએસપી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

ત્રણ પોલીસ સ્ટેશનના પ્રોહિબિશનના 33 ગુનામાં ઝડપાયેલા આશરે 1 કરોડથી વધુની કિંમતના દારૂના જથ્થાનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે (ETV Bharat Gujarat)

ક્યાં પોલીસ સ્ટેશનનો કેટલો દારૂ

ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા મહુવા ડિવિઝનના મહુવા ગ્રામ્ય બગદાણા અને દાઠા પોલીસ સ્ટેશનના 33 ગુનામાં જોઈએ તો મહુવાના 16 ગુનામાં 16,899 દારૂની બોટલ,
બીયર 2351, ભરેલા કેરબા 32, બેરલ 6, ટાંકા 2, ખાલી બોટલ 2875, બોટલના ઢાંકણા 3200, ખાલી કેરબા 53 મળીને 96,26,298 નો મુદામાલ, જ્યારે બગદાણા પોલીસ સ્ટેશનના 11 ગુનામાં 2,348 દારૂની બોટલ જેની કિંમત 8,03,570 અને દાઠા પોલીસ સ્ટેશનના 6 ગુનામાં નાની મોટી દારૂની બોટલો 177 જેની કિંમત 34,760 નો નાશ કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસે કુલ 1,04,64,628 રૂપિયાના મુદ્દામાલનો નાશ કર્યો છે.

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