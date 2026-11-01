ભાવનગરના બોરતળાવ પર એર શોનો રોમાંચ, 9 Hawk Mk 132ના કરતબે ભર્યો રાષ્ટ્રભક્તિનો જુસ્સો
કેન્દ્રીય મંત્રી નિમુબેન બાંભણીયા દ્વારા આયોજિત એર શો, રાજ્યના મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી સહિતના નેતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા.
Published : November 1, 2026 at 3:45 PM IST
ભાવનગર: સવારથી બોરતળાવ પર મોટી સંખ્યામાં લોકોની ભીડ સર્જાઈ હતી. સવારે એરફોર્સ બેન્ડ બાદ 10.30 કલાકે વડોદરાથી આવેલા 9 Hawk Mk 132 પ્લેન દ્વારા કરતબો દેખાડવામાં આવ્યા હતા. લોકો ઘર, ફ્લેટ અને તળાવની પાળ પર ગોઠવાઈ ગયા હતા.
ભાવનગર શહેરના બોરતળાવ ખાતે ફાઇનલ એર શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય મંત્રી નિમુબેન બાંભણીયા, રાજ્યના કૃષિ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી તેમજ અન્ય નેતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. એર શો એરફોર્સ દ્વારા યોજવામાં આવતો હોવાથી મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક લોકોએ બોરતળાવની પાળે અને આસપાસના વિસ્તારમાં મકાનો ઉપર ચડીને એર શોના નજારાનો આનંદ લીધો હતો.
નવ Hawk Mk 132 વિમાનોએ કરતબ કર્યા
ભાવનગરના બોરતળાવ ખાતે ફાઇનલ એર શો હોવાને પગલે સવારે 9.00 કલાકે લોકોની ભીડ એકત્ર થવા લાગી હતી. લોકો મોટી સંખ્યામાં બોરતળાવ ખાતે જોવા માટે પહોંચ્યા હતા. સવારે 10.30 કલાકે એર શોનો પ્રારંભ થયો ત્યારે લોકો પોતાના ફોન સાથે એર શોના રોમાંચક નજારાને કેમેરામાં કેદ કરવા માટે ગોઠવાઈ ગયા હતા. બાજુમાં ઊભા પણ રહી શકાય નહીં તેટલી ભીડ બોરતળાવ પર સર્જાઈ હતી. પોલીસ દ્વારા તેના માટે ખાસ ઝોન બનાવવામાં આવ્યા હતા. બોરતળાવની આસપાસના વિસ્તારના લોકો પોતાના ઘર અને ફ્લેટ ઉપર ચઢીને એર શોનો નજારો જોતા હતા.
એરફોર્સ કમાન્ડરે નિમુબેનની સરાહના કરી
ભાવનગરમાં એર શો Hawk Mk 132 પ્લેન દ્વારા યોજવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે વિંગ કમાન્ડર એ. કે. સિંહે જણાવ્યું હતું કે અમે અહીં પરફોર્મન્સ કરીએ છીએ. આ કાર્યક્રમ આપણા કેન્દ્રીય મંત્રી નિમુબેન બાંભણિયા દ્વારા ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવ્યો છે. મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી તેઓ પણ એક સમયે NCCમાં રહી ચૂક્યા છે. અમને આનંદ છે કે અહીં અમે એર શો કરી રહ્યા છીએ અને મોટી સંખ્યામાં લોકો આવ્યા છે અને એર શોને વધાવ્યો છે.
યુવાનો માટે પ્રેરણાદાયક એર શો
વિંગ કમાન્ડર એ. કે. સિંઘે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે એક સાથે નવ જહાજ ઉડે છે તે પરફેક્શન દર્શાવે છે. ભાવનગરના યુવાનો માટે આ એરફોર્સ સુધી પહોંચવા માટેની પ્રેરણા છે. વાયુસેના એવી છે જે એક નવી યુનિક ફ્લેવર લાવે છે. હવામાં ઉડો કે જમીન પર, તેને સૂર્ય કિરણ ટીમ પ્રસ્તુત કરી રહી છે. યુવા પેઢી માટે અગત્યનું છે કે બ્લ્યૂ કલરની વર્દી પહેરે. દરેક નાગરિક દેશ માટે કંઈક કરે છે. હું ઈચ્છું છું કે તમે પણ બ્લ્યૂ યુનિફોર્મ પહેરો અને એક દિવસ દેશ માટે કામ આવો.
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