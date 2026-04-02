સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા સેન્સ પ્રક્રિયા, ભાવનગર મનપા સહિત અન્ય નગરપાલિકામાં દાવેદારો ઉમટ્યા
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી જાહેર થતાની સાથે જ જિલ્લા ભાજપ દ્વારા તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયતની બેઠકોમાં દાવેદારી કરવા માંગતા લોકોની સેન્સ પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ કર્યો છે
Published : April 2, 2026 at 9:07 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 5:18 PM IST
ભાવનગર: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. ભાવનગર શહેરમાં સેન્સની પ્રક્રિયા કોંગ્રેસ દ્વારા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે ત્યારે જિલ્લામાં તાલુકા પંચાયત જિલ્લા પંચાયતની સેન્સ પ્રક્રિયાને લઈને ભાવનગર જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય ખાતે લોકોને સાંભળવાની અને તેમની દાવેદારીના ફોર્મ લેવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આ પ્રક્રિયા બે દિવસ સુધી આ પ્રક્રિયા ચાલવાની છે, ત્યારે તેને લઈને લોકોમાં કેવો માહોલ અને રાજકીય પક્ષો શું પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છીએ, જાણો
તાલુકા-જિલ્લા પંચાયતની સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ
ભાવનગર જિલ્લામાં આવેલી તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતની બેઠકોમાં ઉમેદવારી નોંધાવવા માટે ભાજપમાં લાંબી લાઈનો લાગી છે. ત્યારે ભાવનગર જિલ્લા ભાજપ દ્વારા નારી ચોકડી ખાતે આવેલા કાર્યાલય ખાતે બે દિવસ સુધી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. જેમાં જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ દિગ્વિજયસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, ચૂંટણીને લઈને ખૂબ ટૂંકો સમય મળ્યો છે ત્યારે અમે બે દિવસ પ્રક્રિયા હાથ ધરી છે જેમાં પ્રથમ દિવસે જિલ્લા પંચાયતમાં 258 અને તાલુકા પંચાયતમાં 668 જેટલા દાવેદારોના ફોર્મ સ્વીકારવામાં આવ્યા છે. આજે બીજા દિવસે પણ પ્રક્રિયા શરૂ છે.
ભાજપ દ્વારા તૈયારીઓ દાવેદારોને સાંભળવાની શરૂ
જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય ખાતે ગઈકાલથી શરૂ થયેલી દાવેદારીને લઈને ખાસ કરીને ભાવનગર જિલ્લાના 10 તાલુકાઓની આશરે 210 જેટલી બેઠક ઉપર ચૂંટણી યોજવા જઈ રહી છે. ત્યારે જિલ્લા પંચાયતની 40 જેટલી બેઠકો ઉપર ચૂંટણી યોજવાની છે. જ્યારે વલભીપુર, મહુવા અને પાલીતાણા મળીને ત્રણ જેટલી નગરપાલિકાઓમાં 96 જેટલી બેઠકમાં ચૂંટણી યોજવાની છે. હાલમાં જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય ખાતે તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયતની બેઠકના દાવેદારો પોતાના ફોર્મ સેન્સ પ્રક્રિયામાં આપવા માટે પહોંચી રહ્યા છે.
નગરપાલિકાઓની સેન્સ તાલુકાઓમાં
ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયત સહિત નગરપાલિકાઓનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારે મહુવા, વલભીપુર અને પાલીતાણા નગરપાલિકામાં દાવેદારોને સાંભળવા માટે સેન્સ પ્રક્રિયા તેમની નગરપાલિકા વિસ્તારમાં યોજવામાં આવી છે ત્યાં પણ ભાજપના ચૂંટણી લડવા ઇચ્છતા લોકો દાવેદારી નોંધાવી રહ્યા છે.
સાબરકાંઠા: જિલ્લા પંચાયતની 34 બેઠકો માટે ઉમેદવારોની સેન્સ પ્રક્રિયાની શરૂઆત
સાબરકાંઠા જિલ્લા પંચાયતની 34 બેઠકો માટે આજથી ઉમેદવારોની સેન્સ પ્રક્રિયાની શરૂઆત કરાઈ છે. જિલ્લાના આઠ તાલુકા પંચાયત સહિત ત્રણ નગરપાલિકા માટે પણ ઉમેદવારોની સેન્સ પ્રક્રિયા બે દિવસ હાથ ધરાનાર છે. આજે પ્રથમ દિવસે સાબરકાંઠા જિલ્લા પંચાયતની 34 બેઠકો સહિત ખેડબ્રહ્મા પોશીના વિજયનગર તેમજ વડાલી વિસ્તારની તાલુકા પંચાયત માટે પણ ઉમેદવારોની સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ હતી, જેમાં ગુજરાત સરકારના પૂર્વ મંત્રી બાબુભાઈ બોખરીયા સહિત ગાંધીનગર શહેર પ્રમુખના બે જૂથ થકી મોટાભાગના ઉમેદવારોની સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ હતી જેમાં સાબરકાંઠા જિલ્લા પંચાયતની 34 બેઠકો માટે 50થી વધારે ઉમેદવારોએ હાજર રહ્યા હતા જોકે હજુ સાંજ સુધી તાલુકા પ્રમાણે જિલ્લા પંચાયતના ઉમેદવારો પોતાના પરિચય પત્ર સાથે સેન્સ પ્રક્રિયામાં ભાગ લેનાર છે સાથોસાથ તાલુકા પંચાયત તેમજ નગરપાલિકા માટે પણ આવતીકાલ સુધી તમામ ઉમેદવારો પોતાના સાથે સેન્સ પ્રક્રિયામાં ભાગીદાર બનશે આ તબક્કે સાબરકાંઠા જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ કનુભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ભાજપા પાકી ઉમેદવારી કરનારા કાર્યકર્તાઓમાં ઉત્સાહની સાથે શિસ્તનું ખૂબ મહત્વ રહેલું છે તેમજ ઉમેદવારો પણ ભાજપની પ્રણાલીથી વ્યાપક ખુશી સાથે આ પ્રક્રિયામાં ભાગીદાર બની રહ્યા છે.
અમરેલી: નગરપાલિકા ચૂંટણીનો માહોલ ગરમાયો, દાવેદારી માટે ઉમેદવારોનો રાફડો ફાટ્યો; ઉમેદવારોને સાંભળ્યા
અમરેલી જિલ્લામાં નગરપાલિકા ચૂંટણીના ઢોલ વાગતા જ રાજકીય પક્ષો સક્રિય બની ગયા છે અને ખાસ કરીને નગરપાલિકા સ્તરે ભારે ઉત્સાહ અને સ્પર્ધાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
ચૂંટણી નજીક આવતા રાજકીય પક્ષો દ્વારા યોગ્ય ઉમેદવારોની શોધ માટે તડામાર તૈયારી શરૂ થઈ ગઈ છે. આ અનુસંધાને આજે અમરેલી જિલ્લામાં ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા સેન્સ લેવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. સાથે સાથે ઈન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ દ્વારા પણ ઈચ્છુક ઉમેદવારોની પસંદગી માટે સમાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી.
આ પ્રક્રિયા દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં ઈચ્છુક ઉમેદવારો નિરીક્ષકો સમક્ષ હાજર રહ્યા હતા અને પોતાની દાવેદારી મજબૂત બનાવવા માટે એડીચોટીનું જોર લગાવ્યું હતું. ઉમેદવારો પોતાના સમર્થકો સાથે પહોંચીને પોતાની લોકપ્રિયતા અને કાર્યક્ષમતા રજૂ કરતા નજરે પડ્યા હતા.
હાલ પ્રદેશ સ્તરેથી બંને મુખ્ય પક્ષોના નિરીક્ષકો અમરેલી જિલ્લામાં આવી પહોંચ્યા છે અને વિવિધ વોર્ડ માટે ઈચ્છુક ઉમેદવારોની સેન્સ લઈ રહ્યા છે. ઉમેદવારોમાં એટલો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે કે “રાફડા ફાટ્યા હોય” તેમ દાવેદારી નોંધાવવા માટે ભીડ ઉમટી રહી છે.
વલસાડ: જિલ્લા પંચાયત, પાંચ તાલુકા પંચાયત અને વાપી મહાનગર પાલિકાની ચૂંટણીનું ઘમ્મર વલોણું
વાપી મહાનગરપાલિકા તેમજ વલસાડ જિલ્લા પંચાયત તેમજ વિવિધ તાલુકા પંચાયતોની ચૂંટણીનું આયોજન કરાયું છે જે માટેની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ચૂકી છે તેમ જ રાજકારણ ગરમાયું છે. વલસાડ જિલ્લામાં નવા બનેલા તાલુકા નાનાપોઢા માટે પણ તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતની બેઠક માટે ચૂંટણી યોજાશે સાથે સાથે કપરાડા, ધરમપુર, ઉમરગામ, પારડી અને વલસાડ તાલુકા પંચાયતની વિવિધ બેઠકો માટે પણ ચૂંટણીનું આયોજન થશે જે માટેની સંપૂર્ણ તૈયારી માટે રાજકીય પક્ષો હવે કામે લાગી ચૂક્યા છે સાથે જ ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા તેમના ઈચ્છુક ઉમેદવારોના સેન્સની પ્રક્રિયા પણ હાથ ધરાઈ છે.
નોંધનીય છે કે ગત ટર્મમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે 20 બેઠકો હતી ત્રણ કોંગ્રેસ પાસે હતી અને એક ઉપર અપક્ષનો વિજય થયો હતો
ઉમરગામ તાલુકા પંચાયતની કુલ ૩૦ બેઠકો અને જિલ્લા પંચાયતની કુલ આઠ બેઠકો એમ મળી કુલ 38 બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાશે. ગત ટર્મમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે કુલ 27 બેઠકો હતી. એક ઉપર અપક્ષનો વિજય થયો હતો જ્યારે બે બેઠકો કોંગ્રેસ પક્ષને ફાળે હતી.
પારડી તાલુકા પંચાયતની કુલ 22 બેઠકો માટે તેમજ જિલ્લા પંચાયતની ચાર મળી કુલ 24 બેઠકો માટે ગ્રામ સ્વરાજની ચૂંટણી જશે. ગત ટર્મમાં 20 જેટલી બેઠકો ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે હતી એક ઉપર કોંગ્રેસનો વિજય થયો હતો અને એક અપક્ષના ફાળે ગઈ હતી.
જ્યારે વાપી તાલુકાનું વિભાજન કરી 11 જેટલા ગામોને વાપી નગરપાલિકામાં જોડી બનેલી નવી મહાનગરપાલિકામાં કુલ 13 વોર્ડ માટે 52 બેઠકો ઉપર ચૂંટણી પ્રક્રિયા યોજાશે જે માટે રાજકીય પક્ષોમાં હાલ ચહેલ પહેલ શરૂ થઈ ગઈ છે ગત ગત સમયમાં જ્યારે નગરપાલિકા હતી તે સમયે કુલ 11 બોર્ડ હતા અને 44 બેઠકો હતી જે પૈકી સાત બેઠકો કોંગ્રેસને ફાળે ગઈ હતી અને બાકીની તમામ બેઠકો ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કબજે કરી હતી.
