વલભીપુરમાંથી બાઇક ચોર ઝડપાયો: જેતપુર, વડોદરા, આટકોટ સહિત 5 સ્થળોએથી ચોરી કરનાર શખ્સ પોલીસને દબોચી લીધો
વલભીપુરના અયોધ્યાપુરમ નવાગામના ઢાળ પાસે શંકાસ્પદ હાલતમાં ઉભેલા યુવકને પોલીસે પૂછપરછ કરતાં ચોરીનો કિસ્સો ખુલ્યો.
Published : March 20, 2026 at 1:08 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લાના વલભીપુર તાલુકામાંથી પોલીસે એક આંતરજીલ્લા બાઇક ચોરને ઝડપી લેવામાં સફળતા મેળવી છે. આરોપી પાસેથી 5 ચોરાયેલા બાઇક કબ્જે કરવામાં આવ્યા છે, જેની કિંમત આશરે દોઢ લાખ રૂપિયા હોવાનું પોલીસે જણાવ્યું છે. ભાવનગર એલસીબી (લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ)ની ટીમે આ કાર્યવાહી કરીને મોટી સફળતા મેળવી છે.
બાતમીના આધારે કાર્યવાહી
ભાવનગર એલસીબી પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે તેમને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી. બાતમીમાં જણાવાયું હતું કે વલભીપુર તાલુકાના અયોધ્યાપુરમ ખાતે આવેલા નવાગામના ઢાળ પાસે એક શખ્સ ભૂરા રંગનું ટીશર્ટ અને કાળા રંગનું પેન્ટ પહેરીને નંબર પ્લેટ વગરના મોટરસાઇકલ સાથે ઉભો છે અને તેને વેચાણ કરવાની ફિરાકમાં છે. બાતમી મળતાની સાથે જ એલસીબી પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ અને શંકાસ્પદ શખ્સને પકડી પાડયો હતો. પોલીસે જ્યારે તેની પૂછતાછ કરી તો તેણે બાઇક અંગે સંતોષકારક જવાબ ન આપી શક્યો હતો. આથી પોલીસને શંકા ગઈ કે આ બાઇક ચોરીનું હોઈ શકે છે. સખત પૂછપરછ બાદ આરોપીએ છેવટે ચોરીની કબુલાત કરી લીધી હતી.
ક્યાંથી કરી હતી ચોરી?
પકડાયેલા આરોપીનું નામ વિપુલ ચમનભાઈ ગોરાહવા (ઉંમર 19) છે. તે મૂળ બોટાદ જિલ્લાના બરવાળા તાલુકાના ચોકડી ગામનો રહેવાસી છે અને મજૂરીકામ કરે છે. પોલીસ પૂછપરછ દરમિયાન તેણે જણાવ્યું કે તેણે છેલ્લા એક મહિના દરમિયાન જિલ્લાના જુદા જુદા વિસ્તારોમાંથી બાઇક ચોરી કરી હતી.
આરોપીએ ચોરીના જે સ્થળો જણાવ્યા છે તેમાં જેતપુર, જસદણ બસ સ્ટેન્ડ, વડોદરા, આટકોટ બસ સ્ટેન્ડ અને કપુરાઈ ચોકડી (બગોદરા) વિસ્તારનો સમાવેશ થાય છે. આમ તેણે કુલ 5 જેટલા બાઇકો અલગ અલગ સ્થળોએથી ચોરી કર્યા હતા અને તેને વેચવાની યોજના ઘડી રહ્યો હતો.
પોલીસે મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો
ભાવનગર એલસીબી પોલીસે આરોપી વિપુલ ગોરાહવાની અટકાયત કર્યા બાદ તેની પાસેથી પાંચેય ચોરાયેલા બાઇક કબ્જે કરી લીધા છે. આ તમામ બાઇકોની કિંમત આશરે 1,50,000 રૂપિયા હોવાનું પોલીસે જણાવ્યું છે. પોલીસે આરોપી અને કબ્જે કરાયેલા બાઇક સહિતનો મુદ્દામાલ વલભીપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં સોંપી દીધો છે, જ્યાં આરોપી સામે વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
