ભાવનગર-બિકાનેર વચ્ચે સુપરફાસ્ટ ટ્રેન શરૂ થઈ, હોળીની ભીડને લઈને અમદાવાદ-પટણા વચ્ચે ટ્રેનોની ટ્રિપ વધારશે રેલવે
પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા ભાવનગર ટર્મિનસ અને બિકાનેર વચ્ચે વિશેષ ભાડા પર સાપ્તાહિક સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ ટ્રેન'નું સંચાલન કરવામાં આવશે.
Published : February 17, 2026 at 10:31 PM IST
અમદાવાદ: યાત્રીઓની સુવિધા તથા વધારાની યાત્રિયોની ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા ભાવનગર ટર્મિનસ અને બિકાનેર વચ્ચે વિશેષ ભાડા પર સાપ્તાહિક સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ ટ્રેન'નું સંચાલન કરવામાં આવશે. ભાવનગર મંડળના જણાવ્યા અનુસાર, ટ્રેનની વિગતો નીચે મુજબ છે:
ટ્રેન નંબર 09271/09272 ભાવનગર ટર્મિનસ-બિકાનેર સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ
- ટ્રેન નંબર 09271 ભાવનગર ટર્મિનસ-બિકાનેર સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ
આ ટ્રેન 22 ફેબ્રુઆરી, 2026થી 29 માર્ચ 2036 સુધી દરેક રવિવારે સવારે 04:25 વાગ્યે ભાવનગર ટર્મિનસથી પ્રસ્થાન કરશે અને બીજા દિવસે 01:15 વાગ્યે બીકાનેર પહોંચશે.
- ટ્રેન નંબર 09272 બિકાનેર-ભાવનગર ટર્મિનસ સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ
આ ટ્રેન 23 ફેબ્રુબારી. 2026થી 30 માર્ચ 2026 સુધી દરેક સોમવારે સવારે 09:00 વાગ્યે બિકાનેરથી પ્રસ્થાન કરશે અને બીજા દિવસે 04:35 વાગ્યે ભાવનગર ટર્મિનસ પહોંચશે.
આ ટ્રેન બંને દિશામાં સિહોર (ગુજરાત), પોળા, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર ગેટ, આમ્બલી રોડ, ગાંધીનગર કેપિટલ, મહેસાણા જં, પાલનપુર જં, આબુ રોડ, ફાલના, મારવાડ જં, પાલી મારવાડ, લૂણી જ, જોધપુર જે, ગોટન, મેડતા રોડ જં, નાગીર અને નોખા સ્ટેશનો પર રોકાશે.
આ ટ્રેનમાં સેકન્ડ એસી. થર્ડ એસી, સ્લીપર ક્લાસ અને જનરલ સેકન્ડ ક્લાસના કોચ ઉપલબ્ધ રહેશે.
બુકિંગ માહિતી: ટ્રેન નંબર 09271/09272 માટેની બુકિંગ 17 ફેબ્રુઆરી, 2026 (મંગળવાર)થી તમામ પીબારએસ કાઉન્ટરો તેમજ IRCTCની વેબસાઇટ પર શરૂ થશે. ટ્રેનોના સમય, રોકાણ અને કોચ રચના સંબંધિત વિગતવાર માહિતી માટે મુસાફરો કૃપા કરીને www.enquiry.indianrail.gov.in પર અવલોકન કરી શકે છે.
અમદાવાદ-પટણા અને અમદાવાદ-દરભંગા ટ્રેનની ટ્રિપ વધારાશે
પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા આગામી હોળીના તહેવાર દરમિયાન મુસાફરોની સુવિધા તેમજ વધારાની ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ–દરભંગા અને અમદાવાદ–પટણા વચ્ચે ચાલી રહેલી વિશેષ ટ્રેનોના ફેરા વિસ્તૃત કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ ટ્રેનોની વિગતો નીચે મુજબ છે:
- ટ્રેન નંબર 09465 અમદાવાદ–દરભંગા સ્પેશિયલને 27 માર્ચ, 2026 સુધી વિસ્તૃત કરવામાં આવી છે.
- ટ્રેન નંબર 09447 અમદાવાદ–પટણા સ્પેશિયલને 25 માર્ચ, 2026 સુધી વિસ્તૃત કરવામાં આવી છે.
ટ્રેન નંબર 09465 તથા 09447 ના વિસ્તૃત ફેરા માટે બુકિંગ 18.02.2026થી તમામ PRS કાઉન્ટરો તેમજ IRCTC વેબસાઇટ પર શરૂ થશે. ટ્રેનોના સ્ટોપેજ, રચના અને સમય વિશે વિગતવાર માહિતી માટે મુસાફરો કૃપા કરીને www.enquiry.indianrail.gov.in પર મુલાકાત લઈ માહિતી મેળવી શકે છે.
