ભાવનગર કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ નજીવી કિંમતે બનાવ્યો લાઇન ફોલોવર રોબોટ, આ રોબોટ માલસામાનની હેરાફેરી પણ કરી શકશે
ઉદ્યોગોની અંદર ઓછા માણસોની હાજરી વચ્ચે રોબોટ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી શકે છે. જાણો આ અહેવાલમાં...
Published : December 5, 2025 at 7:05 PM IST
ભાવનગર : શહેરની BPTI કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા Line Follower Robot બનાવ્યો છે. ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં માણસોની અછત અને રીસ્ટ્રેકટેડ એરીયામાં માલસામાનની હેરાફેરી માટે વિદ્યાર્થીઓએ રોબોટ બનાવ્યો છે. ખાસ કરીને ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે આ રોબોટ ખૂબ ઉપયોગી બની શકે છે. ઉદ્યોગોની અંદર ઓછા માણસોની હાજરી વચ્ચે રોબોટ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી શકે છે.
વિશ્વ આજે ટેકનોલોજીને પગલે હરણફાળ ભરી રહ્યું છે, ત્યારે ભારત પણ તેમાં પાછળ નથી. ભાવનગરના ભાવસિંહજી પોલિટેકનિક કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા લાઈન ફોલોઇંગ રોબર્ટ બનાવવામાં આવ્યો છે. ખાસ કરીને ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે આ રોબોટ ખૂબ ઉપયોગી બની શકે છે. ઉદ્યોગોની અંદર ઓછા માણસોની હાજરી વચ્ચે રોબોટ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી શકે છે. આ સાથે કેટલાક ઝેરી કેમિકલ્સ ક્ષેત્ર ધરાવતા ઉદ્યોગોમાં પણ રોબોટની ભૂમિકા મહત્વના સાબિત થઈ શકે છે.
કોલેજના પાંચ વિધાર્થીઓએ બનાવ્યો રોબોટ
ભાવનગર સર ભાવસિંહજી પોલિટેકનિક કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા લાઈન ફોલોવર રોબોટ બનાવવામાં આવ્યો છે. અધ્યાપક જે. આર. વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે, લાઇન ફોલોઇન રોબોટ સર ભાવસિંહજી પોલિટેકનિક કોલેજના પાંચમા સેમેસ્ટરના ચાર વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા બનાવાયો છે, તેની કિંમત 1000 કરતા ઓછી છે. આ રોબોટ સેફટી માટે ખાસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં એવી વસ્તુ પહોંચાડવાની હોય જ્યાં માણસોનો એક્સેસ મર્યાદિત હોય અથવા તો હજાર્ડ એન્વાયરમેન્ટ હોય ત્યાં લાઇન ફોલોવર રોબોટ મૂકી શકીએ છીએ. રેલવે માટે પાટાની અલગથી વ્યવસ્થા કરવી પડે છે, પણ લાઈન ફોલોવર રોબોટ દ્વારા માત્ર બ્લેક કલરથી લાઇન કરી દેવાથી તેને સેન્સર કરે છે અને માલ સામાનની હેરાફેરી કરે છે.
કઈ બાબતને લઈને રોબોટ બનાવ્યો વિધાર્થીએ
સર ભાવસિંહજી પોલિટેકનિક કોલેજના મિકેનિકલ વિભાગના સેમ પાંચમાં અભ્યાસ કરતા મોહિત પંડ્યાએ જણાવ્યું હતું કે, અમે ખાસ કરીને આ લાઈન ફોલોવર રોબોટ બનાવ્યો છે. જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં જે ઓટોમેશન અત્યારે બેઝીકલી ટ્રેન્ડ ચાલે છે. ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ફોર પોઇન્ટ તેમાં એજીઓનો મોટો રોલ છે. મટીરીયલ્સનો લોડ અને અનલોડ કરવા માટેનો તેનું બેઝિંગ વર્ઝન માટે અમે લાઇન ફોલો રોબોટ બનાવ્યો છે.
રોબોટમાં બે સેન્સર કરે છે કામ
વિદ્યાર્થી મોહિત પંડ્યાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં એવી રીતે યુઝ થાય કે કોઈ પાથ નક્કી કર્યો હોય તેના પર રોબોટ ચાલે અને જે વસ્તુ જ્યાં પહોંચાડવાની હોય ત્યાં પહોંચાડે. સામાન્ય રીતે અમે માઇક્રો કંટ્રોલ જેમાં આરડીઓ નેનો અને મોટર ડ્રાઇવર મોટરના ડ્રાઈવ કરવા માટે હવે જે ઇનપુટ આવે છે, તે સેન્સરમાંથી આઈઆર સેન્સર છે, તેમાં બે સેન્સર છે. એક સેન્સર બ્લેક લાઈનને સેન્સર કરે છે અને તેને ફોલો કરી ડાયરેક્શન કરે છે. આમ લાઇન ફોલોવર રોબોટ ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે ખાસો મદદરૂપ બની શકે છે.
