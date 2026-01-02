બગદાણા વિવાદ મામલે સાંસદ નિમુબેન શું બોલ્યા? પીડિત યુવક નવનીત બાલધિયાને લઈ કોંગ્રેસે કરી મોટી વાત
ભાવનગરના બગદાણાના સરપંચના સંબંધી નવનીત બાલધિયા પર જીવલેણ હુમલાની ઘટના મામલો રાજકીય બની રહ્યો છે.
Published : January 2, 2026 at 7:25 PM IST|
Updated : January 2, 2026 at 8:08 PM IST
અમદાવાદ: ભાવનગરના બગદાણાના સરપંચના સંબંધી નવનીત બાલધિયા પર જીવલેણ હુમલાની ઘટના મામલો રાજકીય બની રહ્યો છે. જીવલેણ હુમલાની ઘટના બાદ મહુવાની હોસ્પિટલમાં એડમિટ નવનીત બાલધિયાને મળવા માટે એક બાદ એક નેતાઓ પહોંચી રહ્યા છે અને તેને ન્યાય અપાવવા માટે મેદાનમાં ઉતર્યા છે. આજે સાંસદ નિમુબેન બાંભણીયા તથા ગીર સોમનાથના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમાએ પણ પીડિત યુવક નવનીતની મુલાકાત લીધી હતી. આ મામલે યુવકને ન્યાય અપાવવા કોંગ્રેસ નેતાએ ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીને મળીને રજૂઆત કરવાની વાત કરી હતી. આ પહેલા કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ પણ સમગ્ર હુમલાની ઘટનામાં રાજ્ય સરકાર સામે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. તો AAPના નેતા પણ ગઈકાલે યુવકને મળવા હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા.
ગીર સોમનાથના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમાએ મુલાકાત બાદ મીડિયા સમક્ષ જણાવ્યું કે, આજે મહુવામાં નવનીત ભાઈ પર 3 દિવસ પહેલા હુમલો થયો હતો અને નવનીતભાઈ પર ઘણા લોકો દ્વારા આક્રામક હુમલો કરાયો હતો. તેમને હાથ અને પગમાં અને શરીરમાં ઈજાઓ થઈ છે. તેમણે પોલીસમાં ફરિયાદ લખાવી હતી, પરંતુ પોલીસ દ્વારા સાચી ફરિયાદ ન લખવામાં આવી અને સાચા આરોપીઓને ન પકડવામાં આવ્યા. એના માટે થઈ નવનીત ભાઈ આજે હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. હું વિસ્તારનો ધારાસભ્ય હોવાથી નવનીત ભાઈની મુલાકાત લેવા આવ્યો છું અને નવનીત ભાઈને ન્યાય નથી મળ્યો અને જ્યાં સુધી તેમને ન્યાય ન મળે ત્યાં સુધી હું સંપૂર્ણ એમની સાથે છું, અમે સંપૂર્ણ ધારાસભ્યો સોમવારે ગૃહ પ્રધાનને મળવા જવાના છીએ જ્યાં સુધી નવનીત ભાઈને નહીં મળે ત્યાં સુધી તેમની સાથે રહીશું. કારણ કે હંમેશા કોઈપણ ગુનેગાર હોય કોઈપણ જ્ઞાતિનો હોય, અમારી જ્ઞાતિનો હોય, ગુનેગારનો કોઈ ધર્મ-જ્ઞાતિ હોતી નથી. જેના પર અન્યાય થાય તેને ન્યાય માટે હું હંમેશા તેની સાથે રહ્યો છું અને રહેવાનો છું.
ગુજરાતમાં @Bhupendrapbjp ની ડબલ એન્જિન સરકારનું રાજ નથી ચાલતું પણ દાદાઓ ( ગુંડાઓ)નું રાજ ચાલે છે.— Amit Chavda (@AmitChavdaINC) January 2, 2026
બગદાણાના કોળી સમાજના સરપંચના પરિવારના યુવાન પર ગુંડાઓ ખુલ્લેઆમ જાનલેવા હુમલો કરી હાથ પગ તોડી નાખે છે,ત્યારે પોલીસ દેખાવ પુરતી કાર્યવાહી કરી કોળી સમાજનો ગુસ્સો શાંત પાડવા પ્રયાસ કરે…
તો આ ભાવનગર સાંસદ નિમુબેન બાંભણીયા પણ હોસ્પિટલમાં પહોંચ્યા હતા. આ બાદ તેમણે મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે, ઘટનાની માહિતી મળતા આજે હું નવનીતભાઈની ખબર પૂછવા આવી છું. મારી સાથે તળાજાના ધારાસભ્ય ગૌતમભાઈ, મહુવાના ધારાસભ્ય શિવાભાઈ અને પૂર્વ મંત્રી આર.સી મકવાણા અને સમાજના અનેક આગેવાનો આવ્યા છે. નવનીતભાઈ સાથે જે ઘટના ઘટી તે ઘટનાને લઈને સમગ્ર પોલીસતંત્રએ કડક કાર્યવાહી ચાલુ કરી દીધી છે અને ઊંડાણપૂર્વક તપાસ સાથે કાનૂની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. આ ઘટનાની માહિતી હિરાભાઈ સોલંકી અમારા સમાજના ધારાસભ્યો સાંસદ અને આગેવાનો અનેક લોકો તેમને ખબર પૂછ્યા છે અને તેમની સાથે છે. સમગ્ર સમાજ તેમની સાથે છે. જે પણ આરોપીઓ છે તેમની સામે પોલીસ કડક કાર્યવાહી કરી રહી છે.
ભાવનગર જિલ્લાના બગદાણાના સરપંચના સંબંધી નવનીત બાલધિયા પર 29મી ડિસેમ્બરની રાત્રે બે કારમાં આવેલા આઠ જેટલા શખ્સોએ ધોકા અને પાઈપ વડે હુમલો કર્યો હતો જેમાં તે ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થઈ ગયા હતા. પોલીસ મુજબ દારૂની બાતમી આપ્યાની શંકાએ નવનીતભાઈ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, તો બીજી તરફ નવનીતભાઈએ સમગ્ર હુમલા પાછળ માયાભાઈ આહીરના પુત્ર દ્વારા કરાવાયો હોવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. જોકે પોલીસે તેમને ક્લીન ચીટ આપી દીધી હતી.
મહુવા તાલુકાના બગદાણા ગામના કોળી સમાજના આગેવાન નવનીતભાઈ બાલધીયા પર અસામાજિક તત્વો દ્વારા જાનલેવા હુમલો કરાયો હતો.— AAP Gujarat (@AAPGujarat) January 1, 2026
ગતરોજ આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકારી પ્રમુખ રાજુભાઈ સોલંકીએ હોસ્પિટલમાં નવનીતભાઈ બાલધીયાની રૂબરૂ મુલાકાત લઈ તેમના ખબર અંતર પૂછ્યા અને તેમને ન્યાય અપાવવા માટે મજબૂતીથી… pic.twitter.com/0yhKzl4cHs
મહુવાના ડીવાયએસપી રીમા ઝાલાએ જણાવ્યું હતું કે, બગદાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં બીએનએસ કલમ હેઠળ 112/2, 118/1, 115/2 અને રાયોટીંગ સાથે ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે. આ સમગ્ર બનાવમાં જે ફરિયાદી નવનીતભાઈ ડાયાભાઈ બાલધિયા જે બગદાણા ગામના સરપંચના સંબંધી થાય છે, તેના દ્વારા પોલીસને માહિતી આપવામાં આવે છે કે તેમનો વરના ગાડીએ પીછો કર્યો અને 8 શખ્સોએ તેમને માર મારી ઈજા પહોંચાડી છે. ત્યારબાદ નવનીત ભાઈ દ્વારા એક વીડિયો ઉતારવામાં આવે છે.
મહુવાના ડીવાયએસપી રીમા ઝાલાએ જણાવ્યું હતું કે, નવનીતભાઈ દ્વારા આપવામાં આવેલા વીડિયોમાં એક નામ નાજાભાઇ ઢીંગુભાઈ કામળિયા જેનું વીડિયોમાં નામ આવતા પોલીસ દ્વારા તેમને પકડવામાં આવે છે અને નાજુભાઈ દારૂના ધંધા સાથે સંકળાયેલા હોય તેના કેસોની એલસીબી સહિતની પોલીસને નવનીતભાઈ બાતમી આપતા હોવાની તેમને શંકા હતી. આ સાથે નાજુભાઈના સહયોગીઓને માટીનું ખાણ-ખનીજનો વ્યવસાય હોય તેની બાતમી ખાણ-ખનીજ વિભાગને નવનીતભાઈ આપતા હોય તેની શંકાએ દાજ રાખીને હુમલો કરાયો હતો.
ડીવાયએસપી રીમા ઝાલાએ જણાવ્યું હતું કે, નાજુભાઈ મુખ્ય આરોપી છે તેના સહયોગી આરોપી રાજુભાઈ દેવાયતભાઈ ભમ્મર, આતુભાઇ ઓઘડભાઈ ભમ્મર, વિરેન્દ્રસિંહ જયરાજ પરમાર, સતિષભાઈ વિજયભાઈ વનાણીયા, ભાવેશભાઈ ભગવાનભાઈ શેલાણા, પંકજભાઈ માવજીભાઈ મેર અને વીરુભાઈ મધુભાઈ સાયડા છે. અમારી તપાસમાં અન્ય કોઈ આ ઘટનામાં સંકળાયેલું હોય તેવું સામે આવ્યું નથી.
આ પણ વાંચો: