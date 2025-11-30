ETV Bharat / state

આરોગ્યલક્ષી આમળા, જાણો શિયાળા દરમિયાન આમળાના સેવનથી શરીર મળતા ફાયદાઓ વિશે

શિયાળાની સિઝનમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં આમળા આવે છે. તજજ્ઞો કહે છે કે, આ દરમિયાન આમળાનું સેવન કરવામાં આવે તો ખૂબ મોટો ફાયદો થાય છે.

ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ સહિત કેટલા ફાયદાઓ જાણોt
ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ સહિત કેટલા ફાયદાઓ જાણો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 30, 2025 at 1:32 PM IST

2 Min Read
ભાવનગર : શરીરને સ્વસ્થ રાખવા અને વિટામિન ભરપુર માત્રામાં મેળવવા માટે આમળા શ્રેષ્ઠ છે. શિયાળામાં આવતા આમળાનું સેવન શિયાળામાં ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે, ત્યારે ETV ભારતે આયુર્વેદ કોલેજના ડોકટર સાથે વાતચીત કરી હતી. ત્યારે આમળામાં કેવા પ્રકારના ફાયદાઓ જાણો આ અહેવાલમાં...

શિયાળાની ઋતુ એટલે મનુષ્ય માટે શરીરને તંદુરસ્ત રાખવાની સીઝન કહેવામાં આવે છે, ત્યારે વાત કરવી છે શરીરના સ્વાસ્થ્યને પગલે મહત્વની ભૂમિકા ભજવતા એવા ફળની કે જેમાંથી ભરપૂર વિટામીન C અને પ્રોટીન પ્રાપ્ત થાય છે. આમળા શિયાળાની સિઝનમાં આવે છે અને જો તેનું સેવન કરવામાં આવે તો ખૂબ મોટો ફાયદો થતો જોવા મળે છે. ફાયદો કેવા પ્રકારનો મળી શકે એ માટે આયુર્વેદ કોલેજના ડોક્ટર સાથે ETV ભારતે ખાસ વાતચીત કરી હતી.

ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ સહિત કેટલા ફાયદાઓ જાણો

ભરપૂર માત્રામાં હોય છે વિટામીન C

ભાવનગરની આયુર્વેદ કોલેજના પ્રાધ્યાપક ડોક્ટર મનોજ ટીંબડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, આમળાની અત્યારે ભરપૂર સિઝન આવી ગઈ છે. ભરપૂર માત્રામાં અત્યારે આમળા મળે છે. અત્યારનું સીઝનલ ફ્રુટ છે અને ખૂબ સારું ફ્રુટ છે. આમળામાં જોવા જઈએ તો મોટી માત્રામાં વિટામીન C છે. વિટામિન સી નો સૌથી મોટો સ્તોત્ર છે, તેમાં 100 એમજી વિટામિન સી હોય 100 ગ્રામ આમળામાં એટલે જે આમળાનો જ્યુસ તમે રૂટિન પિતા હો તો વિટામિન સીની પૂરતી દિવસ દરમિયાન થઈ જાય છે.

આમળા
આમળા (ETV Bharat Gujarat)

વિટામિન C થી ફાયદા અને ઈમ્યુનિટી બસ્ટર

ભાવનગર શહેરમાં આમ તો જાહેર રસ્તા ઉપર આમળા જોવા મળી રહ્યા છે, પરંતુ આમળાનો ફાયદો કેટલો છે તે તેના વિશે જ્યારે જાણો ત્યારે ખ્યાલ આવી શકે છે, ત્યારે આયુર્વેદ કોલેજના ડોક્ટર મનોજ ટીંબડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, આમળામાં વિટામીન સી હોવાથી ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ ખૂબ સારી કરે છે. જે લોકોને શિયાળામાં ઇમ્યુનિટી લો રહેતી હોય તેના માટે આમળાનું જ્યુસ અથવા આમળા સારા છે. આના કારણે એન્ટિઓક્સિડન્ટનું કામ કરે છે, એટલા માટે રેગ્યુલર લેવામાં પણ આમળાનું જ્યુસ સારું છે.

ભરપૂર માત્રામાં હોય છે વિટામીન C
ભરપૂર માત્રામાં હોય છે વિટામીન C (ETV Bharat Gujarat)

આમળાના અન્ય અનેક અંગોને ફાયદાઓ

આયુર્વેદ કોલેજના ડોક્ટર મનોજ ટીંબડીયાએ જણાવ્યું કે, આમળા સ્કીન હેલ્થ માટે સારા છે અને વાળની હેલ્થ માટે પણ સારા છે. વાળની હેલ્થ માટે એક્સ્ટર્નલ યુઝ એટલે બહારથી લગાવવા માટે આમળાનું જ્યુસ કે પાવડર સારો છે. આંખ માટે પણ આમળાનું જ્યુસ સારું છે. આયુર્વેદ અનુસાર જોઈએ તો વયસ્થાપન પણ કરે છે એટલે કહીએ તો આપણી એજિંગ જે પ્રોસેસ વધવા ના દે તે માટે સારું છે.

વિટામિન C થી ફાયદા અને ઈમ્યુનિટી બસ્ટર
વિટામિન C થી ફાયદા અને ઈમ્યુનિટી બસ્ટર (ETV Bharat Gujarat)

ડાયાબિટીસ માટે ઉપયોગી છે નેત્ર વિકાર એટલે આંખ માટે ઉપયોગી છે. ઓબીસીટી એટલે વજન વધારવા માટે ઉપયોગી છે, એ બધી વેદકીય સલાહ અનુસાર લેવુ હિતાવહ છે. આમળાનો જ્યુસ તરીકે લઈ શકાય આમળાને આરોગી પણ શકાય અને સારી કંપનીનું ચવનપ્રાશ પણ લઈ શકાય છે.

સંપાદકની પસંદ

