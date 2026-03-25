યુદ્ધમાં ભારતની ભૂમિકા જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ મજબૂત બની શકે ! શું મધ્યસ્થતા ભારતને અપાવી શકે સુવર્ણકાળ ?

ઈરાન સાથેના અમેરીકા ઇઝરાયેલની યુદ્ધની સ્થિતિમાં ભારતની કુંડળી શુ કહે છે શું ભારત મધ્યસ્થતા કરાવે તો ભારતને શું મળશે ? જાણો જ્યોતિષના મતે.

ઈરાન સાથેના અમેરીકા ઇઝરાયેલની યુદ્ધની સ્થિતિ પર અનુમાન
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 25, 2026 at 7:57 AM IST

ભાવનગર: વિશ્વમાં ઈરાનની સાથે ઇઝરાયેલ અને અમેરિકાનું યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, તેવામાં વિશ્વ ઉપર સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ઇરાને બંધ કર્યા બાદ ગેસ અને પેટ્રોલ ડીઝલના પુરવઠાને લઈને કટોકટી ઊભી થઈ ગઈ છે, ત્યારે જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ આ યુદ્ધ ક્યારે બંધ થઈ શકે છે અને ભારત માટે આ યુદ્ધમાંથી શું ફાયદો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, તેને લઈને ભાવનગરના જ્યોતિષી કિશનભાઇ જોશી સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી. ચાલો જાણીએ ભારત માટે આ કાળ કેવો કાળ બની શકે છે.

ગ્રહોના એક ઘરમાં હાજરી યુદ્ધનું કારણ

ઈરાનની સામે ઇઝરાયેલ અમેરિકાના ચાલી રહેલા યુદ્ધને લઈને જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ જાણવાની કોશિશ ઈટીવી ભારતે કરી હતી. ત્યારે ભાવનગરના શ્રીધર પંચાંગવાળા કિશનભાઇ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે, દેશ દુનિયામાં યુદ્ધના ભણકારા વાગી રહ્યા છે. ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધના ભણકારા વાગી રહ્યા છે. આ પરિસ્થિતિ મુજબ અત્યારના ગ્રહો જોઈએ તો કુંભ રાશિમાં મંગળનો પ્રવેશ થઈ ચૂક્યો છે, જ્યાં અગાઉથી રાહુ બિરાજમાન છે, સૂર્ય પણ કુંભમાં હતો,હવે સૂર્ય મીનમાં છે. આમ એક જ ઘરમાં ચાર ગ્રહો બિરાજમાન થયા હતા. તેથી 23 ફેબ્રુઆરીથી લઈને 4 એપ્રિલ સુધી ખૂબ મુશ્કેલીવાળો સમય રહેશે જેમાં જાનહાની પણ થશે. જો કે ત્રીજું વિશ્વ યુદ્ધ થશે નહીં.

ઈરાન સાથેના અમેરીકા ઇઝરાયેલની યુદ્ધની સ્થિતિ પર ભાવનગરના જ્યોતિષનું અનુમાન

વિશ્વમાં કેવી થઈ શકે છે યુદ્ધની અસર

ઈરાન સાથે ઈઝરાયેલ અમેરિકાના યુદ્ધને લઈને આપણે જોઈએ છીએ, છેલ્લા અઠવાડિયાથી શેર બજારમાં ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. આ સ્થિતિ વચ્ચે જ્યોતિષી કિશનભાઇ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે, માર્કેટની દ્રષ્ટિએ જાહેર જીવનમાં ફેર પડશે, મંદીનો માહોલ પણ થોડો સમય માટે રહેશે. જો કે ત્રીજું વિશ્વ યુદ્ધ થાય તો કોઈ માટે સારું છે નહીં. જો કે 4 એપ્રિલ થી શનિ મંગળ ભેગા થશે કારણ કે શની અગાઉથી મીન રાશિમાં છે અને મંગળ મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે તેથી થોડો સમય માટે રાહત જરૂર ઊભી થશે.

ભારત માટે મધ્યસ્થતા કરાવવી સુવર્ણકાળ સમાન

યુદ્ધની સ્થિતિના લઈને જ્યોતિષી કિશનભાઇ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે, ભારતની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ભારત માટે આ સુવર્ણકાળ થઈ શકે છે. ભારત સારા કોઈ પગલાં લે મધ્યસ્થતા લાવી યુદ્ધ વિરામ લાવી શકે છે, તેવી પરિસ્થિતિ ભારતની કુંડળીમાં છે. ભારતીય સ્ટ્રોંગ પોઝીશનમાં રહેશે મધ્યસ્થતા કરશે તો ભારતનો સુવર્ણકાળ શરૂ થશે. એક કઠોર નિર્ણય અને મધ્યસ્થતાનો નિર્ણય લેશે તો ભારત માટે સારો નિર્ણય સારો કાળ શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે, તેમ કહી શકાય.

  1. ઈરાન સંઘર્ષ વચ્ચે ટ્રમ્પે પીએમ મોદી સાથે વાત કરી, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર ચર્ચા કરી
  2. દેશમાં LPG કટોકટી 'મોદી સર્જિત' આપત્તિ: કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેરા

