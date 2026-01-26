ભાવનગર–સોમનાથ નેશનલ હાઈવે પર વાહન હડફેટે દીપડીનું મોત, વનતંત્ર ઘટનાસ્થળે દોડ્યું
જાફરાબાદ તાલુકાના બાલાનીવાવ ગામ નજીક વધુ એક વન્ય પ્રાણી વાહન અકસ્માતનો ભોગ બન્યું છે.
Published : January 26, 2026 at 8:22 PM IST
અમરેલી: ભાવનગર–સોમનાથ નેશનલ હાઈવે પર આવેલા જાફરાબાદ તાલુકાના બાલાનીવાવ ગામ નજીક વધુ એક વન્ય પ્રાણી વાહન અકસ્માતનો ભોગ બન્યું છે. અજાણ્યા વાહનના હડફેટે એક માદા દીપડીનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. નેશનલ હાઈવે પરથી પસાર થતા ઝડપી વાહનોના કારણે વન્ય પ્રાણીઓના જીવને સતત જોખમ ઊભું થતું હોવાની ફરી એકવાર ગંભીરતા સામે આવી છે.
ઘટનાની જાણ થતાં જ જાફરાબાદ રેન્જના વન વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. રોડ પર પડેલા દીપડીના મૃતદેહને પોતાના કબજામાં લઈ પંચનામાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. બાદમાં મૃત દીપડીના શબને વધુ તપાસ અને પોસ્ટમોર્ટમ માટે બાબરકોટ એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે ખસેડવામાં આવ્યું હતું.
વન વિભાગે મૃતદેહને કબજે લઈને કાર્યવાહી પૂર્ણ કરી
જાફરાબાદ રેન્જના આરએફઓ જી.એલ. વાઘેલાએ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, વન વિભાગને મેસેજ મળતા જ ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી. દીપડીના મૃતદેહને કબજામાં લઈ કાયદેસરની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરી આજે પોસ્ટમોર્ટમ માટે બાબરકોટ એનિમલ કેર સેન્ટર મોકલવામાં આવ્યો છે. પ્રાથમિક તપાસમાં અજાણ્યા વાહન દ્વારા હડફેટે આ અકસ્માત થયો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
વાહન ચાલકની શોધખોળ શરૂ કરાઈ
વનતંત્ર દ્વારા અકસ્માત માટે જવાબદાર અજાણ્યા વાહનચાલકોની શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે. આસપાસના સીસીટીવી કેમેરા તેમજ હાઈવે પરથી પસાર થતા વાહનોની વિગતો એકત્ર કરવાની કામગીરી પણ હાથ ધરાઈ છે.
મહિના પહેલા પણ સિંહનું વાહનની અડફેટે મોત થયું હતું
ઉલ્લેખનીય છે કે, માત્ર એક મહિના અગાઉ પણ આ જ નેશનલ હાઈવે પર વાહન હડફેટે સિંહનો અકસ્માત સર્જાયો હતો. નેશનલ હાઈવે પર વારંવાર થઈ રહેલા આવા અકસ્માતો વન્ય પ્રાણીઓની સુરક્ષા બાબતે વન વિભાગના સ્ટાફની ઘટ અને અસરકારક સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ અંગે ગંભીર સવાલો ઊભા કરી રહ્યા છે.
સ્થાનિક ખેડૂત પ્રતાપભાઈ વરૂએ જણાવ્યું હતું કે, હાઈવે પર વાહનોની ગતિ અત્યંત ઝડપી રહેતી હોવાથી રાત્રિના સમયે વન્ય પ્રાણીઓ માટે જોખમ વધી જાય છે. સરકાર અને વન વિભાગ દ્વારા હાઈવે પર સ્પીડ કંટ્રોલ, સાઇનબોર્ડ અને અંડરપાસ જેવી સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવે તો આવા અકસ્માતો અટકાવી શકાય.
વારંવાર બનતા વન્ય પ્રાણી અકસ્માતોને ધ્યાનમાં લઈ તાત્કાલિક અસરકારક પગલાં લેવાય તેવી સ્થાનિકો અને પર્યાવરણ પ્રેમીઓ તરફથી માંગ ઉઠી રહી છે. જરા આગળ પણ અહીં સિંહોના આ નેશનલ હાઈવે ઉપર અકસ્માતે મોત થયા છે ત્યારે સતત વન્ય પ્રાણીઓના વહન અકસ્માતે મૃત્યુ થતાં હાલ પ્રકૃતિ પ્રેમીઓમાં ચિંતા સેવાઈ રહી છે.
