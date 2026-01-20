ETV Bharat / state

ભાવનગરમાં ડુંગળીની લાખો ક્વિન્ટલ આવક હજારે પહોંચી, આગામી દિવસોમાં સર્જાઈ શકે છે આવી સ્થિતિ

ડુંગળીનું પીઠું ગણાતા ભાવનગર જિલ્લામાં ડુંગળીનું ઉત્પાદન ઘટતા આગામી દિવસોમાં ડુંગળીના ભાવ દઝાડી શકે છે તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.

ડુંગળીની સ્થિતિ આગામી સમયમાં વિકટ બની શકે છે
ડુંગળીની સ્થિતિ આગામી સમયમાં વિકટ બની શકે છે
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 20, 2026 at 8:14 PM IST

2 Min Read
ભાવનગર: ગુજરાતમાં ડુંગળી પકવવામાં મોખરે રહેલા ભાવનગર જિલ્લાના ખેડૂતોને કુદરતે ચોમાસામાં મારેલી થપાટને કારણે સીધી અસર તેના ગજવા ઉપર પડી છે. ખેડૂતોને ચોમાસામાં થયેલો પાક મોટાભાગે નિષ્ફળ જતા અને ગુણવત્તા નબળી હોવાને કારણે યાર્ડ સુધી પહોંચ્યો નથી. ભાવનગર માર્કેટીંગ યાર્ડમાં સબ યાર્ડ બનાવવું પડતું હતું, તેના બદલે ત્રીજો ભાગ પણ યાર્ડમાં આવતો જોવા મળી રહ્યો નથી. ડુંગળીની સ્થિતિ આગામી સમયમાં વિકટ બની શકે છે.

ખેડૂતોએ જણાવી આપવીતી

ભાવનગર માર્કેટીંગ યાર્ડમાં ડુંગળી વેચવા આવેલા સોસિયા ગામના શામજીભાઈ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, ડુંગળીના ભાવમાં એવું ઉત્પાદન છે જ નહીં. ભાવ 300 ની રેન્જમાં આવે છે. મારે જે ગત વર્ષે 350 મણ ડુંગળી ઉતરતી હતી ત્યાં 100 થી 125 મણ ઉતરવી પણ મુશ્કેલ છે. એક વિઘાએ 35,000નો ખર્ચ થઈ જાય છે, ગયા વર્ષના દરેક પાકમાં પાછલા વરસાદની અસર જોવા મળી છે. ગયા વર્ષે ન માત્ર ડુંગળી પરંતુ દરેક પાકમાં આજ સમસ્યા સર્જાય છે કે ગુણવત્તા અને ઉત્પાદન નથી થયું.

ભાવનગર જિલ્લામાં ડુંગળીનું ઉત્પાદન ઘટતા આગામી દિવસોમાં ડુંગળીના ભાવ દઝાડી શકે છે તેવી સ્થિતિ

500 રૂપિયા ભાવ આપે તો પણ ખર્ચો ન નીકળે

ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા માર્કેટીંગ યાર્ડમાં હાલ નવી આવક બંધ કરવામાં આવી છે. જ્યારે ભાવનગર માર્કેટીંગ યાર્ડમાં હાલ ડુંગળી લાવવા માટે મનાઈ ફરમાવી પડે તેના બદલે સ્થિતિ અલગ જોવા મળે છે. યાર્ડના વેપારી નરેન્દ્રસિંહએ જણાવ્યું હતું કે, ડુંગળી ઉત્પાદન માટે હબ ભાવનગર ગણાય છે. ડુંગળીની આવક ડિસેમ્બરમાં શરૂ થાય અને હાલ પિકઅપ ટાઈમ ગણાય પણ અત્યારે જુઓ 30 થી 40,000 ગુણીની જ આવક થાય છે, તેનું કારણ કમોસમી વરસાદ છે. ચોક્કસ કહી શકાય કે 20 થી 30 ટકા માલ આવે છે તે પણ 200 થી 300ના ભાવે જાય છે. 500 રૂપિયા ભાવ મળે તો પણ ખેડૂતોને ખર્ચો નીકળે એમ નથી. અમે આ મામલે સરકારમાં રજૂઆત કરવાના છીએ.

ડુંગળીની લાખો ક્વિન્ટલ આવકને બદલે હજાર ક્વિન્ટલમાં પણ ફાંફા
ડુંગળીની લાખો ક્વિન્ટલ આવકને બદલે હજાર ક્વિન્ટલમાં પણ ફાંફા

2 થી 3 લાખની ગુણીની જગ્યાએ 40 હજારની આવક

ભાવનગર માર્કેટીંગ યાર્ડના સેક્રેટરી અરવિંદભાઈ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, ડુંગળીનું વાવેતર સારું થયું હતું. પરંતુ માવઠાને કારણે રોગ આવવાથી અને પાક નિષ્ફળ જવાથી યાર્ડમાં આવક ઘટી ગઈ છે. ડુંગળીની ગુણવત્તાને પગલે ભાવ મળી રહ્યા નથી. હાલમાં 30 થી 40 હજાર ગુણી આવે છે, ત્યારે આ જ સમયમાં જાન્યુઆરીમાં ગત વર્ષે 1 થી 3 લાખ ગુણીની આવક થઈ હતી. જેથી સબ યાર્ડ બનાવવું પડ્યું હતું. પરંતુ આ વર્ષે આ યાર્ડમાં પણ જગ્યા છે.

આગામી દિવસોમાં ડુંગળીના ભાવ દઝાડી શકે છે તેવી સ્થિતિ
આગામી દિવસોમાં ડુંગળીના ભાવ દઝાડી શકે છે તેવી સ્થિતિ

ડુંગળીના છેલ્લા ત્રણ વર્ષના ભાવ અને આવક

વર્ષ આવક ક્વિન્ટલ ભાવ ક્વિન્ટલ
1/4/2023 થી 31/3/2024 20,66,439 1214
1/4/2024 થી 31/3/202521,14,3091613
1/4/2025 થી 31/12/202518083 491
