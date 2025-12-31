ETV Bharat / state

ભાવનગર: રીઢા ગુનેગારો સામે મોટી કાર્યવાહી, મકાન ધરાશાયી કરી લાખો રૂપિયાની જમીન ખુલ્લી કરાઈ

ભાવનગર પોલીસ દ્વારા રીઢા ગુન્હેગારોના ઘર ઉપર બુલડોઝર ફેરવવા મહનગરપાલિકાને સાથે રાખીને કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 31, 2025 at 5:38 PM IST

ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં પોલીસ દ્વારા 6 થી 7 વિસ્તારમાં વિવિધ ગુન્હાઓમાં જેમ કે શરીર સબંધી અને પ્રોહિબિશન ગુન્હાના આરોપીઓના ઘર ઉપર બુલડોઝર ફેરવવામાં આવ્યું છે. મહાનગરપાલિકાનો દબાણ હટાવ સેલ વિભાગ હાજર રહી દબાણ હટાવ્યા હતા.

ભાવનગર પોલીસ દ્વારા રીઢા ગુન્હેગારોના ઘર ઉપર બુલડોઝર ફેરવવા મહનગરપાલિકાને સાથે રાખીને કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પાંચ જેટલા ગુન્હેગારોના ઘર ઉપર બુલડોઝર ફેરવીને પોલીસ દ્વારા સીધો સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

પોલીસે રીઢા ગુન્હેગારોના ઘર પર ફેરવ્યું બુલડોઝર:

ભાવનગર શહેરમાં પોલીસ દ્વારા રીઢા ગુનેગારોના ઘર ઉપર બુલડોઝર ફેરવાની કામગીરી હાથ ઉપર લીધી છે. મહાનગરપાલિકાના દબાણ હટાવ સેલની ટીમને સાથે રાખવામાં આવ્યું હતું. ભાવનગરના ડીએસપી નિતેશ પાંડેએ જણાવ્યું હતું કે, પાંચ જેટલા રીઢા ગુનેગારો જેવા કે શરીર સંબંધી અને પ્રોહિબિશનના ગુનામાં સંડોવાયેલા છે તેમના ઘર ઉપર મહાનગરપાલિકાની ટીમને સાથે રાખીને દબાણ હટાવવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરી છે.

ભાવનગર શહેરમાં રીઢા ગુનેગારોના ઘર ઉપર બુલડોઝર ફેરવવાના પગલે ડીવાયએસપી આર.આર સીંઘાલે જણાવ્યું હતું કે, શહેરમાં સિંધુનગર, મફતનગર, સુભાષનગરમાં બુટલેગર જે શરીર સંબંધી અને પ્રોહીબેશનમાં છે તેના ઘરો ઉપર ડ્રાઇવ શરૂ કરવામાં આવી છે. ડીએસપી સાહેબની દેખરેખ નીચે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. મહાનગરપાલિકાની ટીમ, ફાયર વિભાગની ટીમ, 125 પોલીસ જવાન અને 20 જેટલા પોલીસ અધિકારીઓના સાથે રાખીને કાર્યવાહી કરાઇ રહી છે. આશરે આજના દિવસમાં છ થી સાત વિસ્તારમાં કામગીરી કરવામાં આવનાર છે.

જમીન કોની અને ખુલ્લી કેટલી કરી?

ગુનેગારોના ઘર ઉપર બુલડોઝર ફેરવવાના પગલે ડીએસપી નિતેશ પાંડેય દ્વારા જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર શહેરમાં કુલ સરકારી 450 સ્કવેર મીટર જમીન 50 લાખની ખુલ્લી કરવામાં આવી છે. જેની ઉપર થયેલા રીઢા ગુન્હેગારો દ્વારા દબાણને લઈને સરકારની સૂચના મુજબ દબાણ હટાવવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી.

