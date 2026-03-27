ભાવનગર: ધોરણ 8 પછીના બાળકો સાથે દુષ્કૃત્ય; બાળકે લેખિતમાં પિતાના મિત્રને જાણ કરી, ફરીયાદ નોંધાઈ પણ હોસ્પિટલમાં! જાણો આખો મામલો

છાત્રાલયના સંચાલક સામે બાળકોના શોષણનો એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેમાં એક બાળકે પત્ર લખીને આ વાત જણાવી છે

છાત્રાલયના સંચાલક સામે બાળકોના શોષણનો એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેમાં એક બાળકે પત્ર લખીને આ વાત જણાવી છે
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 27, 2026 at 10:39 PM IST

ભાવનગર: જિલ્લાના પાલીતાણા ગામ ખાતે છાત્રાલયમાં સગીર બાળકોને હવસનો શિકાર બનાવતો કિસ્સો સામે આવ્યો છે.પાલીતાણા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં એક બાળકના પિતાએ છાત્રાલયના ગૃહપતિ સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે. જો કે આ સમગ્ર ઘટના બાળકે મુખેથી નહીં પરંતુ શબ્દોથી વર્ણવી હતી ત્યારે પ્રકાશમાં આવી છે. ઘટના સામે આવતા પિતા ફરીયાદ નોંધાવવા દોડી ગયા હતા અને ડીએસપીને પણ રજુઆત કરી છે.

પાલીતાણામાં બનેલો બનાવ સામે આવ્યો

પાલીતાણા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરીયાદીએ પોતાના બાળક સાથે બનેલા બનાવને લઈને ફરીયાદ દાખલ કરી છે ત્યારે ઇટીવી ભારતે બાળકના પિતા સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, પાલીતાણા ખાતે આવેલા છાત્રાલયમાં તેમનો બાળક અગાઉ ધોરણ 4,5 અને 6 સુધી અભ્યાસ કરતો હતો. ત્યારબાદ સાતમા ધોરણમાં તેને રાજકોટ પુનઃ લઈ લેવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ ત્યારબાદ ફરી 8,9 અને 10 માટે પાલીતાણા છાત્રાલય ખાતે અભ્યાસ માટે મોકલ્યો હતો.

બાળકે પિતાના મિત્રને લેખિત જાણ કરી

ફરીયાદી અને બાળકના પિતાએ ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, તેઓ પોતાના ધર્મના અભ્યાસ માટે અને શિક્ષણ હેતુસર બાળકને પાલીતાણા ખાતે અભ્યાસ માટે મોકલ્યો હતો તેવામાં ધોરણ 10ની પરીક્ષા પૂર્ણ થયા બાદ તેમનો બાળક અને મિત્રો એક દિવસ જલસા કરવાના હતા. પરંતુ તેમના મિત્ર ભાવનગર રહેતા હોય તેની સાથે તેમના બાળકે વાતચીત કરી અને પોતે જાતે લખેલા કાગળોની ઈમેજ એક બાળક છાના-માના સંતાડીને રાખવામાં આવનાર મોબાઈલમાંથી તેમના મિત્રને વોટ્સએપ મારફત મોકલી હતી. તે મારા મિત્રએ વાંચતાની સાથે જ મને વોટ્સએપમાં મોકલી અને મારા પત્નીને નહીં કહેવા જણાવ્યું અને મને તાત્કાલિક ભાવનગર આવવા માટે કહ્યું હતું.

ગૃહપતિએ બાળક સાથે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય આચર્યું

ફરીયાદીએ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, તેમના બાળક સાથે બનેલી ઘટનાને કાગળમાં તેને લખીને તેના મિત્રને મોકલી અને એ મેં જ્યારે વાંચી ત્યારે હું ભાવનગર આવી ગયો હતો. છાત્રાલયના ગૃહપતિ દ્વારા મારા બાળક સાથે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય કરવામાં આવ્યું હતું. મારા બાળકે જણાવ્યું હતું કે ધોરણ 8,9 અને 10ના જે બાળકો હોય તેમની સાથે કૃત્ય બને છે. આ પ્રકારના કૃત્ય કરતો હતો આ વાતને લઈને અમે ફરીયાદ હાલ નોંધાવી છે અને ડીએસપીને પણ રજૂઆત કરી છે.

કઈ કલમ હેઠળ ફરીયાદ અને કોણ હોસ્પિટલમાં

પાલીતાણા ડીવાયએસપી મિહિર બારૈયા સાથે ટેલિફોનમાં વાતચીત કરી ત્યારે તેમને જણાવ્યું હતું કે, આ છાત્રાલયના ગૃહપતિ જે 63 વર્ષીય છે તેમની સામે ફરિયાદ નોંધાવા પામી છે. આ ફરીયાદ 115 (1),પોક્સોની કલમ 4 અને 6 તેમજ જુવેનાઇલ 75 કલમ હેઠળ ફરિયાદ લેવામાં આવી છે. જો કે આ ગૃહપતિ છે એ તેમના વતન ખાતે ક્રિટિકલ કન્ડિશનમાં અને હોસ્પિટલમાં સારવારમાં છે.

આ પણ વાંચો:

