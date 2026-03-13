ભાવનગર: રહેણાંકી સોસાયટીના મકાનમાંથી વિદેશી દારૂનો મોટો જથ્થો જપ્ત; 756 બોટલો ઝડપાઈ, આરોપી ફરાર
Published : March 13, 2026 at 10:37 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર એલસીબી પોલીસે શહેરના સરદારનગર વિસ્તારમાં રામતીર્થ સોસાયટીના રહેણાંકી મકાનમાંથી વિદેશી દારૂનો મોટો જથ્થો ઝડપી લીધો છે. પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે કરાયેલી કાર્યવાહી દરમિયાન કુલ 756 બોટલ વિદેશી દારૂ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે, જેની અંદાજિત કિંમત ₹3,90,192 છે.
પોલીસે પેટ્રોલિંગ દરમિયાન મળેલી બાતમી અનુસાર લંબે હનુમાનજી મંદિર પાસે આવેલી રામતીર્થ સોસાયટીમાં આવેલા રહેણાંકી મકાનમાં તપાસ કરી હતી. ત્યાંથી ગ્રીન લેબલ એક્સપોર્ટ સ્પેશિયલ ધ રીયલ બ્લેન્ડ વ્હિસ્કી 750 mlની 192 બોટલો સહિત વોડકા અને અન્ય પ્રકારની વ્હિસ્કીની કુલ 756 બોટલો મળી આવી હતી.
આ મકાન રહેવાસી કલ્પેશ હસમુખભાઈ બારૈયાનું છે. દરોડા દરમિયાન તે હાજર નહોતો, એટલે તે ફરાર છે. એલસીબી પોલીસે ઘોઘા રોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં તેની વિરુદ્ધ ધોરણસર ગુનો નોંધીને આગળની તપાસ હાથ ધરી છે અને મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં એલસીબી પોલીસ દ્વારા દારૂબંધી અંગેની કાર્યવાહી વારંવાર કરવામાં આવે છે, જેમાં આવા કેસોમાં મોટા જથ્થામાં દારૂ જપ્ત થતો રહે છે.
