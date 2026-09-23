ભાવનગરની 67 વર્ષ જૂની શાકમાર્કેટ 148 કરોડમાં બનશે હાઈટેક, વેપારીઓનો વિરોધ
ભાવનગરના ગંગાજળિયા તળાવ વિસ્તારમાં આવેલી 67 વર્ષ જૂની શાકમાર્કેટના નવીનીકરણ માટે મહાનગરપાલિકાએ 148 કરોડના ખર્ચે DPR તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે.
Published : September 23, 2026 at 8:26 PM IST
ભાવનગર: શહેરના ગંગાજળિયા તળાવ વિસ્તારમાં આવેલી 67 વર્ષ જૂની શાકમાર્કેટના નવીનીકરણ માટે મહાનગરપાલિકાએ કમર કસી છે. 148 કરોડના ખર્ચે હાઈટેક સુવિધા સાથેની માર્કેટ બનાવવા માટે DPR સુધીની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. ત્યારે વેપારીઓએ દવાખાનાનું ઉદાહરણ આપીને નવી માર્કેટનો વિરોધ કર્યો છે.
ભાવનગર શહેરના મુખ્ય બજારમાં આવેલી શાકમાર્કેટના નવીનીકરણને લઈને મહાનગરપાલિકાએ એક ડગલું માંડ્યું છે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા DPRની તૈયારી હાથ ધરવામાં આવી છે. જો કે આ શાકમાર્કેટ વર્ષો જૂની થઈ ચૂકી છે. માર્કેટના વેપારીઓ સાથે વાતચીત કરતા ચોંકાવનારા નિવેદનો સામે આવ્યા હતા. મહાનગરપાલિકા કેટલા કરોડના ખર્ચે આ શાકમાર્કેટ તૈયાર કરવાના આયોજનમાં છે, તે વિગતે જાણો.
બજારમાં મુખ્ય શાકમાર્કેટનું નવીનીકરણ કરોડોના ખર્ચે
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ બજારમાં આવેલી શાકમાર્કેટના નવીનીકરણ માટે એક ડગલું આગળ ભર્યું છે. ત્યારે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન કિશનભાઈ મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે હાલ પ્રથમ તબક્કામાં છે, DPR લેવલે છે. વેપારીઓને સંકલનમાં લઈને આયોજનબદ્ધ રીતે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આશરે 148 કરોડના ખર્ચે શાકમાર્કેટ તૈયાર કરવા જઈ રહ્યા છીએ.
શાકમાર્કેટને હાઈટેક બનાવવાની કોશિશ
મહાનગરપાલિકાએ DPR પ્રક્રિયા હાથ ધરી છે ત્યારે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન કિશનભાઈ મહેતાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આજે જે હાઈટેક સુવિધાઓ હોય છે તેને ધ્યાનમાં લઈને આયોજન થઈ રહ્યું છે. આપણો આ ખૂબ જ પોશ વિસ્તાર છે અને મુખ્ય બજાર પણ ત્યાં જ આવેલી છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો આવતા-જતા હોય છે અને ટ્રાફિકની સમસ્યા રહેતી હોય છે. આથી આયોજન સાથે અમે આગળ વધીશું. અમે હંમેશા સારું આપ્યું છે અને આગામી દિવસોમાં પણ સારું આપશું. શાકમાર્કેટમાં પાર્કિંગની વ્યવસ્થાથી લઈને દરેક બાબતને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.
વેપારીઓએ ચોંકાવનારો જવાબ આપ્યો
ETV Bharat એ મહાનગરપાલિકાએ નવી શાકમાર્કેટ માટે ડગલું આગળ ભર્યું છે ત્યારે શાકમાર્કેટમાં પહોંચીને વેપારીઓ સાથે વાતચીત કરી હતી. જો કે આગેવાની કરતા બે-ત્રણ લોકો કેમેરા સામે આવ્યા નહોતા. પરંતુ એક વેપારી સામે આવીને જણાવ્યું હતું. ઘનશ્યામભાઈએ જણાવ્યું હતું કે અમારે કોઈ જરૂર નથી શાકમાર્કેટ બનાવવાની. આ દવાખાનું બનાવ્યું હતું, શું થયું? બધું તોડી-ફોડીને ભાંગી નાખવું પડ્યું. આ 67 વર્ષથી ઊભી છે, થોડા-ઘણા રિપેરિંગની જરૂર છે. બધું ખોટું છે, અમારી સાથે કોઈ ચર્ચા થઈ નથી. અમને કોઈ રસ પણ નથી તોડવા-ફોડવામાં. આ અઢીસો માણસો ક્યાં જશે કમાવા માટે? એમના પણ બાળ-બચ્ચાં છે.
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