ભાવનગરમાં 53 વર્ષ જૂની કાળિયાબીડ પાણીની ટાંકી 7 લાખના ખર્ચે જમીનદોસ્ત થશે, વાહનો માટે અપાયું ડાયવર્ઝન
ભાવનગરમાં કાળિયાબીડ પાણીની ટાંકીને હાલ તોડવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. જો કે વાહન વ્યવહારને ધ્યાનમાં લઈને રાત્રિ દરમ્યાન ટાંકી તોડવાની કામગીરી શરૂ છે.
Published : June 18, 2026 at 12:02 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં વર્ષો જૂની આવેલી કાળિયાબીડની ટાંકીને હાલમાં તોડવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. ત્યારે મહાનગરપાલિકા દ્વારા ટાંકી તોડવા માટે ડાયવર્ઝન જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. રાત્રી દરમ્યાન હવે ટાંકી ફરતે થઈને જતા વાહન ચાલકોએ રાત્રે ડાયવર્ઝનનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. ભારે વાહનો માટે ટાંકીએથી ચાલવા પર પ્રતિબંધ જાહેર કરાયો છે.
ટાંકીનું બાંધકામ અને હાલમાં તોડવાની કામગીરી
મહાનગરપાલિકા દ્વારા 1983માં બનેલી કાળિયાબીડની ટાંકી કાળિયાબીડ વિસ્તારમાં પ્રવેશનો દ્વાર કહેવાય છે. ત્યારે કાળિયાબીડની ઓળખ બનેલી વર્ષો જૂની ટાંકી જર્જરીત થતા મહાનગરપાલિકા દ્વારા તેને તોડવા માટે કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિથી તોડવા આપવામાં આવેલી છે. જેને લઈને મહાનગરપાલિકાને તેમાંથી આશરે 7 લાખ જેવી રકમની આવક પણ થશે. હાલમાં રાત્રિ દરમ્યાન ડાયવર્ઝન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. 15/06/2026 થી 30/06/ 2026 સુધી રાત્રી દરમ્યાન ડાયવર્ઝન જાહેર કરાયું છે. જેમાં ભારે વાહનો માટે અલગ માર્ગ સૂચિત કરાયો છે.
ડાયવર્ઝન રાત્રિના 10 થી સવારના 6
- કાળીયાબીડના વિરાણી સર્કલથી થઈને જવેલ્સ તરફ જતા ભારે વાહનો માટે ડાયવર્ઝન જાહેર કરાયું છે. જેમાં વિરાણી સર્કલથી, જૂની સાગવાડી બસ સ્ટેન્ડ, જ્ઞાન ગુરૂ વાળો ખાંચો, બોરતળાવ, ઇસ્કોન ક્લબ અને જવેલ્સ સર્કલ.
- હિમાલયા મોલ તરફ જતા વાહનો માટે ફોરવ્હીલ અને ટુ-વ્હીલ માટે વિરાણી સર્કલથી, જૂની સાગવાડી, નવી ટાંકી અને જૂની ટાંકી વચ્ચેથી પસાર થઈને હિમાલયા મોલ તરફ અને જવેલ્સ સર્કલ તરફ જવા માટે ડાયવર્ઝન છે.
- વિરાણી સર્કલથી રામ મંત્ર મંદિર આવતા અને નારી ચોકડી તરફ જતા વાહનો માટે ફોરવ્હીલ અને ટુ-વ્હીલર અને ભારે વાહનો માટે વિરાણી સર્કલ, સરદાર પટેલ સ્કૂલ, હિલપાર્ક ચોકડી, સીદસર, હાઇવે થઈને નારી ચોકડીનો ડાયવર્ઝન અપાયું છે.
- વિરાણીથી આવતા અને વાઘાવાડી તરફ જતા ફોર-વ્હીલ અને ટુ-વ્હીલ માટે વિરાણી સર્કલ, જૂની સાગવાડી બસ સ્ટેન્ડથી જૂની અને નવી પાણીની ટાંકી વચ્ચે થઈને વાઘાવાડી તરફ ડ્રાઇવર્ઝન છે.
- જ્યારે ભારે વાહનો માટે વિરાણી સર્કલથી લખુભા હોલ, રામમંત્ર મંદિર, ભાંગલી ગેટ, એસબીઆઇ ટ્રેનિંગ સેન્ટર, પૂજારા ટેલિકોમ અને વાઘાવાડી રોડ ડાયવર્ઝન અપાયું છે.
- રામ મંત્ર મંદિરથી જ્વેલર્સ સર્કલ તરફ જવા માટે રામ મંત્ર મંદિરથી લખુભા, વિરાણી સર્કલ, જૂની સાગવાડી બસ સ્ટેન્ડ, જ્ઞાનગુરુ વાળો ખાંચો, બોરતળાવ, ઇસ્કોન ક્લબ અને જ્વેલ સર્કલ ડાયવર્ઝન અપાયુ છે.
- વાઘાવાડીથી જ્વેલ સર્કલ માટે ફોર-વ્હીલર અને ટુ-વ્હીલર માટે પૂજારા ટેલિકોમ, જૂની પાણીની ટાંકી અને વૃંદાવન સોસાયટી વચ્ચેથી જ્વેલ્સ તરફ ડ્રાયવર્ઝન છે. જ્યારે ભારે વાહનો માટે વાઘાવાડી રોડ, એચડીએફસી બેન્ક, અંધ ઉદ્યોગ શાળા, ચિતરંજન ચોક, બીપીટીઆઈ, મીણબત્તી સર્કલ અને જવેલ્સ સર્કલ ડાયવર્ઝન અપાયું છે.
આ પણ વાંચો: