ભાવનગર: શહેર અને જિલ્લામાં સાંસદ ખેલ મહોત્સવમાં 1,78,440 રજીસ્ટ્રેશન, 25 તારીખે થશે પૂર્ણ મહોત્સવ
તાલુકા કક્ષાથી લઈને જિલ્લા કક્ષાએ અને બાદમાં અંતમાં છેલ્લો તબક્કો ભાવનગર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્ષ ખાતે પૂરો થવાનો છે.
Published : December 13, 2025 at 4:19 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેર અને જિલ્લા સહિત લોકસભા મતવિસ્તારમાં 22 ઝોનમાં સાંસદ ખેલ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં 1,78,440 લોકોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. તારીખ 16 થી 22 ડિસેમ્બર સુધી સાંસદ ખેલ મહોત્સવ રમાશે.
ભાવનગર શહેરમાં સાંસદ ખેલ મહોત્સવનું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી નિમુબેન બાંભણિયાની ઉપસ્થિતિમાં યોજાનાર સાંસદ ખેલ મહોત્સવને લઈને સમગ્ર માહિતી પૂરી પાડવામાં આવી હતી. તાલુકા કક્ષાથી લઈને જિલ્લા કક્ષાએ અને બાદમાં અંતમાં છેલ્લો તબક્કો ભાવનગર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્ષ ખાતે પૂરો થવાનો છે.
સાંસદ ખેલ મહોત્સવમાં રજીસ્ટ્રેશન
ભાવનગરના સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્ષ ખાતે કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી નિમુબેન બાંભણીયાએ જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર જિલ્લાના ભાવનગર અને બોટાદના મળીને 1,78,440 જેટલા લોકોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. આ મહોત્સવમાં એક અનોખી પહેલ પણ કરવામાં આવી છે જેમાં દિવ્યાંગ ખેલાડિયો રમાડવાની શરૂઆત થઈ છે. જેમાં 501 દિવ્યાંગનું રજીસ્ટ્રેશન થયું હતું, તેમાં 400 જેટલા ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો. તેમાં ગોળા ફેંક, ચક્ર ફેક જેવી વિવિધ રમતો રમ્યા હતા.
ઝોન કક્ષાએ ત્રણ દિવસ
કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી નિમુબેન બાંભણિયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, તારીખ 16, 17 અને 18 ઝોન અને તાલુકા કક્ષાએ રમાડવામાં આવશે. ભાવનગરમાં 13 ઝોન છે. ભાવનગર જિલ્લાના 7 તાલુકા અને બોટાદના 2 તાલુકામાં એમ કુલ 22 ઝોનમાં સાંસદ ખેલ મહોત્સવની રમતો રમાડવામાં આવશે. જેમાં 12 કરતાં વધુ રમતોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જેમ કે 100 મીટર દોડ, 50 મીટર દોડ, કબડ્ડી, બાસ્કેટબોલ, ગોળા ફેંક, ચક્ર ફેક, વોલીબોલ અને સાથે મનોરંજન આપતી રમતો પણ રમાડવામાં આવનાર છે.
પાંચ વર્ષથી લઈને 51 વર્ષ ઉમર સુધીનાનો સમાવેશ
સાંસદ ખેલ મહોત્સવમાં વય મર્યાદા પાંચ વર્ષથી લઈને 51 વર્ષ ઉપરના લોકોને પણ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. ત્યારે કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી નિમુબેન બાંભણિયાએ જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લે 22 તારીખ અને 23 તારીખના રોજ સ્પોર્ટસ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે ખેલ મહોત્સવ સમાપન કરવામાં આવનાર છે. તે દિવસે વિજેતા થનારાઓને ઇનામ મેડલ એનાયત કરવામાં આવશે, તેમજ પ્રમાણપત્ર વગેરે આપવામાં આવશે અને ખેલાડીઓનું સન્માન કરવામાં આવશે.
