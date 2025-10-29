માટીના વાસણમાં વર્ષોથી વહેચાતું દેશી દહીં, પાલીતાણામાં 100 વર્ષીય મહિલાએ કર્યો હતો પ્રારંભ
દેશી દહીં કોને વહેંચવાની શરૂઆત કરી અને આજે પણ કેમ માટીના વાસણમાં વહેંચાય છે. ETV ભારતના આ અહેવાલ જાણો
ભાવનગર : પાલીતાણાની તળેટીમાં આજે પણ શુદ્ધ દેશી દહીં વહેચાય રહ્યું છે, ત્યાં આવતા શ્રધ્ધાળુઓને જરૂર ખ્યાલ હશે, પરંતુ મોટાભાગના લોકો નહિ જાણતા હોય કે દેશી દહીં વહેંચવાની શરૂઆત કોણે કરી અને આજે પણ કેમ માટીના વાસણમાં વહેંચાય છે. ETV ભારતના આ અહેવાલ જાણો વિગતે
ભાવનગર શહેરથી દૂર આવેલું પાલીતાણા જે જૈન લોકોનું યાત્રાધામ છે. પાલીતાણાની તળેટીમાં અનેક ગરીબ લોકોને રોજીરોટી શ્રદ્ધાળુઓ મારફતે મળી રહે છે, પરંતુ તળેટીમાં 1 સદી જોઈ ચુકેલી મહિલાએ માટીના વાસણમાં દેશી દહીં વહેંચવાની શરૂઆત કરી હતી. આજે પણ વર્ષોથી ત્યાં દહીં વહેંચાય છે. આવતા શ્રદ્ધાળુઓ માટીના વાસણમાં દેશી દહીંની મજા લૂંટે છે. જ્યારે અત્યારની પેઢી પ્લાસ્ટિકના ડબ્બામાં દહીં ખાતી થઈ છે.
ભાવનગર જિલ્લાનું પાલીતાણા એટલે વિશ્વનું જૈન તીર્થનગરી યાત્રાધામ તરીકે ઓળખાય છે. પાલીતાણાનું નામ આવે એટલે શેત્રુંજી પર્વત, હસ્તગીરી અને ડોલીવાળા આ નામ લોકોના મુખ પર સાંભળવા મળતા હોય છે, પરંતુ કદાચ જ કોઈને ખ્યાલ હશે કે પાલીતાણામાં 70 વર્ષથી માટીના વાસણમાં દહીં પાલીતાણાની તળેટીમાં વહેંચાઈ રહ્યું છે. ETV ભારતની ટીમ પાલીતાણાની તળેટીમાં પહોંચી ત્યારે એક વૃક્ષની નીચે 4 મહિલાઓ એક વાસણમાં સફેદ કલરની ચીજ વસ્તુઓ વહેચતી હતી. તે જોઈને નવાઈ લાગી કે સફેદ કલરનું શું દૂધ હશે કે બીજું કંઈ? એટલે તેની સાથે વાતચીત કરી ત્યારે ખ્યાલ આવ્યો કે આ તો દેશી દહી છે. જે ઘરે બનાવીને મહિલાઓ લાવે છે અને અહીંયા વહેચીને પોતાની રોજીરોટી મેળવે છે.
ETVની ટીમ પહોંચી તળેટીમાં અને માટીના વાસણમાં દેશી દહી
શેત્રુંજી પર્વત ચડવા માટે પાલીતાણાની તળેટીમાં પહોંચવું પડે છે. ETV ભારતની ટીમ શેત્રુંજી પર્વતની તળેટીમાં પહોંચી ત્યારે એક વૃક્ષની નીચે મહિલાઓ દહી વહેંચતી હતી, ત્યારે દહીં વહેચતા જડીબેને જણાવ્યું હતું કે હું 35 વર્ષથી અહીંયા દહી વેચું છું. માટીના ઠામમાંથી અમે દહીં બનાવીએ છીએ. અમારે ઘરની ભેંસ છે, તેના દુધનું દહીં બનાવીએ છીએ. પહેલા અમે દૂધને ગરમ કરીએ છીએ પછી તેને ઠારીએ અને તેને માટીના વાસણમાં ભરીને મૂકીને મેળવણ નાખી દઈએ. માટીના વાસણની ડીશના અમે 10 રૂપિયા લઈએ છીએ તો કેટલાકના 20 પણ લઈએ છીએ. આમ જડીબેન પોતાના દહી વહેચવાના ધંધાને લઈને પ્રકાશ પાડ્યો હતો.
બહાર આવતા શ્રદ્ધાળુઓ અચૂક દહીં આરોગે
ETV ભારતની ટીમે સ્થળ ઉપર જડીબેન સાથે વાત કરી, ત્યારે દહીંની મજા લેવા આવતા લોકો સાથે પણ વાત કરી હતી. સંજયભાઈ પ્રજાપતિએ જણાવ્યું હતું કે દહીં માટે મારો અનુભવ ખૂબ સારો છે. હું અહીંયા પાંચમી વખત આવ્યો છું અને અનુભવ કરી રહ્યો છું. હું કલોલ રહું છુ અને ફેમિલી સાથે આવ્યો છું. ખાસ દહીં અહીંયા આવીને ખાવ છું, અહીંનું દહીં ઉત્તમ આવે છે અને માટીના વાસણમાં એટલે કહેવું જ પડે નહીં. જો કે માટીના વાસણમાં સ્વાદ જળવાય રહેતો હોવાનું માનવું છે.
100 વર્ષની મહિલાએ કર્યો હતો પ્રારંભ
જડીબેન સાથે વાત કરી ત્યારે તેમણે જણાવ્યું કે, આ દહીં વહેંચવાની શરૂઆત વૃક્ષના થડીયા નીચે બેઠેલા રાજુબેને કરી હતી. રાજુબેને જણાવ્યું કે, "હું પહેલી વહેલી અહીંયા વહેંચવા આવી હતી. મારે 100 વર્ષ થયા છે. હું અહીં દહીંના એક ડિશના ચારાના (પૈસા) લેતી હતી, ત્યારથી વેચું છું. દૂધ સોંઘુ (સસ્તું) હતું અને અત્યારે દૂધ મોંઘુ થઈ ગયું છે. આ દહી માટે પહેલા હું દૂધ ગરમ કરી લઉં પછી તેને ઠારી દેવાનું પછી થોડી છાશ નાખી દેવાની અને મૂકી દેવાનું એટલે દહીં તૈયાર થઈ જતું.
જો કે ઔપચારીક વાત કરતા રાજુબેને જણાવ્યું હતું કે, અંદાજે 70 જેટલા વર્ષ મારે થયા હશે અને શરૂઆતમાં પાંચથી દસ માટીના વાસણમાં દહીં વેચાતું હતું. હાલમાં તો આ બધી મહિલાઓ 3 તાસ ભરીને ડીશ વેચવા આવે છે. જેમાં એક તાસમાં જ 50 જેટલી માટીના વાસણની દહીંની ડિશો હોય છે, એટલે અંદાજે એક મહિલા 150 થી 200 ડીસ વેચીને જાય છે. જો કે મારી પાસે શ્રદ્ધાળુ વધારે હોય ત્યારે લોકોની માંગ રહેતી હોય છે. આજે એકેય વહેચાય નથી. મારી દીકરાની વહુ પણ વર્ષોથી વહેંચવા આવે છે.
