રસોડામાં ભરાતા મરચા ભાવ આસમાને!, જાણો રેશમ પટ્ટો, મારવાડ પટ્ટો, શેડીયું, હળદર, ધાણાજીરુંના ભાવ

દિવાળી ઉપર આવેલા માવઠાને કારણે ખેડૂતોના પાક ઉપર થયેલી અસર હવે ગૃહિણીના રસોઈ ઘર ઉપર જોવા મળી રહી છે.

જાણો રેશમ પટ્ટો, મારવાડ પટ્ટો, શેડીયું, હળદર, ધાણાજીરું દરેકના ભાવ
જાણો રેશમ પટ્ટો, મારવાડ પટ્ટો, શેડીયું, હળદર, ધાણાજીરું દરેકના ભાવ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 27, 2026 at 4:15 PM IST

ભાવનગર : કુદરતે ખેડૂતોને આપેલો માવઠાનો માર હવે સીધી અસર મહિલાઓના બજેટ ઉપર અસર કરી રહ્યો છે. ગયા વર્ષની સરખામણીએ ભાવ બમણા મરચામાં થઈ ગયા છે. દિવાળી ઉપર આવેલા માવઠાને કારણે ખેડૂતોના પાક ઉપર થયેલી અસર હવે ગૃહિણીના રસોઈ ઘર ઉપર જોવા મળી રહી છે.

વર્ષના મસાલા ભરતી ગૃહિણીઓને આ વર્ષે મરચું હળદર વગેરેમાં બમણા પૈસા આપવા પડી રહ્યા છે. ભાવનગરમાં નારી ગામે વર્ષોથી રસોઈમાં વપરાતા મસાલાઓનું હબ આવેલું છે. ગૃહિણી વેપારીઓ શું કહે છે, ચાલો જાણીએ આ અહેવાલમાં...

રસોડામાં ભરાતા મરચા ભાવ આસમાને! (ETV Bharat Gujarat)

મરચાની ખરીદીમાં આવેલા ગૃહિણીઓ દાઝ્યા

ભાવનગર અમદાવાદ હાઈવે ઉપર નારી ગામે હાઇવે ઉપર આવેલા મરચાના સેન્ટરોમાં હાલ ગૃહિણીઓ ખરીદી કરતી જોવા મળે છે. મરચા સહિતના મસાલા ખરીદવા આવેલા જ્યોતિબા ગોહિલે જણાવ્યું કે, "વર્ષના મસાલાની ખરીદી કરવા અમે આવ્યા છીએ. મરચું ગયા વર્ષની સરખામણીએ મોંઘુ છે. અહીં ક્વોલિટી સારી હોય છે એટલે અહીંથી લઈએ છીએ. હાલમાં જ અમે મરચાં જ માત્ર લીધા છે.

મરચા
મરચા (ETV Bharat Gujarat)

શિક્ષક મુકેશભાઈ સાંગાએ જણાવ્યું કે, "મરચાના ભાવ અત્યારની પરિસ્થિતિ અને બે વર્ષ પહેલા તેના ભાવમાં ખૂબ ફેર છે દિવાળીમાં પાક ફેલ થયો છે એટલે ભાવ વધારો આવ્યો છે આ બધું લોકોને માથે જ છે."

કાશ્મીરી મરચું 700 થી 800 રૂપિયા કિલો

નારી ગામે મરચાના અલગ અલગ સેન્ટર હોય ત્યારે મોટી સંખ્યામાં લોકો ત્યાંથી ખરીદી કરે છે, તે પૈકીના સ્થાનિક જે. બી ગોહિલે જણાવ્યું કે, "અત્યારે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના નારી ફૂલચર વોર્ડમાં નારી ગામે મરચાનું હબ છે. હું ગયા વર્ષે આવ્યો હતો અને આ વર્ષે પણ મરચા લેવા માટે આવ્યો છું, પરંતુ ગયા વર્ષ કરતાં મોંઘા છે, તેની પાછળનું કારણ દિવાળીમાં આવેલું માવઠું છે. જેથી ઉત્પાદન ઓછું થયું છે. કાશ્મીરી મરચું તો 700 થી 800 રૂપિયા કિલોએ પહોંચી ગયું છે."

મરચા
મરચા (ETV Bharat Gujarat)
રસોડામાં ભરાતા મરચા
રસોડામાં ભરાતા મરચા (ETV Bharat Gujarat)

મરચા હળદરના ભાવ અને વેપારીઓ શું કહ્યું

નારી ગામે વર્ષોથી મરચાનો વેપાર કરતા હીરાબેન કુકડીયાએ જણાવ્યું કે, "આ પરિસ્થિતિમાં જોઈએ તો દિવાળીમાં જે માવઠું થયું તેના કારણે ભાવ ઊંચકાઈ ગયા છે, ડબલ ભાવ થઈ ગયા છે, તેમાં ડબલ રેશમ પટ્ટાના ડબલ ભાવ થયા છે. 400 થી 450 રૂપિયા જ્યારે મારવાડ પટ્ટો છે, એ 400 રૂપિયા ભાવ થયા છે. પાંદડી રેવા પટ્ટોના 450 રૂપિયા ભાવ થયા છે. જ્યારે શેડીયું મરચુ છે, તેના 350 જેવા ભાવ થયા છે. આ સાથે હળદર, ધાણાજીરું વગેરેના ભાવ પણ 300 થી 400 રૂપિયા સુધીના બોલાઈ રહ્યા છે. જો કે હાલમાં જે છેલ્લું માવઠું થયું તેને કારણે લોકોને ખરીદીમાં વધારો થઈ ગયો છે.

