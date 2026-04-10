ભાવનગર: શિહોર નજીક જીથરી ગામમાં સિંહના આંટાફેરા, સ્થાનિકોમાં ફફડાટ
Published : April 10, 2026 at 1:10 PM IST
ભાવનગર : જિલ્લામાં સિંહોનો વસવાટ છે, ગામડાઓમાં સિંહના આંટાફેરાના વીડિયો સામે આવતા હોય છે. ભાવનગર જિલ્લામાં રાજકોટ હાઇવે ઉપર આવેલા ગામમાં સિંહ જાહેર રસ્તા ઉપરથી પસાર થયો અને હાઇવે પર બહાર દુકાનદારો અને રસ્તા પરના રાહદારીઓને સામે આવતા સિંહે સ્તબ્ધ કરી દીધા હતા.
ભાવનગર જીલ્લો બૃહદ ગીર તરીકે હવે પુરવાર થઈ રહ્યો છે. ભાવનગર જિલ્લાના શિહોર નજીક આવેલા સોનગઢ ગામથી આગળ જીથરી ગામમાં રાત્રિના સમયે હાઈવેના પાળે પાળે પસાર થતો સાવજ ત્યાંથી નીકળતા રાહદારીઓ અને સ્થાનિકોને સ્તબ્ધ કરી દીધા હતા. રસ્તા પર નીકળતા કારચાલકો બાઇક ચાલકો અને ગામ લોકોએ હાઇવે ઉપરથી પસાર થતા સિંહના દર્શન કર્યા હતા. જો કે થોડોક ફફડાટ પણ લોકોમાં જોવા મળ્યો છે.
ભાવનગર રાજકોટ હાઇવે ઉપર સિહોરથી આગળ આવેલા જીથરી ગામમાંથી આઠ તારીખના રોજ રાત્રિના આશરે 9 કલાકની આસપાસ સિંહ આવી ચડ્યો હતો. હાઇવે ઉપરથી વાહનો પસાર થતા હતા તેવા સમયે વાહનોની સાથે સિંહ પર દોડતો જતો હોવાનું સામે આવતા કારચાલકો અને બાઈક ચાલકોમાં થોડો સમય માટે ફફડાટ ફેલાયો હતો. જો કે સિંહ ડોટ મૂકીને પોતાની સુરક્ષિત જગ્યા શોધતો હોય તેવું લાગી રહ્યું હતું. આ સિંહના દ્રશ્યો અનેક લોકોના મોબાઇલમાં કેદ થયા છે. સિંહના જીથરી ગામમાંથી પસાર થવાને લઈને લોકોમાં ચિંતા અને ફફડાટ પણ છે.
વનવિભાગે કરી સ્પષ્ટતા
વાયરલ વીડિયોને પગલે ETV Bharat દ્વારા સમગ્ર ઘટનાની સત્યતાને ચકાસવા માટે શિહોર ફોરેસ્ટ રેંજના જીએફએસ અધિકારી નીલમબેન ગોલેકર સાથે ટેલીફોનિક વાતચીત કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, 8 અપ્રિલના રોજ 8 થી 9.00 કલાકની આસપાસ જીથરી ગામમાંથી સિંહ પસાર થયો હતો. જો કે આ શિહોર તાલુકા ફોરેસ્ટ રેન્જમાં કુલ 22 જેટલા સિંહો નોંધાયેલા છે, પરંતુ આ સિંહો શિહોર અને પાલીતાણા રેન્જમાં રહેવાથી અવરજવર કરે છે. અમારા વિસ્તારમાં દીપડાઓ છે, પરંતુ આ સિંહનો મામલો પહેલી જીથરી ગામનો સામે આવ્યો છે.
