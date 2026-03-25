વેકેશનમાં ફરવા માટે કાળિયાર અભયારણ્ય ઉત્તમ સ્થળ કેમ?, જાણો પ્રવાસીઓ માટે કેવી વ્યવસ્થાઓ
રજવાડાના સમયમાં મહારાજાઓનું ગૌચર આજે ભાવનગર જિલ્લાનું દેશનું રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે.
Published : March 25, 2026 at 6:01 PM IST
ભાવનગર : વેકેશનમાં શિયાળામાં ફરવા માટે કાળિયાર અભયારણ્ય ઉત્તમ સ્થળ બની ગયું છે. ટૂરિસ્ટોની સંખ્યામાં વધારો થયો છે. રાતે રોકાણથી લઈને સમગ્ર અભયારણ્યમાં ફરવા માટે ઇ-વ્યવસ્થાઓ પણ છે. રજવાડાના સમયમાં મહારાજાઓનું ગૌચર આજે ભાવનગર જિલ્લાનું દેશનું રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે.
આ કાળિયાર અભયારણ્યોને લઈને સરકાર દ્વારા ટુરિસ્ટો માટે ઉત્તમ સ્થળ ઊભું કર્યું છે. જ્યાં કાળિયાર સહિત ઝરખ, વરુ સહિત અનેક લુપ્ત થતા પક્ષી વગેરે પણ વસવાટ કરે છે. કાળિયાર અભ્યારણમાં વેકેશનના સમયગાળામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ફરવા પણ જાય છે. શું છે અભ્યારણમાં ચાલો જાણીએ આ અહેવાલમાં...
કાળિયાર અભ્યારણ્ય પહેલા ગૌચર રજવાડું હતું
ભાવનગર જિલ્લામાં આવેલું કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન દેશનું નેશનલ પાર્ક કહેવામાં આવે છે. એસીએફ નિલેશભાઈ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે, "કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનનો વિસ્તાર છે, તે પહેલા મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજીના ઘાસચારા માટેના ગૌચર તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો, ત્યાર પછી કાળિયારનો શિકાર કરવામાં આવતા કાળિયારની વસ્તી મર્યાદિત રહેતા પછી 1982માં નેશનલ પાર્ક જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. હાલમાં અભ્યારણ્યમાં કાળિયાર, વરુ, ઝરખ, લેસર ફ્લોરિકન, ફ્લેમિંગ સહિત અન્ય પશુ પક્ષીઓ જોવા મળે છે."
34 કિલોમીટરમાં કાળિયાર અભ્યારણ્ય
એસીએફ નિલેશ જોષીએ જણાવ્યું હતું કે, "કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન 34 કિલોમીટરમાં આવેલું છે. જેમા 32 ગામોનો સમાવેશ થાય છે, એટલે 32 ગામોની જમીન હતી, તેમાં ફોરેસ્ટની જમીન છે. જેમાં મેવાસા, રાજગઢ, ગણેશગઢ, સવાઇનગર, માઢીયા તે બધા વિસ્તાર પણ 2002માં વન વિભાગ હેઠળ મૂકવામાં આવ્યા છે. હાલમાં કાળીયારની વસ્તીમાં વધારો થયો છે, સાથે વુલ્ફની વસ્તીમાં પણ વધારો થયો છે, ત્યારે તેની વસ્તી 5700 જેવી ભાલ વિસ્તારમાં થાય છે, તે પૈકી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને ઇકો સેન્સેટીવ ઝોન વિસ્તારમાં 1800 થી 2200 કાળીયારની વસ્તી છે."
"કાળીયાર માટે ઉનાળામાં પાણીના પોઇન્ટ ઊભા કરવામાં આવે છે. આ સાથે નાઈટ પેટ્રોલિંગ પણ કરવામાં આવે છે. જો કે બિનખેતીનું પ્રમાણ વધતું હોવાને પગલે કાળિયાર કોરિડોરને સુરક્ષિત રાખવા માટે સરકારમાં જાણ પણ કરવામાં આવેલી છે. જિલ્લા સિવાય બહાર બાવળીયાળી, હેબતપુર અને ધોલેરા સુધી વસ્તી છે, હાલમાં જ એક શિકારના કેસ સામે આવ્યો હતો. જેને લઈને ધોલેરા સોંપી દેવામાં આવ્યો હતો. વર્ષમાં એક બે કેસ સામે આવતા હોય છે જેને પગલે વન વિભાગ કાર્યવાહી કરતું રહે છે." - નિલેશ જોષી, એસીએફ કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન
ટૂરિસ્ટોની સંખ્યા પાંચ વર્ષમાં વધી
કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનના એસીએફ નિલેશભાઈ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે, "દરેક સિઝનમા ટુરિસ્ટોને લાભ મળે છે. જ્યારે ટુરિસ્ટો આવે ત્યારે કાળિયારનું ગ્રુપ જોયા વગર પરત ફરતા નથી. ખાસ કરીને શિયાળામાં હોય તેના હિસાબે અને અન્ય પક્ષીઓની માત્રા મોટી સંખ્યામાં હોવાથી વધારો થાય છે. ઉનાળામાં ટુરિસ્ટોની સંખ્યા ઓછી રહે છે. પાંચ વર્ષ પહેલા 12,000 ટુરીસ્ટોની આવક હતી ત્યારે હાલમાં 16 હજાર જેટલા ટુરિસ્ટો વર્ષમાં આવી રહ્યા છે. જો કે પહેલા વિદેશીઓ 300ની સંખ્યામાં આવતા હતા. આજે 800 જેવી સંખ્યા ઉપર વિદેશીઓની પણ પહોંચી ગઈ છે."
ટુરિસ્ટો માટે કાળિયાર ભવન
રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનના એસીએફ નિલેશ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે, "ટુરિસ્ટો માટે અત્યારે કાળિયાર ભવનનું બાંધકામ ચાલી રહ્યું છે. આવતા વર્ષથી લાભ મળશે. આ સાથે ડોરમેટરી પણ છે તે પછી વેળાવદરમાં રિસોર્ટ પણ છે. ટુરિસ્ટને સગવડતા મળતા તેમાં વધારો થયો છે. અહીંયા ગામ લોકોની 22 જેટલી જીપ્સી છે. કોઈ વ્યક્તિ પોતાની કાર લઈને આવ્યો હોય તો 400 ફીસ છે, જેમાં માત્ર 6 લોકોને સમાવેશ કરવાનો હોય છે. જ્યારે પ્રાઇવેટ જીપ્સી અહીંયા અભ્યારણમાં ફરવા માટે જોઈતી હોય તો 2000 રૂપિયા તેનું ભાડું છે. જો કે પોતાની કાર હોય કે ભાડે જીપ્સી રાખવામાં આવે ગાઈડને સાથે ફરજિયાત લઈ જવાના હોય છે. અમારી પાસે 25 જેટલા ગાઈડ અને 22 જેટલી જીપ્સીઓ છે."
