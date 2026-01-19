ETV Bharat / state

PM મોદી ઇ-બસ સેવાને આપી શકે છે લીલી ઝંડી, જાણો શું હશે ભાડું અને બસનો રૂટ

26મી જાન્યુઆરીની આસપાસ આ પ્રોજેક્ટને લીલી ઝંડી વડાપ્રધાન આપી શકે છે. જો કે બસનું ભાડું અને રૂટ શું હશે તે જાણો વિગતે...

PM મોદી ઇ-બસ સેવાને આપી શકે છે લીલી ઝંડી
PM મોદી ઇ-બસ સેવાને આપી શકે છે લીલી ઝંડી (ETV Bharat Gujarat)
Published : January 19, 2026 at 8:57 PM IST

ભાવનગર : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના PM ઇ-બસ યોજના અંતર્ગત 10,000 બસો વિવિધ શહેરોને ફાળવવામાં આવનાર છે, ત્યારે ભાવનગર શહેરમાં 100 બસ પૈકી 40 બસો ફાળવી દેવાય છે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા સંપૂર્ણ તૈયારીઓ થઈ ચૂકી છે. 26મી જાન્યુઆરીની આસપાસ આ પ્રોજેક્ટને લીલી ઝંડી વડાપ્રધાન આપી શકે છે. જો કે બસનું ભાડું અને રૂટ શું હશે તે જાણો વિગતે...

ભાવનગર શહેરમાં સીટી બસના નામે મીંડું છે, ત્યારે લોકોને ના છૂટકે રીક્ષામાં મુસાફરી કરવી પડે છે. આ સ્થિતિ વચ્ચે હવે પીએમ ઇ-બસ યોજના શરૂ થવાની છે, તેને લઈને લોકોમાં આતુરતા જોવા મળી રહી છે. ઇ-બસ યોજનાનો પ્રોજેક્ટ ભાવનગર મહાનગરપાલિકા હસ્તક હોવાથી કામગીરી પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે. આગામી 26મી જાન્યુઆરી સુધીમાં વડાપ્રધાનના હસ્તે લીલી ઝંડી આપવાની પૂરી સંભાવનાઓ છે.

જાણો શું હશે ભાડું અને બસ રૂટ (ETV Bharat Gujarat)

જાણો ક્યારે થશે શરૂ ઇ-બસ યોજના

ભાવનગર શહેરના અધેવાડા ખાતે આવેલા પીએમઇ બસ ડેપો ખાતે ભાવનગરના મહાનગરપાલિકાના કમિશનર નરેન્દ્ર મિશ્રા અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન રાજુભાઈ રાબડીયા નિરીક્ષણ માટે પહોંચ્યા હતા. કમિશનર નરેન્દ્ર મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર પીએમ ઇ-બસ પ્રોજેક્ટ છે, તેમાં 40 બસો આવી ગઈ છે. આપણે જે ઇન્સ્ટોલેશન ઈંફ્રાસ્ટ્રક્ચર ક્ષેત્ર કરવાનું હતું તે તૈયાર છે.

PM મોદી ઇ-બસ સેવાને આપી શકે છે લીલી ઝંડી
PM મોદી ઇ-બસ સેવાને આપી શકે છે લીલી ઝંડી (ETV Bharat Gujarat)

ચાર્જિંગ ઇન્સ્ટોલેશન છે, તે ત્રણ ચાર દિવસમાં પૂરું શરૂ થઈ જશે. આ પીએમ ઇ-બસ યોજના સમગ્ર દેશમાં 10,000 બસો આપવાની છે, તેથી ભાવનગર અને બીજા અન્ય ત્રણ શહેરોમાં આઇડેન્ટીફાય થયા છે. જેનું 100 ટકા કામ પૂરું થઈ ગયું છે એટલે 5 કે 10 દિવસમાં પીએમ સાહેબ કે સીએમ સાહેબના હસ્તે ઓપનિંગ કરવામાં આવશે બાકી બધું આપણા તરફથી તૈયાર છે.

ઇ-બસ સેવા
ઇ-બસ સેવા (ETV Bharat Gujarat)

23 કરોડના ખર્ચે ડેપો અને ડ્રાઈવર કંડકટરની તાલીમ

કમિશનર અને ચેરમેન સાથે નિરીક્ષણ કરવા આવ્યા ત્યારે સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન રાજુભાઈ રાબડીયાએ જણાવ્યું હતું કે 23 કરોડના ખર્ચે આપણે PM ઇ-બસ ડેપો તૈયાર કર્યો છે. ગુજરાતમાં પહેલા ભાવનગરને 40 બસો મળી છે. હાલમાં ડ્રાઇવર કંડકટરની તાલીમ શરૂ થઈ ગઈ છે. 17 જેટલા રુટો આપણે તૈયાર કરી લીધેલા છે જ્યારે શહેરમાં વિવિધ પીકપ બસ સ્ટેન્ડ માટે બે ફેજમાં કામગીરી શરૂ કરવા ટેન્ડર પ્રક્રિયા કરી છે. આપણે 28 kmની પેરી ફેરીમાં સેવા પૂરી પાડવાના છીએ.

ઇ-બસ સેવા
ઇ-બસ સેવા (ETV Bharat Gujarat)
PM મોદી ઇ-બસ સેવાને આપી શકે છે લીલી ઝંડી
PM મોદી ઇ-બસ સેવાને આપી શકે છે લીલી ઝંડી (ETV Bharat Gujarat)

ઇ-બસમાં કેવી છે સુવિધાઓ

ઈ-બસની સુવિધાને લઈને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન રાજુભાઈ રાબડીયા જણાવ્યું હતું કે, સંપૂર્ણ બસ AC વાળી છે અને ઇલેક્ટ્રીક છે. જેમાં 25 જેટલા લોકો બેસી શકે છે. જ્યારે અન્ય લોકો ઉભા પણ રહી શકે છે. ઇ-બસમાં ત્રણ CCTV મૂકવામાં આવ્યા છે. ફાયર સેફટીના સાધનો છે. આ સાથે બસના ચાર્જિંગ માટેના પોઇન્ટ પણ શહેરમાં થવાના છે. આ સાથે બસમાં જે સ્થળ આવવાનું છે, તેનું ડિજિટલમાં નામ પણ બસમાં દર્શાવવામાં આવશે. બસ ક્યાંથી ક્યાં જઈ રહી છે તેનું પણ ડિજિટલ બોર્ડ છે. દિવ્યાંગ માટે ટ્રાયસિકલ સાથે બેસવાની વ્યવસ્થા છે. ઓટોમેટીક દરવાજાઓ છે સેન્સર વાળા છે. આ સાથે ટિકિટ કલેક્શનને પગલે ટેન્ડર પ્રક્રિયા ચાલુ છે અમારી પીએમ અને સીએમ ઓફિસમાં કોરોસ્પોડન્ટ થઈ રહ્યું છે ટૂંક સમયમાં સમય તારીખ આવે શરૂ થશે.

