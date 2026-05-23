ETV Bharat / state

ભાવનગર: ગામડાઓમાં ડીઝલની અછત ઊભી થતા ખેડૂતોએ શહેર તરફ દોટ મૂકી, ખેડૂતોએ કહ્યું કે...

ખેડૂતોને ચોમાસાની સિઝન માથે છે ત્યારે ખેતરની કામગીરીમાં ડીઝલની અછત વિઘ્ન બની રહી છે.

ગામડાઓમાં ડીઝલની અછત ઊભી થતા ખેડૂતોએ શહેર તરફ દોટ મૂકી
ગામડાઓમાં ડીઝલની અછત ઊભી થતા ખેડૂતોએ શહેર તરફ દોટ મૂકી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 23, 2026 at 6:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર : જિલ્લાના ગામડાઓમાં ડીઝલની અછત ઊભી થતા ખેડૂતોએ શહેર તરફ દોટ મૂકી છે. શહેરમાં ગ્રામ્યમાંથી આવતા ખેડૂતો કેરબા લઈને ડીઝલ લેવા માટે પહોંચી રહ્યા છે. ખેડૂતોને ચોમાસાની સિઝન માથે છે ત્યારે ખેતરની કામગીરીમાં ડીઝલની અછત વિઘ્ન બની રહી છે. શું કહી રહ્યા છે ખેડૂતો, ચાલો જાણીએ..

ભાવનગર શહેરના તળાજા માર્ગ ઉપર આવેલા પેટ્રોલ પંપ ઉપર વાહનો અને લાંબો લાંબી લાઈનો લાગી છે. કારમાં ડીઝલ પુરાવનાર રાજુભાઈ જણાવ્યું હતું કે, "ભાવનગરના એકમાત્ર પેટ્રોલ પંપ ઉપર જોઈતું ડીઝલ આપવામાં આવી રહ્યું છે. આગળ એક કોઈપણ જગ્યાએ ડીઝલ પૂરતું મળતું નથી. પૂરેપૂરી અછત ઊભી થઈ ગઈ છે."

ખેતી કામ કરતા ભુપતભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "અત્યારે ખેતીના કામો અટકી રહ્યા છે, માત્ર પાંચ લિટર ડીઝલ આપે છે એટલા ડીઝલમાં થોડું કામ થાય અને ફરી ડીઝલ લેવા નીકળવું પડે છે."

ગામડાઓમાં ડીઝલની અછત ઊભી થતા ખેડૂતોએ શહેર તરફ દોટ મૂકી (ETV Bharat Gujarat)

60 ને 100 kmથી ખેડૂતોની દોટ શહેરમાં

ભાવનગર શહેરમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી ખેડૂતો 50 થી 100 કિલોમીટર દૂરથી ડીઝલ લેવા માટે પહોંચી રહ્યા છે. જ્યારે ડીઝલ લેવા આવેલા ભમ્મરભાઈ વાજા નામના યુવાને જણાવ્યું હતું કે, "હું 60 કિલોમીટર દૂર ભગુડા ગામથી ડીઝલ લેવા માટે આવ્યો છું. આગળ ક્યાંય ડીઝલ છે નહીં. માત્ર 20 લિટર આપે છે તેમાં ખેડૂતોને શું કામ થાય. સરકારે આમાં કંઈક વિચારવું જોઈએ અને હાલમાં ખેડૂતોને સિઝન છે, તેને લઈને કોઈ નિર્ણય કરવો જોઈએ.

દેવગણાથી આવેલા અનિલભાઈ જણાવ્યું હતું કે, "આગળ ક્યાંય ડીઝલ છે નહીં. અહીંયા લેવા આવ્યા છીએ. હાલ અમારે ખેતીની સીઝન પણ આવી છે."

60 ને 100 kmથી ખેડૂતોની દોટ શહેરમાં
60 ને 100 kmથી ખેડૂતોની દોટ શહેરમાં (ETV Bharat Gujarat)
60 ને 100 kmથી ખેડૂતોની દોટ શહેરમાં
60 ને 100 kmથી ખેડૂતોની દોટ શહેરમાં (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસ ભરતીની તૈયારી મૂકી ડીઝલ લેવા દોડ્યા યુવાન

ડીઝલ લેવા આવેલા સાણોદર ગામના વિરમદેવસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, "અમારે ત્યાં પેટ્રોલ પંપ ઉપર જઈએ તો એમ કહે છે કે ટ્રેક્ટર વેચી દો અને જમીન વેચી દો. અત્યારે સીઝન છે ખેડૂત ખૂબ હેરાન થઈ રહ્યા છે. જ્યારે બીજા અન્ય યુવાન ભમ્મર શ્યામભાઈ કાનાભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે ખેડૂતોને સિઝન છે ક્યાંય ડીઝલ મળતું નથી. મજૂરો કરીને ડીઝલ લેવા માટે આવ્યો છું. પોલીસની ભરતીની તૈયારી કરતો તો એ પડતી મૂકી અને ડીઝલ લેવા આવ્યા શહેરમાં અહીંયા મોટા વાહનોમાં ડીઝલ ભરી દેશે અમારી પાસે હાથ 7/12ના દાખલા માંગવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો...

  1. અમરેલી: ડીઝલ ન મળતા ખેડૂતોએ હાઇવે ચક્કાજામ કર્યો, ઉગ્ર આંદોલનની આપી ચીમકી
  2. ગુજરાતમાં ડીઝલ સંકટ ઘેરાયું ! ઉત્તર ગુજરાતથી સૌરાષ્ટ્ર સુધી પેટ્રોલ પંપ ડ્રાય, ટ્રાન્સપોર્ટ અને ખાનગી બસ સેવા પર અસર

TAGGED:

BHAVANAGAR NEWS
DIESEL SHORTAGE
BHAVANAGAR FARMERS
ભાવનગરમાં ડીઝલની અછત
BHAVANAGAR DIESEL SHORTAGE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.