બગદાણા વિવાદ: સાવરકુંડલામાં કોળી સમાજે આપ્યું આવેદનપત્ર, ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી

નાયબ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવી, આરોપીઓ સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગણી કરી હતી.

સાવરકુંડલામાં કોળી સમાજે આપ્યું આવેદનપત્ર
સાવરકુંડલામાં કોળી સમાજે આપ્યું આવેદનપત્ર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 5, 2026 at 5:42 PM IST

અમરેલી : ભાવનગર જિલ્લાના કોળી સમાજના યુવાન નવનીતભાઈ બાલધિયા પર થયેલા જીવલેણ હુમલાના ગંભીર પ્રત્યાઘાત આજે સાવરકુંડલા શહેર તથા સમગ્ર તાલુકાભરમાં જોવા મળ્યા હતા. આ ઘટનાના વિરોધમાં સાવરકુંડલા શહેર અને તાલુકાના સમસ્ત કોળી સમાજ એકત્ર થઈને ભારે રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો.

આજે સાવરકુંડલા શહેર તથા તાલુકાના કોળી સમાજના આગેવાનો, યુવાનો અને સમાજના ભાઈઓ હજારોની સંખ્યામાં એકત્રિત થઈ નાયબ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવી, આરોપીઓ સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગણી કરી હતી.

આવેદનપત્રમાં સ્પષ્ટ માંગ કરવામાં આવી છે કે હુમલાખોરો સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 109 (ખૂનનો પ્રયાસ), 61 (ગુનાહિત કાવતરું) અને 324 (મિલકતને નુકસાન) હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસર કડક સજા કરવામાં આવે અને સમગ્ર ઘટનાની ઊંડી અને નિષ્પક્ષ તપાસ કરવાની માંગ ઉઠાવવામાં આવી હતી.

સાવરકુંડલામાં કોળી સમાજે આપ્યું આવેદનપત્ર (ETV Bharat Gujarat)

સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયેલા વીડિયોના સંદર્ભે, તે વીડિયો કોના મોબાઇલથી ઉતારવામાં આવ્યો, કોના કહેવાથી બનાવાયો અને આ આખું કાવતરું ક્યાં અને કેવી રીતે રચાયું, તેની સચોટ તપાસ કરવામાં આવે તેવી પણ માંગ સમાજ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ઉપરાંત, આ ગંભીર ગુનાની તપાસમાં બેદરકારી દાખવનારા જવાબદાર પોલીસ અધિકારીઓને તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરવાની માંગ પણ આવેદનપત્રમાં કરવામાં આવી હતી.

સાવરકુંડલામાં કોળી સમાજે આપ્યું આવેદનપત્ર
સાવરકુંડલામાં કોળી સમાજે આપ્યું આવેદનપત્ર (ETV Bharat Gujarat)

સમાજના અગ્રણીઓએ ઉગ્ર શબ્દોમાં જણાવ્યું હતું કે, જો આ મામલે ન્યાય નહીં મળે, તો આવનારા દિવસોમાં કોળી સમાજ દ્વારા ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે.

મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર
મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર (ETV Bharat Gujarat)

આ કાર્યક્રમમાં સાવરકુંડલા શહેરના જાણીતા એડવોકેટ પરીક્ષિત શિયાળ તથા તાલુકાભરના કોળી સમાજના લોકો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. મામલતદાર કચેરી પરિસરમાં ભારે જનમેદની ઉમટી પડી હતી. આ સમગ્ર કાર્યક્રમ શાંતિપૂર્ણ રીતે યોજાયો હતો, પરંતુ સમાજનો રોષ અને ન્યાય માટેની માંગ સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળી હતી.

સંપાદકની પસંદ

