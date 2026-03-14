ભાવનગર: નાનકડા અંશનું મોટું ટેલેન્ટ, પહેલા ઘોરણમાં ભણતો વિદ્યાર્થી રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ વિજેતા
Published : March 14, 2026 at 8:30 AM IST
ભાવનગર : સામાન્ય પરીવારમાંથી આવતા અંશ ચૌહાણ નાની ઉંમરે મોટી સિદ્ધિ મેળવી રહ્યો છે. પિતાના કલાકારનો શોખ પુત્ર પૂરો કરવા માંગતો હોય તેમ કલા ક્ષેત્રે આગળ વધી રહ્યો છે. શાળામાં અને રાષ્ટ્રીયકક્ષાએ એવોર્ડ મેળવનાર અંશ કોઈ પણ ચિત્ર જોઈને બનાવી લે છે.
ભાવનગરની જમીન અને પાણીની જ એટલી તાકાત છે કે અહીંયા જન્મ લેનાર દરેક વ્યક્તિમાં કોઈને કોઈ કળા છુપાયેલી હોય છે. જો કે ખાસ કરીને ભાવનગરની જમીન ઉપર જન્મ લેનાર કલાકાર વધારે જોવા મળે છે. ભાવનગરમાં રહેતા એક પરિવારનો દીકરો પહેલા ધોરણથી અદભુત ચિત્રો બનાવી રહ્યો છે. પિતાનો શોખ પુત્રએ અપનાવ્યો અને નાની ઉંમરમાં જ કલાને ઉજાગર કરી દીધી છે. આ બાળકે રાષ્ટ્રીય કક્ષાની સ્પર્ધામાં મેડલ પણ પ્રાપ્ત કરેલું છે.
કુંભારવાડા વિસ્તારમાં રહેતો પરીવાર
પહેલા ધોરણમાં ભણતો બાળક અંશ કિશોરભાઈ ચૌહાણ જેના પિતા કિશોરભાઈ કુંભારવાડામાં પોતાનું રહેણાંક ધરાવે છે. કિશોરભાઈને મોટી પુત્રી અને નાનો પુત્ર છે અને નાનો પુત્ર અંશ પહેલા ધોરણમાં અભ્યાસ કરે છે. કિશોરભાઈ એક ક્લિનિકમાં સુપરવાઇઝર તરીકે ફરજ બજાવે છે અને ત્યારબાદ પ્લાસ્ટિકના ચાલતા કારખાનામાં પણ કામ કરીને પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. કિશોરભાઈના પુત્ર અંશ વિશે કે જે પહેલા ધોરણમાં અભ્યાસ કરે છે અને અદભુત ચિત્રો બનાવે છે.
પિતાનો શોખ અપનાવી નાની ઉંમરે કલા કારીગરી
કિશોરભાઈ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, "મારો દીકરો અંશ પહેલા ધોરણમાં ભણે છે, ઘરશાળામાં ભણવા જાય છે. છેલ્લા એક વર્ષથી તે પેઇન્ટિંગ કરતા શીખી ગયો છે, તેને હું પ્રોત્સાહન આપું છું. મને પણ પેઇન્ટિંગનો શોખ છે. મેં તેને મારા પેઇન્ટિંગ બતાવ્યા તો તેને રસ જાગ્યો અને ધીરે ધીરે એ બનાવવા લાગ્યો, તેને અનેક કોમ્પિટિશનમાં પણ ભાગ લીધો છે. શાળાની યોજાયેલી કોમ્પિટિશનમાં પણ તેને પહેલો નંબર આવ્યો છે. તેને જે જોઈએ તે કલર, ફૂટપટ્ટી જે માંગે તે લાવી આપું છું, તે તેની જાતે રમવા ઓછો જાય છે. માત્ર ચિત્રો બનાવ્યા કરે છે. મારી ઈચ્છા તેને આર્ટિસ્ટ બનાવવાની છે અને તેની પણ ઈચ્છા આર્ટિસ્ટ બનવાની છે."
અંશ કેવા ચિત્રો બનાવે છે?
અંશ એક વર્ષથી ચિત્રો બનાવતા શીખ્યો છે. ઓરંગાબાદની કલાભારતી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ક્લરીંગ કોમ્પિટિશનનું આયોજન કર્યું હતું. આ કોમ્પિટિશનમાં વિજેતા થનારને 'બાલ કલા રત્ન એવોર્ડ' આપવામાં આવે છે. આ બાલકલા રત્ન એવોર્ડ પણ અંશે પ્રાપ્ત કરેલો છે.
અંશની માતા આશાબેને જણાવ્યું હતું કે, "મારા દીકરાને પેઇન્ટિંગનો ખુબ શોખ છે, તે તેની જાતે બનાવ્યા કરે છે. ચિત્રો બનાવીને અમને બતાવે છે, તેને જે મનમાં આવે તેવા ગણપતિ, હનુમાનજી મહારાજ, કુદરતી દ્રશ્યો વગેરે જેવા ચિત્રો બનાવે છે."
અંશે જણાવ્યું હતું કે, "હું ઘરશાળામાં પહેલા ધોરણમાં ભણું છું, મને ભગવાનના ચિત્રો બનાવવા ખૂબ ગમે છે. હનુમાન દાદા, કૃષ્ણ ભગવાન,રાધાકૃષ્ણ અનેક ચિત્રો બનાવું છું."
