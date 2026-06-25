ભાવનગર શહેરના આ વિસ્તારમાં કાદવ-કીચડના સામ્રાજ્યથી સ્થાનિકો ત્રાહિમામ, છતાં પાલિકા ચેરમેન કહે છે- બધા રસ્તા ટીપ ટોપ છે
ડ્રેનેજ કામ બાદ માટી કામ કરવામાં નહીં આવતા પાણી ભરાવાને કારણે કાદવ કિચડ થવાથી સ્થાનિક લોકોને ત્યા ચાલવું પણ મુશ્કેલ બની ગયું છે.
Published : June 25, 2026 at 8:23 AM IST
ભાવનગર : શહેરના કાળિયાબીડ વિસ્તારમાં આવેલા સીદસર રોડ ઉપરની મોટાભાગની સોસાયટીઓમાં રસ્તાઓની નહિ બન્યા હોવાને પગલે સ્થાનિકો સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ત્યારે, સીદસર રોડ ઉપર આવેલી લક્ષ્મીનગર સોસાયટીમાં ડ્રેનેજ કામ બાદ માટી કામ કરવામાં નહીં આવતા પાણી ભરાવાને કારણે કાદવ-કિચડ થવાથી સ્થાનિક લોકોને ત્યા ચાલવું પણ મુશ્કેલ બની ગયું છે.
ભાવનગર શહેરના કાળિયાબીડ વિસ્તારમાં સીદસર રોડ ઉપર આવેલી લક્ષ્મીનગર-1માં સ્થાનિક મહિલા ભાવનાબેને જણાવ્યું હતું કે, "અહીંયા વરસાદ આવે ત્યારે ચલાતું નથી. કચરાવાળો પણ આવતો નથી, દૂધ લેવા નથી જવાતું, શાકભાજી વાળો અંદર આવતો નથી, નાના બાળકો હોય તેને કેમ સ્કૂલે મૂકવા જવા. સ્કૂલ વાન વાળા અંદર આવતી નથી. અહીંયા ગટરો બનાવી છે પણ પછી સફાઈ માટે કોઈ આવતું નથી.
સ્થાનિક, મહિલા ગીતાબેને જણાવ્યું હતું કે, "અહીંયા બહું કાદવ-કીચડ થાય છે. વરસાદ આવે ત્યારે ચાલવામાં ઘણી તફલીફ પડે છે. ફળિયામાં પાણી ભરાઈ જાય છે. 20 વર્ષ થઈ ગયા અહીંયા એની જ એ જ સમસ્યાઓ છે."
કાળિયાબીડની સમસ્યાને લઈને કોંગ્રેસના વિપક્ષમાં રહેલા નગરસેવક કિશન મેરે જણાવ્યું હતું કે, "મહાનગરપાલિકાનો વહીવટ ખાડે ગયેલો વહીવટ છે. માત્રને માત્ર શાસકો પદાધિકારીઓ અને અધિકારીઓ પોતાના ખીચા ભરવા માટે ભ્રષ્ટાચાર કરે છે. રોડ રસ્તા પાણીના પ્રશ્ન છે. કાળીયાબીડ વિસ્તારનો મોટાભાગે તેનો સ્વીકાર કર્યા બાદ 20 વર્ષથી ત્યાં રોડ રસ્તાઓ ઘણા સ્થળો ઉપર બન્યા નથી."
ભાવનગર મહાનગર પાલિકાના ચેરમને જણાવ્યું હતું કે, "આપની જાણ પર મૂકી દઉં કે કાળિયાબીડના બધા રસ્તાઓ ટીપટોપ છે તમે મુલાકાત લેજો પછી ઇન્ટરવ્યૂ લેજો. એક એક રોડ રસ્તા ટીપ ટોપ છે જેની ફરિયાદો છે તેના લોકોને 8 મહિના પહેલા જ માંગને પગલે ડ્રેનેજ નાખવામાં આવી રહી છે અને કોન્ટ્રાક્ટરનું થોડું કામ બાકી રહ્યું છે. જે કામ પૂરું થયું નથી એટલે અમે ત્યાં હાલ કામગીરી કરાવી રહ્યા છીએ."
ETV BHARATની ટીમે સ્થળ મુલાકાત લઈને લોકોની વેદના સાંભળી હતી. જો કે સમસ્યાની સાથે વિપક્ષના નગરસેવક કિશન મેરના ઘરની પાસે જ પાણી ભરાવાની સમસ્યા છે, જેને તેઓ પોતે પણ રજૂઆત કરી ચૂક્યા છે. આમ છતાં અધિકારીઓના પેટનું પાણી હલતું નથી.
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