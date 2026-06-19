ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રાની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં, "જય જગન્નાથ"ના નાદથી ગૂંજશે ભાવનગર
1986થી શરૂ થયેલી ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રા 41મી આવનાર 16 જુલાઈના રોજ નીકળવાની છે.
Published : June 19, 2026 at 4:28 PM IST
ભાવનગર : ગુજરાતની બીજા નંબરની સૌથી મોટી ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રા ભાવનગરમાં નીકળે છે. જગન્નાથજી રથયાત્રા સમિતિ દ્વારા 2 મહિના અગાઉ તૈયારીઓ આદરી દેવામાં આવે છે. 1986થી શરૂ થયેલી ભગવાન જગન્નાથજીની 41મી રથયાત્રા આવનાર 16 જુલાઈના રોજ નીકળવાની છે. શહેરમાં હોર્ડિંગ, ધજાઓ લગાવવામાં આવી રહ્યા છે, જે શહેરવાસીઓના આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહ્યાં છે.
શહેરમાં પ્રથમ રથયાત્રા કઇ રીતે નીકળી હતી
ભાવનગર શહેરમાં ગુજરાતની બીજા નંબરની સૌથી મોટી ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રા 17 કિલોમીટરના રૂટ ઉપર દર વર્ષની પરંપરા મુજબ નીકળે છે. રથયાત્રા સમિતિના અધ્યક્ષ હનુભાઈ ગોંડલીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "1986ની અયોધ્યામાં રામ મંદિરના તાળા ખુલ્યા, ત્યારે સમગ્ર દેશમાં રામ જાનકી લક્ષ્મણની રથયાત્રા નીકળી હતી. ભાવનગરમાં પણ આ યાત્રા આવી પહોંચતા આરએસએસ અને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા સંચાલન કરવામાં આવ્યું હતું. અમે આગેવાન તરીકે કામ કર્યું હતું."
1986થી પ્રેરણા બાદ શરૂ થઈ રથયાત્રા
રથયાત્રા સમિતિના અધ્યક્ષ હરુભાઈ ગોંડલીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "ભાવનગરમાં આવેલી રામ જાનકી લક્ષ્મણની રથયાત્રામાંથી પ્રેરણા મેળવ્યા બાદ 1986થી ભાવનગરમાં રથયાત્રા શરૂ કરવામાં આવી છે. સ્વર્ગસ્થ ભીખુભાઈ ભટ્ટ પ્રેરિત રથયાત્રા નાના પાયે પ્રારંભ કરાયો હતો. 1992થી ભાવનગરમાં ભગવાનેશ્વર મહાદેવના મંદિરથી રથયાત્રાનો પ્રારંભ કરાવીએ છીએ અને શહેરના માર્ગો ઉપર રથયાત્રા નીકળે છે."
આ વર્ષે 41મી રથયાત્રા નીકળશે
ભાવનગર શહેરમાં રથયાત્રાને લઈને સમિતિના અધ્યક્ષ હરુભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "41મી રથયાત્રા 16 જુલાઈના રોજ ભાવનગરમાંથી નીકળવાની છે. ગુજરાતની બીજા નંબરની રથયાત્રા આપણી થઈ ગઈ છે. વરસાદી વાતાવરણ પણ બની ગયું છે. શહેરમાં કેસરિયો કરવા માટે ધજાઓ અને હોર્ડિંગ્સ લગાવવામાં આવી રહ્યા છે. 40 ફૂટની કૃષ્ણ ભગવાનની પ્રતિમા લગાવવામાં આવી છે, તેમજ બિઝનેસ સેન્ટર પર 25*15 ફૂટનું બેનર હનુમાનજીનું લગાવ્યું છે."
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