"જય જગન્નાથ"ના નાદથી ગૂંજશે ભાવનગર, જાણો કેવી છે રથયાત્રાની તૈયારીઓ
જગન્નાથજી રથયાત્રા મહોત્સવ સમિતિ દ્વારા આગામી રથયાત્રાને પગલે તૈયારીઓનો પ્રારંભ કરાયો છે,
Published : May 7, 2026 at 2:40 PM IST
ભાવનગર : શહેરમાં રાજ્યની બીજા નંબરની ભગવાન જગન્નાથજી રથયાત્રા નીકળે છે. અખાત્રીજ એટલે અક્ષય તૃતીયાથી જગન્નાથજી ભગવાનની રથયાત્રાની તૈયારીઓને શરૂ કરી દેવામાં આવે છે. ભાવનગર શહેરમાં જગન્નાથજી રથયાત્રા મહોત્સવ સમિતિ દ્વારા આગામી રથયાત્રાને પગલે તૈયારીઓનો પ્રારંભ કરાયો છે, શહેરને કેસરીયા માહોલમાં ફેરવવા માટે ધજાઓ બનાવવાનો પ્રારંભ હાથ ધરાયો છે.
રથયાત્રાના બે માસ પૂર્વે તૈયારીઓ
ગુજરાતની બીજા નંબરની અને ત્રણ કિલોમીટર લાંબી ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રા ભાવનગર શહેરમાં પ્રસ્થાન પામે છે. શહેરમાં આશરે 17 કિલોમીટરના રૂટ ઉપર આ રથયાત્રા ફરે છે, ત્યારે જગતનો નાથ નગરયાત્રા નીકળી રહ્યો હોય તેની તૈયારી માટે જગન્નાથ રથયાત્રા સમિતિએ તૈયારીઓ આદરી છે.
જગન્નાથજી રથયાત્રા સમિતિના અધ્યક્ષ હરુભાઈ ગોંડલીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "દર વર્ષે ભાવનગરની અંદર અષાઢ સુદ બીજના દિવસે સ્વર્ગસ્થ ભીખુભાઈ પ્રેરિત અને જગન્નાથજી રથયાત્રા મહોત્સવ સમિતિ દ્વારા રથયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે 16મી જુલાઈએ રથયાત્રાનું આયોજન થયું છે, કારણ કે આ વર્ષે અધિક માસ હોવાથી 16મી જુલાઈએ રથયાત્રા નીકળશે. દર વર્ષે રથયાત્રા અગાઉ બે માસ પૂર્વે આપણે તૈયારીઓ કરીએ."
અખાત્રીજનું મુહુર્ત શ્રેષ્ઠ પુરીમાં પણ થાય પ્રારંભ
ભગવાન જગન્નાથ રથયાત્રાની તૈયારી બે માસ પૂર્વે કરવામાં આવે છે. આ તૈયારીના દિવસને લઈને જગન્નાથજી રથયાત્રાને સમિતિના અધ્યક્ષ હરુભાઈ ગોંડલીયાએ જણાવ્યું હતું કે, શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે અખાત્રીજ એટલે અક્ષય તૃતીયાના દિવસે રથયાત્રાના કાર્યનો પ્રારંભ થાય છે. જગન્નાથપુરીમાં નવા રથો બનાવવામાં આવે છે અને બાકીના મંદિરોમાં રથોની જાળવણી અને અન્ય કોઈપણ કામ હોય તે હાથ ધરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ રથયાત્રાની અન્ય બધી પ્રકારની કામગીરીઓનો પ્રારંભ કરાય છે.
ધજાઓ બનાવવાનો કરાયો પ્રારંભ
ભાવનગર શહેરમાં જગન્નાથજી રથયાત્રા સમિતિ દ્વારા શહેરમાં કેસરીયો માહોલ બનાવવા માટે પ્રથમ ધજાઓની તૈયારીઓ કરે છે. રથયાત્રા સમિતિના અધ્યક્ષ હરુભાઈ ગોંડલીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "ભાવનગર શહેરમાં બે માસ અગાઉ તૈયાર શરૂ થઈ જાય છે. હાલમાં ભાવનગરમાં તૈયાર શરૂ કરવામાં આવી છે. આજે લગભગ 20 થી 25 હજાર જેટલી ધજાઓ બનાવવાનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે. શહેરના વિવિધ માર્ગો ઉપર ધજા લગાવીને શહેરને કેસરીયો બનાવવા આવશે. આ સાથે રથયાત્રા સમયે વેપારી મંડળ, સંસ્થાઓ દ્વારા સ્વાગત કમાનો પણ બનાવવામાં આવે છે તેમ દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ 41મી રથયાત્રાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે."
આ પણ વાંચો...