ભાવનગર: કોંગ્રેસે બોરતળાવ ડૂબની જમીનને ચૂંટણી મુદ્દો બનાવ્યો, સરકાર પર કર્યા પ્રહારો
Published : April 2, 2026 at 1:19 PM IST
ભાવનગર : શહેર મહાનગરપાલિકાની બોરતળાવની જમીનનો મુદ્દો વારંવાર સામાન્ય સભામાં રજુ થયો છે. હવે આ મુદ્દાને કોંગ્રેસે ચૂંટણી મુદ્દો બનાવ્યો છે. મહાનગરપાલિકાને આ મુદ્દે પૂછતાં કહ્યું કે તે દબાણની વ્યાખ્યામાં આવતું નથી. કોંગ્રેસે બોરતળાવની જમીનમાં દબાણ હટાવાને લઈને ભાજપ સામે આકરા પ્રહારો કર્યા છે. જો કે મહાનગરપાલિકાની બોરતળાવની જમીનમાં દબાણ છે કે કેમ તેને લઈને પણ અધિકારીએ સ્પષ્ટતા કરી હતી. ચાલો જાણીએ વિગતે...
બોરતળાવમાં ડૂબની જમીનમાં દબાણ
ભાવનગર શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ લાલભા ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, "કોંગ્રેસ પક્ષના કોર્પોરેટરોએ સાધારણ સભામાં આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે. મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓએ પણ કબુલ્યું છે કે આ દબાણો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકો પણ વાત કરે છે કે અમારા માનીતા ઉદ્યોગપતિ અને આકાના દબાણો છે. આ કોઈ હટાવી શકશે નહીં. મારું કહેવાનું એ છે કે તમારે લારી ગલ્લાવાળાઓને જ હટાવવાના છે. સામાન્ય માણસ 40 થી 50 વર્ષથી રહેતા હોય એના દબાણ હટાવવા છે. ગરીબી હટાવી છે કે ગરીબને હટાવવાના છે. શું તમારી હિંમત નથી કે આ લોકોના દબાણ હટાવાય. આ કોઈ ઝુપડાના દબાણ નથી, ઉદ્યોગપતિ અને બિલ્ડરના જ દબાણ છે જે હટાવવા જોઈએ."
મહાનગરપાલિકાની ભાષામાં દબાણ નથી
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના વિભાગના અધિકારી ફાલ્ગુન શાહે જણાવ્યું કે, "ભાવનગર શહેરમાં બોરતળાવ આવેલું છે, તેમાં મહાનગરપાલિકાની હસ્તકની વોટર બોડી છે. સરકારની વોટર બોડી છે. આ વોટર બોડીની જમીન છે, તેમાં મહાનગરપાલિકા અને પ્રાઇવેટ લોકોની જમીન આવેલી છે. આ જે દબાણની વાત થાય છે, તેમાં પ્રાઇવેટ માલિકીની જમીનમાં જે બાંધકામ છે, તેને દબાણની વ્યાખ્યામાં લઈ શકાય નહીં. જો કે ડૂબની જમીનને લઈને અગાઉ પણ વારંવાર સામાન્ય સભાઓમાં સવાલો ઉઠ્યા છે. ત્યારે હાલમાં પણ અધિકારીએ આ દબાણની વ્યાખ્યામાં નહીં હોવાનું જણાવ્યું છે.
દબાણ નહીં તો શું છે
વોટર વર્કસ વિભાગના અધિકારી ફાલ્ગુન શાહે જણાવ્યું હતું કે, પ્રાઇવેટ માલિકીની જમીનમાં જે બાંધકામ છે, તે મળવાપાત્ર ન હોઈ છતાં કરવામાં આવેલું બાંધકામની બાબત છે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા અગાઉ ડીમાર્કેશનની યાદી કરેલી છે. ઉપરાંત તેને મહાનગરપાલિકા દ્વારા સર્વે કરી ડીમાર્કેશન કરવામાં આવેલું છે. આ સિવાય બોરતળાવની 10 થી 12 KMની પેરીફેરીમાં કોઈ બાંધકામ કરવામાં આવ્યું હોય તો તેનો સર્વે પણ કરવામાં આવે છે. હાલમાં કમિશનર દ્વારા એક ટીમ બનાવવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો...