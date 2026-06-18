ETV Bharat / state

ભરૂચ: ચકચારી ડબલ મર્ડર કેસમાં આરોપી ઝૈનુલ અબ્બાસ ઝનોરવાલાની ધરપકડ, પુત્રવધૂ અને વેવાણની કરી હતી હત્યા

ભરૂચના કોઠી વિસ્તારમાં રહેતા ઝૈનુલ અબ્બાસ ઝનોરવાલાએ પારિવારિક વિવાદના કારણે પહેલા પોતાની પુત્રવધૂ અલીફિયા યુસુફ ઝનોરવાલાની તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે હત્યા કરી હતી.

ભરૂચ: ચકચારી ડબલ મર્ડર કેસમાં આરોપી ઝૈનુલ અબ્બાસ ઝનોરવાલાની ધરપકડ, પુત્રવધૂ અને વેવાણની કરી હતી હત્યા
ભરૂચ: ચકચારી ડબલ મર્ડર કેસમાં આરોપી ઝૈનુલ અબ્બાસ ઝનોરવાલાની ધરપકડ, પુત્રવધૂ અને વેવાણની કરી હતી હત્યા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 18, 2026 at 8:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભરૂચ: ભરૂચ શહેરમાં થોડા દિવસો અગાઉ બનેલી ચકચારી ડબલ મર્ડરની ઘટનામાં પોલીસે મહત્વની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પુત્રવધૂ અલીફિયા ઝનોરવાલા અને વેવાણ શહેનાઝ નમકવાલાની હત્યાના મુખ્ય આરોપી ઝૈનુલ અબ્બાસ ઝનોરવાલાની સારવાર પૂર્ણ થયા બાદ પોલીસે સત્તાવાર રીતે ધરપકડ કરી કોર્ટમાં રજૂ કર્યો હતો. પોલીસે આરોપીના ચાર દિવસના રિમાન્ડની માંગ કરી હતી, પરંતુ કોર્ટે એક દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે ભરૂચના કોઠી વિસ્તારમાં રહેતા ઝૈનુલ અબ્બાસ ઝનોરવાલાએ પારિવારિક વિવાદના કારણે પહેલા પોતાની પુત્રવધૂ અલીફિયા યુસુફ ઝનોરવાલાની તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે હત્યા કરી હતી. અલીફિયા જાણીતા તબીબ ડૉ. યુસુફ ઝનોરવાલાની પત્ની હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ હત્યા બાદ આરોપી અંદાજે એક કિલોમીટર દૂર આવેલા વ્હોરવાડ વિસ્તારમાં પહોંચ્યો હતો, જ્યાં અલીફિયાની માતા શહેનાઝ નમકવાલા પોતાના ઘરે એકલા હતા. ત્યાં પણ આરોપીએ જીવલેણ હુમલો કરી તેમની હત્યા કરી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

બંને મહિલાઓની હત્યા કર્યા બાદ ઝૈનુલ ઝનોરવાલાએ પોતે પણ આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ગંભીર હાલતમાં તેને ભરૂચ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. સારવાર દરમિયાન આરોપી પોલીસની દેખરેખ હેઠળ રહ્યો હતો. તબીબો દ્વારા રજા આપવામાં આવ્યા બાદ પોલીસે તેની સત્તાવાર ધરપકડ કરી હતી.

આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરતી વખતે પોલીસે દલીલ કરી હતી કે 70 વર્ષીય આરોપીએ અત્યંત કરપીણ અને આયોજનબદ્ધ રીતે બંને હત્યાઓ આચરી છે. સમગ્ર ઘટનામાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિની સંડોવણી હતી કે કેમ તે જાણવા માટે વધુ પૂછપરછ જરૂરી છે. પોલીસે આરોપીના મોબાઇલ ફોન, કોલ ડિટેઇલ રેકોર્ડ (CDR), ઘટના પહેલાં અને બાદમાં સંપર્કમાં આવેલા લોકો તેમજ સમગ્ર ઘટનાક્રમની ટેકનિકલ અને વૈજ્ઞાનિક રીતે તપાસ શરૂ કરી છે.

પોલીસે આરોપીના ચાર દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરી હતી, જેથી હત્યામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા હથિયાર, ઘટનાના ચોક્કસ કારણો અને અન્ય સંભવિત પાસાઓ અંગે વધુ તપાસ કરી શકાય. જોકે કોર્ટે બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ આરોપીના એક દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.

પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રાથમિક તપાસમાં પારિવારિક વિવાદ અને સાસરિયા પક્ષ સાથે ચાલતી તકરાર આ હત્યાકાંડનું મુખ્ય કારણ હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. જોકે હત્યા પાછળ અન્ય કોઈ કારણ જવાબદાર છે કે નહીં અને કોઈ અન્ય વ્યક્તિએ આરોપીને મદદ કરી હતી કે કેમ તે અંગેની તપાસ હજુ ચાલુ છે.

આ ડબલ મર્ડરની ઘટનાએ ભરૂચ શહેરમાં ભારે અરેરાટી ફેલાવી છે. એક જ પરિવાર સાથે જોડાયેલી બે મહિલાઓના કરૂણ મોતથી પરિવારજનો, સમાજ અને શહેરમાં શોકની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે. હાલ સૌની નજર પોલીસની આગળની તપાસ અને રિમાન્ડ દરમિયાન સામે આવનારા નવા ખુલાસાઓ પર ટકેલી છે.

પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રાથમિક તપાસમાં પારિવારિક વિવાદ અને સાસરિયા પક્ષ સાથે ચાલતી તકરાર આ હત્યાકાંડનું મુખ્ય કારણ હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. જોકે હત્યા પાછળ અન્ય કોઈ કારણ જવાબદાર છે કે નહીં અને કોઈ અન્ય વ્યક્તિએ આરોપીને મદદ કરી હતી કે કેમ તે અંગેની તપાસ હજુ ચાલુ છે.

આ ડબલ મર્ડરની ઘટનાએ ભરૂચ શહેરમાં ભારે અરેરાટી ફેલાવી છે. એક જ પરિવાર સાથે જોડાયેલી બે મહિલાઓના કરૂણ મોતથી પરિવારજનો, સમાજ અને શહેરમાં શોકની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે. હાલ સૌની નજર પોલીસની આગળની તપાસ અને રિમાન્ડ દરમિયાન સામે આવનારા નવા ખુલાસાઓ પર ટકેલી છે.

TAGGED:

BHARUCH
ZAINUL ABBAS ZANORWALA ARRESTED
ACCUSED IN DOUBLE MURDER CASE
ZAINUL ABBAS ZANORWALA
DOUBLE MURDER CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.