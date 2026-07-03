ભરૂચ: ચોમાસાની શરૂઆત સાથે ફરી દેખાયા પીળા દેડકા, આમોદ સહિતના વિસ્તારોમાં ઇન્ડિયન બુલફ્રોગનું અનોખું દૃશ્ય
આ દેડકાઓને જોઈને લોકોમાં આશ્ચર્ય ફેલાયું છે, જ્યારે પ્રકૃતિપ્રેમીઓ અને વન્યજીવ રસિયાઓ માટે આ દૃશ્ય આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે.
Published : July 3, 2026 at 10:21 AM IST
ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લામાં ચોમાસાની શરૂઆત થતાં જ કુદરતનો એક અનોખો નજારો ફરી જોવા મળ્યો છે. આમોદ સહિત જિલ્લાના વિવિધ ભેજવાળા વિસ્તારોમાં વરસાદ પડ્યા બાદ મોટી સંખ્યામાં પીળા રંગના દેડકા જોવા મળ્યા છે. આ દેડકાઓને જોઈને લોકોમાં આશ્ચર્ય ફેલાયું છે, જ્યારે પ્રકૃતિપ્રેમીઓ અને વન્યજીવ રસિયાઓ માટે આ દૃશ્ય આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે.
નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર આ દેડકા ઇન્ડિયન બુલફ્રોગ તરીકે ઓળખાય છે. સામાન્ય દિવસોમાં આ દેડકાઓનો રંગ લીલો અથવા કથ્થાઈ હોય છે, પરંતુ ચોમાસાની શરૂઆત સાથે પ્રજનન ઋતુ દરમિયાન નર બુલફ્રોગનો રંગ તેજસ્વી પીળો બની જાય છે. આ રંગ પરિવર્તન તેમની પ્રજનન પ્રક્રિયાનો કુદરતી ભાગ હોવાનું માનવામાં આવે છે.
વન્યજીવ નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ, ઉનાળાની અસહ્ય ગરમી દરમિયાન ઇન્ડિયન બુલફ્રોગ જમીનની અંદર ઊંડે સુષુપ્ત અવસ્થામાં રહે છે. પ્રથમ વરસાદ પડતાં જ તેઓ જમીનમાંથી બહાર આવે છે અને પાણી ભરાયેલા ખેતરો, ખાબોચિયા, તળાવો તેમજ ભેજવાળા વિસ્તારોમાં એકત્ર થવા લાગે છે. આ સમય દરમિયાન નર દેડકા માદા દેડકાઓને આકર્ષવા માટે પોતાના રંગમાં ફેરફાર કરે છે.
ભરૂચ જિલ્લો નર્મદા નદીના કિનારે આવેલો હોવાથી અહીં ભેજવાળી જમીન, પાણીના સ્ત્રોતો, ખેતરો અને કુદરતી જળાશયોનું પ્રમાણ વધુ છે. આ પરિસ્થિતિ ઇન્ડિયન બુલફ્રોગના પ્રજનન માટે અત્યંત અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. પરિણામે દર વર્ષે ચોમાસાની શરૂઆત સાથે જિલ્લામાં અનેક સ્થળોએ આવા પીળા દેડકાઓના ટોળાં જોવા મળે છે.
આમોદ, હાંસોટ, વાગરા અને અન્ય ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ બાદ ખેતરોમાં સેંકડો પીળા દેડકાઓ જોવા મળ્યાના અહેવાલો સામે આવ્યા છે. સ્થાનિક લોકો માટે આ દૃશ્ય નવાઈનું કારણ બને છે, પરંતુ વન્યજીવ નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે આ સંપૂર્ણપણે કુદરતી પ્રક્રિયા છે અને પર્યાવરણના સ્વસ્થ સંતુલનનું પ્રતીક પણ છે.
નિષ્ણાતો લોકોને અપીલ કરી રહ્યા છે કે આવા દેડકાઓને કોઈપણ પ્રકારનું નુકસાન ન પહોંચાડવું જોઈએ. ઇન્ડિયન બુલફ્રોગ પર્યાવરણની ખાદ્ય શૃંખલાનો મહત્વનો ભાગ છે અને ખેતીમાં નુકસાનકારક જીવાતોને નિયંત્રિત કરવામાં પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે.
ચોમાસાની શરૂઆત સાથે ભરૂચ જિલ્લામાં જોવા મળતું આ કુદરતી દૃશ્ય માત્ર પ્રકૃતિની સુંદરતા જ નહીં, પરંતુ જૈવ વૈવિધ્યનું પણ જીવંત ઉદાહરણ બની રહ્યું છે.