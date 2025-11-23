ETV Bharat / state

ભરૂચ: આમોદની હોટલમાં ટ્રક ડ્રાઈવરને અચાનક હાર્ટ એટેક આવ્યો, સ્થળ પર જ મોત

ભરૂચમાં ટ્રક ડ્રાઈવરનું હાર્ટ એટેકથી મોત
ભરૂચમાં ટ્રક ડ્રાઈવરનું હાર્ટ એટેકથી મોત (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 23, 2025 at 6:24 PM IST

ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લાના આમોદમાં એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. ઉત્તર પ્રદેશના ટ્રક ડ્રાઈવર કિસ્મતઅલી સહેજાદઅલી શેખનું શમા હોટલમાં અચાનક હાર્ટ એટેક આવવાથી મૃત્યુ થયું હતું. આખી ઘટના હોટલમાં લગાયેલા સીસીટીવી કેમેરામાં સ્પષ્ટપણે કેદ થઈ છે. ડ્રાઈવર સોડા લેવા કાઉન્ટર સુધી ગયો અને થોડા જ પળોમાં અચાનક જમીન પર ઢળી પડ્યો. ઘટનાએ આસપાસના લોકોને હચમચાવી દીધા હતા.

પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, મૃતક કિસ્મતઅલી સહેજાદઅલી શેખ, નિવાસી મનિકૌર, તાલુકો ભાનપુર, જિલ્લા બસ્તી, રાજ્ય ઉત્તર પ્રદેશથી ટ્રક લઈને ગુજરાતમાં માલસામાનની ડિલિવરી માટે આવ્યા હતા. સાંજે અંદાજે 6 વાગ્યે તેઓ આમોદ–આખા રોડ પર આવેલી શમા હોટલ પાસે ટ્રક પાર્ક કરી સોડા લેવા માટે હોટલમાં પ્રવેશ્યા હતા. સીસીટીવી ફૂટેજમાં દેખાય છે કે ડ્રાઈવર સરળતાથી હોટલના કાઉન્ટર સુધી પહોંચે છે, સોડાની બોટલ લે છે અને ચુકવણી પણ કરે છે. પરંતુ થોડા જ સેકંડમાં તેમના ચહેરા પર અસ્વસ્થતા દેખાય છે અને તેઓ અચાનક બેભાન થઈ જમીન પર ઢળી પડે છે. ઘટના એટલી અચાનક હતી કે આસપાસ ઉભેલા લોકો ક્ષણભર માટે હકાબકા રહી ગયા.

હોટલ સ્ટાફે તરત મદદ કરી
ઘટના સમયે હોટલમાં હાજર માલિક ઇમરાનભાઈ અને સ્ટાફે તરત જ પ્રતિસાદ આપ્યો. તેઓ તાત્કાલિક 108 ઈમરજન્સી સર્વિસને સંપર્ક કરતા એમ્બુલન્સ થોડા જ સમયમાં પહોંચી ગઈ. ડ્રાઈવરને ગંભીર હાલતમાં આમોદ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા, પરંતુ ફરજ પરના તબીબોએ તેમને તપાસ્યા બાદ મૃત જાહેર કર્યા હતા. તબીબોના પ્રાથમિક નિદાન અનુસાર, મોતનું મુખ્ય કારણ હાર્ટ એટેક હોવાથી બને છે.

પોલીસે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોધ્યો
ઘટનાની જાણ થતાં જ આમોદ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. સીસીટીવી ફૂટેજ સહિત તમામ પરિસ્થિતિની તપાસ કર્યા બાદ પોલીસે અકસ્માતનો ગુનો નોધ્યો છે. પોલીસ દ્વારા મૃતકના સહકર્મીઓ અને ટ્રક માલિકને જાણ કરવામાં આવી છે અને પરિવારને માહિતી મોકલવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.

સીસીટીવી ફૂટેજ મહત્વનો પુરાવો
હોટલમાં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરાએ ઘટેલી ઘટના સ્પષ્ટ રીતે કેદ કરી હતી. ફૂટેજમાં દેખાય છે કે હાર્ટ એટેક આવતાં પહેલાં કિસ્મતઅલીને કોઈ પ્રકારની બાહ્ય ઈજા કે વિવાદ નહીં હતો. તેઓ સામાન્ય રીતે ઉભા હતા અને અચાનક નીચે ઢળી પડ્યા, જે હાર્ટ અટેકની જ તીવ્ર લક્ષણો દર્શાવે છે. આ ફૂટેજ પોલીસે પણ તપાસમાં સમાવેશ કર્યો છે.

