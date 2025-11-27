ભરૂચ: અંકલેશ્વરમાં કિશોરીને લગ્નની લાલચે અપહરણ - પોસ્કો કેસ નોંધાયો, 20 દિવસ બાદ આરોપીની ઉત્તર પ્રદેશમાંથી ધરપકડ
ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વર વિસ્તારમાં કિશોરીને લગ્ન કરવા માટે પ્રલોભન આપી અપહરણ કરી લઈ જવાના ગંભીર મામલામાં પોસ્કો હેઠળ ગુનો દાખલ થયો છે.
Published : November 27, 2025 at 3:23 PM IST
ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વર વિસ્તારમાં કિશોરીને લગ્ન કરવા માટે પ્રલોભન આપી અપહરણ કરી લઈ જવાના ગંભીર મામલામાં પોસ્કો હેઠળ ગુનો દાખલ થયો છે. ઘટનાને લગભગ 20 દિવસ વીતી ગયા બાદ પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. અંકલેશ્વર GIDC પોલીસે ત્વરિત તપાસ કરી ઉત્તર પ્રદેશમાંથી આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે. આ બનાવે સમગ્ર વિસ્તારમાં હલચલ મચાવી છે જ્યારે સ્થાનિક લોકોમાં બાળ સુરક્ષા અંગે ચિંતા વધારી છે.
કેવી રીતે બન્યો આખો બનાવ?
મળતી માહિતી મુજબ, અંકલેશ્વર વિસ્તારમાં રહેતી 17 વર્ષીય કિશોરીને 21 વર્ષીય મૌસમ શિવશંકર કુશવાહા લગ્ન કરવાની લાલચ આપી ઘરેમાંથી ભગાડી લઈ ગયો હતો. પરિવારજનોને કિશોરી ઘરે ન હતી ત્યારે જાણ થતા તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. કિશોરી નાબાલિક હોવાના કારણે પોલીસએ પોસ્કો અધિનિયમ હેઠળ અપહરણ અને પ્રલોભનનો ગુનો નોંધ્યો હતો.
પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે, આરોપી કિશોરીને લગ્નનું વચન આપીને અંકલેશ્વરમાંથી બહાર લઈ ગયો હતો અને મોબાઈલ બંધ હોવાથી તેની લોકેશન ટ્રેસ કરવી મુશ્કેલ બની હતી.
20 દિવસ સુધી પોલીસની શોધખોળ, અંતે સફળતા
અંકલેશ્વર GIDC પોલીસ સ્ટાફે કિશોરીની આસપાસના સંપર્કો, કોલ ડીટેલ્સ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે તપાસ આગળ ધપાવી. પોલીસને માહિતી મળી હતી કે આરોપી કિશોરીને લઈને ઉત્તર પ્રદેશના એક ગામમાં છુપાઈને રહેતો હતો.
પોલીસની ટીમે તરત જ ઉત્તર પ્રદેશ રાજકોટી કરી અને સ્થાનિક પોલીસની મદદથી મૌસમ શિવશંકર કુશવાહાને ઝડપી પાડ્યો. સાથેમાં કિશોરીને સુરક્ષિત રીતે કબ્જામાં લઈ ભરૂચ લાવવામાં આવી.
કિશોરીને મેડિકલ માટે મોકલાઈ, રિપોર્ટ બાદ વધશે ગુનાઓ
પોલીસે કિશોરીને તાત્કાલિક મેડિકલ પરીક્ષણ માટે મોકલી છે. હાલમાં મેડિકલ ટીમ દ્વારા કિશોરીની તબિયત અને તેના પર થતા કોઈ શારીરિક શોષણ અંગેની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
અંકલેશ્વર GIDC પોલિસે જણાવ્યું છે કે, મેડિકલ રિપોર્ટ મળ્યા બાદ જો દુષ્કર્મની પુષ્ટિ થશે તો આરોપી સામે ભારતીય દંડ સંહિતા તેમજ પોસ્કો અધિનિયમ હેઠળ વધુ ગંભીર કલમો ઉમેરવામાં આવશે.
આરોપીની અટકાયત, કોર્ટમાં રજુઆત
પોલીસે 21 વર્ષીય મૌસમ શિવશંકર કુશવાહાને અંકલેશ્વર કોર્ટમાં રજુ કર્યો છે. પોલીસ રિમાન્ડ માટે અરજી કરવામાં આવી છે જેથી ઘટના વિશે વધુ પૂછપરછ કરી શકાય. કિશોરીને ક્યાં રાખી હતી, કઈ જગ્યાએ લઈને ગયો હતો, કોની મદદ મળી હતી, તે અંગે મહત્વની માહિતી મળવાની શક્યતા છે.
પરિવારજનોમાં હેરાનગતી, પોલીસની ઝડપભરી કાર્યવાહી સરાહનીય
કિશોરીના પરિવારજનોએ જણાવ્યું કે, તેમણે છેલ્લાં 20 દિવસમાં ભારે માનસિક ત્રાસ સહન કરવો પડ્યો હતો. દરેક ક્ષણે કિશોરીની સલામતી અંગે ચિંતા લાગેલી રહેતી હતી. અંકલેશ્વર પોલીસના સતત દોરા, ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને ઝડપી એક્શને કિશોરીને સુરક્ષિત શોધવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે.
પોસ્કો કેસોમાં વધારો, સાવચેતીની જરૂર
ગત કેટલાક સમયમાં અંકલેશ્વર અને ભરૂચ જિલ્લામાં નાબાલિક યુવતીઓને પ્રલોભન, સોશ્યલ મીડિયા મિત્રતા તેમજ લગ્નના વચનમાં ભુલાવી અપહરણ અને શોષણના કેસ વધતા ચિંતા વધી રહી છે. પોલીસ દ્વારા ફરી એકવાર અપીલ કરવામાં આવી છે કે માતા-પિતાએ તેમના બાળકોની દૈનિક હરકતો, મોબાઈલ ઉપયોગ અને મિત્રમંડળ પર નજર રાખવી જરૂરી છે.
સમગ્ર ઘટનામાં હાલ પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે અને મેડિકલ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ કેસની ગંભીરતા વધવાની શક્યતા છે.
