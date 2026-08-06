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ભરૂચ: અંકલેશ્વર GIDCમાં SOGનો દરોડો, ફ્લેટમાંથી 1 કિલોથી વધુ ગાંજો અને મેફેડ્રોન જપ્ત; એકની ધરપકડ, બે ફરાર

મુખ્ય આરોપી મોહિતકુમાર પાલે ફરાર આરોપી મિથિલેશ પાસેથી ગાંજો અને દિપ્તેશ પટેલ પાસેથી મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ મેળવીને ફ્લેટમાં વેચાણ માટે રાખ્યાં હતાં.

ભરૂચ: અંકલેશ્વર GIDCમાં SOGનો દરોડો, ફ્લેટમાંથી 1 કિલોથી વધુ ગાંજો અને મેફેડ્રોન જપ્ત; એકની ધરપકડ, બે ફરારભરૂચ: અંકલેશ્વર GIDCમાં SOGનો દરોડો, ફ્લેટમાંથી 1 કિલોથી વધુ ગાંજો અને મેફેડ્રોન જપ્ત; એકની ધરપકડ, બે ફરાર
ભરૂચ: અંકલેશ્વર GIDCમાં SOGનો દરોડો, ફ્લેટમાંથી 1 કિલોથી વધુ ગાંજો અને મેફેડ્રોન જપ્ત; એકની ધરપકડ, બે ફરાર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 6, 2026 at 5:17 PM IST

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ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વર GIDC વિસ્તારમાં સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG)એ મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરીને એક ફ્લેટમાંથી ગાંજો અને મેફેડ્રોન ડ્રગ્સનો જથ્થો જપ્ત કર્યો છે. આ કેસમાં મુખ્ય આરોપી મોહિતકુમાર રાજેશકુમાર પાલની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જ્યારે મિથિલેશ અને દિપ્તેશ પટેલ નામના બે આરોપીઓને વોન્ટેડ જાહેર કરીને તેમની શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે.

પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, અંકલેશ્વર GIDC વિસ્તારમાં પશુપતિ મંદિર પાસે આવેલા તોરણ એપાર્ટમેન્ટના ફ્લેટ નંબર 301માં દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. દરોડા દરમિયાન ફ્લેટમાંથી 1.045 કિલોગ્રામ ગાંજો તેમજ 12.01 ગ્રામ મેફેડ્રોન (MD) ડ્રગ્સ મળી આવ્યાં હતાં. આ ઉપરાંત ડ્રગ્સ રાખવા માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલા પ્લાસ્ટિકના ડબ્બા, પાઉચ અને એક મોબાઇલ ફોન પણ કબજે કરવામાં આવ્યા હતા.

પોલીસે જપ્ત કરેલા મુદ્દામાલની કુલ કિંમત અંદાજે ₹93,280 હોવાનું જણાવ્યું છે. પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓ ડ્રગ્સ વેચાણના ઇરાદાથી આ માદક પદાર્થો ફ્લેટમાં સંતાડી રાખતા હતા. પોલીસે સ્થળ પરથી મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે અન્ય બે આરોપીઓ હાલ ફરાર હોવાથી તેમની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

આ કેસમાં SOGના પીએસઆઈ એમ. કે. ગઢવીની ફરિયાદના આધારે અંકલેશ્વર GIDC પોલીસ સ્ટેશનમાં નાર્કોટિક ડ્રગ્સ એન્ડ સાયકોટ્રોપિક સબસ્ટન્સિસ (NDPS) એક્ટ, 1985ની કલમ 8(c), 20(b), 22(b) અને 29 હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.

પોલીસ તપાસમાં એવું પણ સામે આવ્યું છે કે મુખ્ય આરોપી મોહિતકુમાર પાલે ફરાર આરોપી મિથિલેશ પાસેથી ગાંજો અને દિપ્તેશ પટેલ પાસેથી મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ મેળવીને ફ્લેટમાં વેચાણ માટે રાખ્યાં હતાં. આ મુદ્દે પોલીસે બંને ફરાર આરોપીઓની ભૂમિકા અંગે પણ તપાસ શરૂ કરી છે.

હાલ પોલીસે ડ્રગ્સનો જથ્થો ક્યાંથી લાવવામાં આવ્યો હતો, તેનું સપ્લાય ચેઇન શું હતું, કોને વેચાણ થવાનું હતું તેમજ આ રેકેટમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સંડોવાયેલી છે કે નહીં તે સહિતના તમામ પાસાઓની સઘન તપાસ શરૂ કરી છે. ફરાર આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે વિવિધ ટીમોને કામે લગાડવામાં આવી છે.

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ સમગ્ર ડ્રગ્સ નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરવા તપાસને વધુ વેગ આપવામાં આવ્યો છે અને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી ચાલુ છે.

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ANKLESHWAR GIDC
CANNABIS MEPHEDRONE SEIZED
ONE PERSON ARRESTED
ANKLESHWAR
BHARUCH SOG RAID

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