ભરૂચ: અંકલેશ્વરના તાડ ફળિયામાં જુગારધામ પર SMCનો દરોડો, 13ની ધરપકડ; ચાર સૂત્રધાર સહિત 60-70 ફરાર
બાતમીના આધારે SMCની ટીમે સ્થળ પર દરોડો પાડી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
Published : August 6, 2026 at 5:38 PM IST
ભરૂચ: અંકલેશ્વર શહેરના તાડ ફળિયામાં ખુલ્લા છાપરા નીચે ચાલી રહેલા જુગારધામ પર ગાંધીનગર સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC)એ મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. દરોડા દરમિયાન પોલીસે 13 જુગારીઓને ઝડપી પાડી રોકડ રકમ, મોબાઈલ ફોન સહિત કુલ અંદાજે ₹2.80 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. જુગારધામના ચાર મુખ્ય સૂત્રધારો સહિત 60થી 70 જેટલા અન્ય જુગારીઓને વોન્ટેડ જાહેર કરતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, ગાંધીનગર સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલની ટીમ ભરૂચ જિલ્લામાં પેટ્રોલિંગમાં હતી. તે દરમિયાન બાતમી મળી હતી કે અંકલેશ્વરના તાડ ફળિયામાં ખુલ્લા છાપરા નીચે મોટા પાયે જુગાર રમાડવામાં આવી રહ્યો છે. બાતમીના આધારે SMCની ટીમે સ્થળ પર દરોડો પાડી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
પોલીસ તપાસમાં પ્રાથમિક રીતે સલીમ હુસેન સૈયદ, ઝાકીર કમરુદ્દીન શેખ, કાંતિ મોરા અને વિજય દલપત વસાવા જુગારધામના મુખ્ય સંચાલકો હોવાનું સામે આવ્યું છે. જોકે દરોડા દરમિયાન આ ચારેય સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયા હતા. પોલીસે તેમને વોન્ટેડ જાહેર કરીને તેમની શોધખોળ શરૂ કરી છે.
દરોડા દરમિયાન પોલીસે સ્થળ પરથી ₹1.55 લાખની રોકડ રકમ, 19 મોબાઈલ ફોન તેમજ અન્ય મુદ્દામાલ મળીને કુલ અંદાજે ₹2.80 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો. ઉપરાંત ગુલામ મુસ્તુફા ગુલામ, ફરીદખાન હબીબખાન પઠાણ, ભાવરાવ દગા વાનખેડે, સંતોષકુમાર બાબુલાલ પટેલ, જયેશ હીરા જીવરાજાણી, મહેન્દ્રસિંહ હિમંતસિંહ ભદોરીયા, બિપિન ધનસુખ બગટના, ધર્મેન્દ્ર અંબારામ પટેલ, અભિષેક વિજય જોશી, હિરેશ બાબુલાલ ભિયાણી, જીવન નાનજી કોળી, મેહુલ રમણ સુરતી અને સલીમ ગેમલસંગ રાજ સહિત કુલ 13 જુગારીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, દરોડા સમયે સ્થળ પરથી અંદાજે 60થી 70 જેટલા અન્ય જુગારીઓ ભાગી છૂટવામાં સફળ રહ્યા હતા. તમામ ફરાર આરોપીઓને વોન્ટેડ જાહેર કરી તેમની ઓળખ અને ધરપકડ માટે કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.
સમગ્ર મામલે સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ દ્વારા અંકલેશ્વર શહેર પોલીસ મથકમાં સંબંધિત કાયદાકીય કલમો હેઠળ ગુનો નોંધાવી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસ હવે જુગારધામના સમગ્ર નેટવર્ક, તેના સંચાલકો તેમજ આ ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલા અન્ય લોકોની ભૂમિકા અંગે પણ તપાસ કરી રહી છે.