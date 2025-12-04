ભરૂચ: અંકલેશ્વરના છેવાડે ધર્માંતરણ અને દુષ્કર્મ કેસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા, ગેરકાયદેસર બાંધકામો તોડી પડાયા
મદ્રેસાના મૌલવી દ્વારા હિંદુ મહિલાને લગ્નનો લાલચ આપી, ધર્માંતરણની ધમકી સાથે દુષ્કર્મ કરવામાં આવ્યાનો ગંભીર બનાવ સામે આવ્યો હતો.
Published : December 4, 2025 at 5:39 PM IST
ભરૂચ: અંકલેશ્વરના પાનોલી પોલીસ મથકની હદમાં આવેલા રવિદ્રા ગામમાં મદ્રેસાના મૌલવી દ્વારા હિંદુ મહિલાને લગ્નનો લાલચ આપી, ધર્માંતરણની ધમકી સાથે દુષ્કર્મ કરવામાં આવ્યાનો ગંભીર બનાવ સામે આવ્યો હતો. ઘટનાએ સમગ્ર જિલ્લામાં હડકંપ મચાવી દીધો હતો. મહિલાએ પાનોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં આપેલી ફરિયાદ મુજબ મૌલવી લગ્નનો આભાસ આપી વારંવાર સંપર્ક કરી નજીક આવવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો. પીડિતાનો પરિચય તેની બહેનપણી મારફતે મૌલવી અજવદ અહમદ ઇબ્રાહીમ બેમાત સાથે થયો હતો, જે બાદ મૌલવી સતત સંપર્કમાં રહેતો.
દવા આપી અર્ધ બેભાન કરી દુષ્કર્મનો આક્ષેપ
9 નવેમ્બરના રોજ મૌલવીએ મહિલાને મદ્રેસામાં બોલાવી દવા જેવી કોઈ વસ્તુ પીવડાવી હતી. તેનો પ્રભાવ થતાં મહિલા અર્ધ બેભાન થઈ ગઈ હતી. મહિલાની અસહાય સ્થિતિનો લાભ લઈ મૌલવીએ બે વખત દુષ્કર્મ કર્યું હોવાનું આરોપમાં નોંધાયું છે. ઘટનાના તરત બાદ મહિલાને ભાન આવતા મૌલવીએ મુસ્લિમ ધર્મ અપનાવવાનો દબાણ કર્યો હતો. ધર્માંતરણ ન સ્વીકારવા પર બદનામ કરવાની તથા સંતાનોને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હતી.
ઘટના બાદ ડરી ગયેલી મહિલાએ હિંમત કરી પાનોલી પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી. ફરિયાદના આધારે પોલીસ દ્વારા મૌલવીને ઝડપી લેવામાં આવ્યો અને ગુન્હો નોંધાયો.
10 દિવસના રિમાન્ડ દરમિયાન નવા ચોંકાવનારા ખુલાસાઓ
મૌલવી અજવદ બેમાતને 10 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડમાં લેવામાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન પોલીસ અને અન્ય અધિકારીઓની તપાસમાં અનેક ચોંકાવનારા મુદ્દાઓ સામે આવ્યા છે.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, મૌલવી મહિલાઓને તાંત્રિક વિધી, વશીકરણ તથા આધ્યાત્મિક ઉપચારના બહાને મદ્રેસા તથા અન્ય સ્થળ પર બોલાવતો હતો. વિશ્વાસમાં લઈ મહિલાઓનું માનસિક શોષણ તથા શારીરિક દુરુપયોગ કરતો હોવાનો સસ્પેક્ટેડ પૅટર્ન મળી આવ્યો છે. વધુમાં મૌલવી વિરુદ્ધ ભૂતકાળમાં પણ ગુનાની એન્ટ્રી રહેલી છે.
ગેરકાયદેસર બાંધકામો પર તંત્રનો ડંડો
મૌલવીની ધરપકડ બાદ તંત્રની ટીમ દ્વારા રવિદ્રા ગામમાં મૌલવીના રહેણાંક, દુકાનો તેમજ મદ્રેસા આગળના ગેરકાયદે બાંધકામોની તપાસ કરવામાં આવી. તંત્રની કાર્યવાહી દરમિયાન ગેરકાયદેસર બાંધકામો તોડી પાડવામાં આવ્યા. સ્થાનિક લોકો વચ્ચે લાંબા સમયથી આવા બાંધકામને લઈને અસમાધાન હોવાનું જાણવા મળ્યું.
વિવાદિત પાસપોર્ટ મુદ્દો પણ સામે આવ્યો
તપાસમાં ખુલ્યું કે મૌલવી અજવદનો પાસપોર્ટ અગાઉ જમા કરાયેલ હોય છતાં તે કોર્ટ પરમિશન લઈને વિદેશ પ્રવાસ કરી ચૂક્યો છે. પાસપોર્ટની પ્રક્રિયા, કોર્ટની મંજૂરી તથા પ્રવાસ માટેની અરજીમાં કોઈ અનિયમિતતા છે કે નહીં તે મુદ્દે તપાસ ચાલુ છે.
આગળની કાર્યવાહી અને પોલીસનું નિવેદન
ભરૂચ જિલ્લા પોલીસ વડા અક્ષયરાજ મકવાણાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજીને સમગ્ર કેસની વિગત આપી. એ મુજબ આરોપી વિરુદ્ધ ગંભીર કલમો હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે અને તબીબી પરિક્ષણ, સ્ટેટમેન્ટ તથા ટેક્નિકલ એવિડેન્સ અંગે તપાસ ચાલી રહી છે.
ભરૂચ જીલ્લા પોલીસ વડા અક્ષયરાજ મકવાણાએ જણાવ્યું કે, "આ કેસ માત્ર દુષ્કર્મ પૂરતો નથી, પરંતુ માનસિક, ધાર્મિક દબાણ અને સમાજ વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલો છે. દરખાસ્ત મુજબ ન્યાય મળે તેવા તમામ કાનૂની પગલા લેવામાં આવશે."
સમાજમાં ચકચાર, તંત્ર સક્રિય
આ ઘટનાઓ બાદ વિસ્તારમાં ચકચાર મચી છે. ધર્માંતરણના દબાણ સાથે દુષ્કર્મની ઘટના સામે આવતા સમાજના વર્ગોમાં ભય તથા રોષ જોવા મળ્યો. તંત્ર દ્વારા તાકીદે કાર્યવાહી કરાઈ હોવાથી લોકોમાં રાહત જોવા મળી. સંપૂર્ણ કેસ હજુ પણ તપાસ હેઠળ છે અને પોલીસ વધુ પીડિતાઓ તથા શક્ય સાક્ષીઓ સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે.
આ પણ વાંચો: