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ભરૂચની નેત્રંગ પોલીસે લાખોના મુદ્દામાલ સાથે આંતરરાજ્ય ચોર ટોળકી ઝડપી, કર્ણાટકમાં થયેલી ચોરીનો ભેદ પણ ઉકેલાયો

પ્રાથમિક તપાસમાં ત્રણ આરોપીઓ પકડાયા બાદ બાકીના ફરાર થઈ ગયા હતા. તેમને પકડવા ડ્રોન અને કોમ્બિંગ ઓપરેશનની મદદ લેવામાં આવી હતી.

₹9.72 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે, કર્ણાટકની ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો
₹9.72 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે, કર્ણાટકની ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2026 at 10:52 AM IST

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ભરૂચ: નેત્રંગ પોલીસને વાહન ચેકિંગ દરમિયાન મોટી સફળતા મળી છે. પોલીસે આંતરરાજ્ય ચોરી કરતી ટોળકીને ઝડપી પાડીને ₹9.72 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આ ટોળકીએ કર્ણાટકના કિટ્ટુર ખાતે આવેલી જ્વેલરી શોપમાં ચોરી કરીને ગુજરાત તરફ ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. નેત્રંગ ચેકપોસ્ટ પર પોલીસને જોઈને આરોપીઓએ કાર ભગાવી હતી, પરંતુ પોલીસે પીછો કરીને વાહન અટકાવી કાર્યવાહી કરી હતી.

વાહન ચેકિંગ દરમિયાન શંકાસ્પદ કારમાંથી મળ્યો મુદ્દામાલ

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, વાહન ચેકિંગ દરમિયાન શંકાસ્પદ કારને રોકવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસને જોઈને કારચાલકે કાર ભગાવવાનો પ્રયાસ કરતા પોલીસ ટીમે તેનો પીછો કર્યો હતો. કાર રોકીને તપાસ કરતા તેમાં સોના-ચાંદી જેવા દેખાતા ઘરેણાં અને વિવિધ મૂર્તિઓ સહિતનો સામાન મળી આવ્યો હતો.પ્રાથમિક તબક્કે કારમાં સવાર આરોપીઓમાંથી ત્રણને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે અન્ય આરોપીઓ ફરાર થઈ ગયા હતા. ફરાર આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે પોલીસે તાત્કાલિક કોમ્બિંગ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. આ દરમિયાન ડ્રોન કેમેરાની મદથી પણ શોધખોળ કરવામાં આવી હતી. પોલીસની સઘન કામગીરી બાદ ફરાર આરોપીઓને પણ ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે.

ભરૂચની નેત્રંગ પોલીસે આંતરરાજ્ય ચોર ટોળકી ઝડપી (Etv Bharat Gujarat)

કર્ણાટકની ચોરી સાથે કનેક્શન, કિટ્ટુર પોલીસ જોડાઈ

પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી મળેલા મુદ્દામાલની તપાસ કરતા કર્ણાટકના કિટ્ટુર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી જ્વેલરી શોપની ચોરી સાથે કથિત કનેક્શન સામે આવ્યું હતું. કિટ્ટુરમાં ચોરી કર્યા બાદ આરોપીઓ ગુજરાત તરફ આવી રહ્યા હોવાની પ્રાથમિક માહિતીના આધારે હવે કર્ણાટક પોલીસ પણ સમગ્ર કેસની તપાસમાં જોડાઈ છે.નેત્રંગ પોલીસે કાર્યવાહી દરમિયાન કાર, મોબાઇલ ફોન, સોના-ચાંદી જેવા દેખાતા ઘરેણાં અને મૂર્તિઓ સહિત કુલ ₹9.72 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. પોલીસે જપ્ત કરાયેલા મુદ્દામાલ અંગે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે અને તે ખરેખર કયા ગુનામાંથી ચોરાયેલો છે તે અંગેની વિગતો પણ મેળવવામાં આવી રહી છે.

આરોપીઓનો ગુનાહિત ઇતિહાસ પણ સામે આવ્યો

તપાસ દરમિયાન આરોપીઓનો અગાઉનો ગુનાહિત ઇતિહાસ પણ સામે આવ્યો હોવાનું પોલીસનું કહેવું છે. આરોપીઓ રાજસ્થાનમાં ગંભીર પ્રકારના ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જેમાં પોલીસ પર હુમલો, POCSO અને NDPS એક્ટ હેઠળના ગુનાઓનો પણ સમાવેશ થતો હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

ડ્રોન અને કોમ્બિંગથી ઝડપાયા ફરાર આરોપીઓ

આ સમગ્ર કાર્યવાહીમાં નેત્રંગ પોલીસની સતર્કતા અને ઝડપી કાર્યવાહી મહત્વપૂર્ણ બની છે. વાહન ચેકિંગ દરમિયાન શંકાસ્પદ કારને અટકાવી તપાસ કરતા આંતરાજ્ય ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો હતો. ખાસ કરીને ફરાર આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે ડ્રોન કેમેરા અને કોમ્બિંગ ઓપરેશનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.

કિટ્ટુર પોલીસ લઈ ગઈ આરોપીઓને

હાલ કિટ્ટુર પોલીસની ટીમ ભરૂચ પહોંચી હતી અને આરોપીઓ તથા મુદ્દામાલ અંગે જરૂરી કાયદેસરની કાર્યવાહી પૂર્ણ કર્યા બાદ આરોપીઓને કર્ણાટક લઈ જવા માટે રવાના થઈ છે. હવે કિટ્ટુર પોલીસ દ્વારા જ્વેલરી શોપમાં થયેલી ચોરી તેમજ આરોપીઓના અન્ય ગુનાહિત કનેક્શન અંગે વધુ તપાસ કરવામાં આવશે.

સમગ્ર કાર્યવાહી અંગે ઝઘડિયા ASP અજયકુમાર મીણા દ્વારા વિગતો આપવામાં આવી હતી.

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