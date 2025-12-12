બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ: ભરૂચમાં 130 મીટરના સ્પાનનું સફળ લોન્ચિંગ, નેશનલ હાઈવે-રેલવે ટ્રેક પરથી દોડશે બુલેટ ટ્રેન
આ સળંગ સ્ટીલ બ્રિજમાં 130 મીટર અને 100 મીટરના બે સ્પાન છે. જનો 130 મીટર સ્પાન 9 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો.
Published : December 12, 2025 at 4:24 PM IST
અમદાવાદ: મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટનું કામ પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે. જે અંતર્ગત ભરુચ જિલ્લામાં આવેલા કાંથરિયા ગામની નજીક રાષ્ટ્રીય માર્ગ-64 અને ભારતીય રેલવેની ભરુચ-ડાહેજ ફ્રેઇટ લાઇન ઉપર 230 મીટર (130 +100) લાંબા સ્ટીલ બ્રિજના 130 મીટરના સ્પાનનું સફળતાપૂર્વક લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું છે.
આ સળંગ સ્ટીલ બ્રિજમાં 130 મીટર અને 100 મીટરના બે સ્પાન છે. આ સ્ટીલ બ્રિજનો 130 મીટર સ્પાન 9 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. લગભગ 18 મીટર ઊંચાઈ અને 14.9 મીટર પહોળાઈ ધરાવતા આ બ્રિજનું વજન અંદાજે 2780 મેટ્રિક ટન છે. ગુજરાતના ભુજ વર્કશોપમાં તૈયાર કરવામાં આવેલા આ સ્ટીલ બ્રિજને 100 વર્ષના આયુષ્ય માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે.
લગભગ 1,22,146 ટોર્સ-શિયર પ્રકારના હાઇ સ્ટ્રેન્થ (ટીટીએચએસ) બોલ્ટ્સ, સી5 સિસ્ટમ પેઇન્ટિંગ અને મેટાલિક બીયરિંગ્સ સાથે રચાયેલ બ્રિજને 14 મીટર ઊંચાઈ પર સ્થાયી કાંક્રીટના ટેમ્પોરરી ટ્રેસલ્સ પર એસેમ્બલ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેને મેક-એલોય બાર્સ સાથે 250 ટન ઉઠાવી શકતાં દરેક બે સેમી-ઓટોમેટિક જૅક્સની મદદથી આગળ ધકેલવામાં આવ્યો હતો.
બ્રિજ લોન્ચિંગ કાર્ય 12 કલાકમાં પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું, જેમાં ફ્રેઇટ ટ્રૅક્સ પર સમયાંતરે બ્લૉક્સ અને એનએચ-64 પર રોડ ડાઇવર્ઝન લાગુ કરવામાં આવ્યા. આ બ્લૉક્સ સલામતી જાળવવા અને ફેઝ્ડ લોન્ચિંગ પ્રક્રિયા દરમિયાન ચોક્કસ અમલ સુનિશ્ચિત કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ રહ્યા.
પૂરાં થયેલા સ્ટીલ બ્રિજોના વિગતવાર વિગતો
|ક્ર. નં.
|સ્થાન
|સ્ટીલ બ્રિજની લંબાઈ (મીટરમાં)
|સ્ટીલ બ્રિજનું વજન (એમટી)
|1
|નેશનલ હાઈવે 53 પર, સુરત, ગુજરાત
|70
|673
|2
|વડોદરા-અમદાવાદ મુખ્ય રેલ્વે લાઈન, નડિયાદ, ગુજરાત
|100
|1486
|3
|દિલ્હી-મુંબઈ નેશનલ એક્સપ્રેસવે, વડોદરા નજીક, ગુજરાત
|230 (130 + 100)
|4397
|4
|દિલાસા નજીક, દાદરા & નગર હવેલી
|100
|1464
|5
|વેસ્ટર્ન રેલ્વેઝ, વડોદરા, ગુજરાત
|60
|645
|6
|બે ડીએફસીસી ટ્રૅક્સ અને બે વેસ્ટર્ન રેલ્વેઝ ટ્રૅક્સ, સુરત, ગુજરાત
|100, 60
|2040
|7
|બે ડીએફસીસી ટ્રૅક્સ, વડોદરા નજીક, ગુજરાત
|70
|674
|8
|ડીએફસીસી ટ્રૅક્સ, ભરૂચ, ગુજરાત
|100
|1400
|9
|એનએચ-48, નડિયાદ નજીક, ગુજરાત
|2 x 100
|2884
|10
|રેલ્વે ફેસિલિટી (લૉન્ડ્રી), અમદાવાદ, ગુજરાત
|60
|485
|11
|કેડિલા ફ્લાયઓવર, અમદાવાદ, ગુજરાત
|70
|670
|12
|એનએચ-64 અને ભરૂચ-ડહેજ ફ્રેઇટ લાઇન, આઈઆર, ભરૂચ, ગુજરાત
સ્પાન 1: 130 મી (પૂર્ણ) – 2780 એમટી
સ્પાન 2: 100 મી (પ્રગતિમાં)
