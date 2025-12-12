ETV Bharat / state

બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ: ભરૂચમાં 130 મીટરના સ્પાનનું સફળ લોન્ચિંગ, નેશનલ હાઈવે-રેલવે ટ્રેક પરથી દોડશે બુલેટ ટ્રેન

આ સળંગ સ્ટીલ બ્રિજમાં 130 મીટર અને 100 મીટરના બે સ્પાન છે. જનો 130 મીટર સ્પાન 9 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો.

ભરૂચમાં 130 મીટરના સ્પાનનું સફળ લોન્ચિંગ
ભરૂચમાં 130 મીટરના સ્પાનનું સફળ લોન્ચિંગ (nhsrcl)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 12, 2025 at 4:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટનું કામ પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે. જે અંતર્ગત ભરુચ જિલ્લામાં આવેલા કાંથરિયા ગામની નજીક રાષ્ટ્રીય માર્ગ-64 અને ભારતીય રેલવેની ભરુચ-ડાહેજ ફ્રેઇટ લાઇન ઉપર 230 મીટર (130 +100) લાંબા સ્ટીલ બ્રિજના 130 મીટરના સ્પાનનું સફળતાપૂર્વક લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું છે.

આ સળંગ સ્ટીલ બ્રિજમાં 130 મીટર અને 100 મીટરના બે સ્પાન છે. આ સ્ટીલ બ્રિજનો 130 મીટર સ્પાન 9 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. લગભગ 18 મીટર ઊંચાઈ અને 14.9 મીટર પહોળાઈ ધરાવતા આ બ્રિજનું વજન અંદાજે 2780 મેટ્રિક ટન છે. ગુજરાતના ભુજ વર્કશોપમાં તૈયાર કરવામાં આવેલા આ સ્ટીલ બ્રિજને 100 વર્ષના આયુષ્ય માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે.

ભરૂચમાં 130 મીટરના સ્પાનનું સફળ લોન્ચિંગ
ભરૂચમાં 130 મીટરના સ્પાનનું સફળ લોન્ચિંગ (nhsrcl)

લગભગ 1,22,146 ટોર્સ-શિયર પ્રકારના હાઇ સ્ટ્રેન્થ (ટીટીએચએસ) બોલ્ટ્સ, સી5 સિસ્ટમ પેઇન્ટિંગ અને મેટાલિક બીયરિંગ્સ સાથે રચાયેલ બ્રિજને 14 મીટર ઊંચાઈ પર સ્થાયી કાંક્રીટના ટેમ્પોરરી ટ્રેસલ્સ પર એસેમ્બલ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેને મેક-એલોય બાર્સ સાથે 250 ટન ઉઠાવી શકતાં દરેક બે સેમી-ઓટોમેટિક જૅક્સની મદદથી આગળ ધકેલવામાં આવ્યો હતો.

ભરૂચમાં 130 મીટરના સ્પાનનું સફળ લોન્ચિંગ
ભરૂચમાં 130 મીટરના સ્પાનનું સફળ લોન્ચિંગ (nhsrcl)

બ્રિજ લોન્ચિંગ કાર્ય 12 કલાકમાં પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું, જેમાં ફ્રેઇટ ટ્રૅક્સ પર સમયાંતરે બ્લૉક્સ અને એનએચ-64 પર રોડ ડાઇવર્ઝન લાગુ કરવામાં આવ્યા. આ બ્લૉક્સ સલામતી જાળવવા અને ફેઝ્ડ લોન્ચિંગ પ્રક્રિયા દરમિયાન ચોક્કસ અમલ સુનિશ્ચિત કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ રહ્યા.

પૂરાં થયેલા સ્ટીલ બ્રિજોના વિગતવાર વિગતો

ક્ર. નં.સ્થાનસ્ટીલ બ્રિજની લંબાઈ (મીટરમાં)સ્ટીલ બ્રિજનું વજન (એમટી)
1નેશનલ હાઈવે 53 પર, સુરત, ગુજરાત70673
2વડોદરા-અમદાવાદ મુખ્ય રેલ્વે લાઈન, નડિયાદ, ગુજરાત1001486
3દિલ્હી-મુંબઈ નેશનલ એક્સપ્રેસવે, વડોદરા નજીક, ગુજરાત230 (130 + 100)4397
4દિલાસા નજીક, દાદરા & નગર હવેલી1001464
5વેસ્ટર્ન રેલ્વેઝ, વડોદરા, ગુજરાત60645
6બે ડીએફસીસી ટ્રૅક્સ અને બે વેસ્ટર્ન રેલ્વેઝ ટ્રૅક્સ, સુરત, ગુજરાત100, 602040
7બે ડીએફસીસી ટ્રૅક્સ, વડોદરા નજીક, ગુજરાત70674
8ડીએફસીસી ટ્રૅક્સ, ભરૂચ, ગુજરાત1001400
9એનએચ-48, નડિયાદ નજીક, ગુજરાત2 x 1002884
10રેલ્વે ફેસિલિટી (લૉન્ડ્રી), અમદાવાદ, ગુજરાત60485
11કેડિલા ફ્લાયઓવર, અમદાવાદ, ગુજરાત70670
12એનએચ-64 અને ભરૂચ-ડહેજ ફ્રેઇટ લાઇન, આઈઆર, ભરૂચ, ગુજરાત

સ્પાન 1: 130 મી (પૂર્ણ) – 2780 એમટી

સ્પાન 2: 100 મી (પ્રગતિમાં)

આ પણ વાંચો:

  1. અંકલેશ્વર-વાલિયા રોડ પર ત્રિપલ અકસ્માત, વિચલિત કરતા દૃશ્યો! એકનું મોત, 3 ગંભીર રીતે દાઝ્યા
  2. 'ગુજરાતમાં AAPને કારણે નુકસાન થયું, 2027માં ભરૂચની બેઠક ભારે લીડથી જીતીશું'- ફૈઝલ પટેલ

TAGGED:

BULLET TRAIN PROJECT
AHMEDABAD MUMBAI BULLET TRAIN
BHARUCH NATIONAL HIGHWAY
BHARUCH NEWS
AHMEDABAD MUMBAI BULLET TRAIN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.