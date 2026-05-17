ભરૂચ નગરપાલિકાની જર્જરીત ઇમારતો સામે એક્શન, પણ પાલિકાની પોતાની કચેરી જ જોખમી હાલતમાં

ભરૂચ નગરપાલિકા દ્વારા શહેરની આશરે 40 જર્જરીત મિલકતોના માલિકોને મકાન ઉતારવા કે સમારકામ કરવાની સૂચના, ચોમાસા દરમિયાન દુર્ઘટના ટાળવા કાર્યવાહી તેજ કરાઈ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 17, 2026 at 3:23 PM IST

ભરૂચ: ચોમાસાની શરૂઆત પહેલા ભરૂચ નગરપાલિકા શહેરમાં જર્જરીત અને જોખમી ઇમારતો સામે એક્શન મોડમાં આવી છે. શહેરમાં કોઈ દુર્ઘટના ન સર્જાય તે માટે પાલિકા દ્વારા 40થી વધુ જર્જરીત મિલકતોના માલિકોને નોટિસ પાઠવી મકાનો ઉતારી લેવા અથવા તાત્કાલિક સમારકામ કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. જોકે, સમગ્ર કાર્યવાહી વચ્ચે સૌથી મોટો સવાલ હવે ખુદ ભરૂચ નગરપાલિકાની બિલ્ડીંગને લઈને ઊભો થયો છે. પાલિકાની પોતાની કચેરી જ હાલ જર્જરીત હાલતમાં જોવા મળી રહી છે, જ્યાં કર્મચારીઓ અને અરજદારો જીવના જોખમે અવરજવર કરવા મજબૂર બન્યા છે.

ભરૂચ નગરપાલિકા દ્વારા ચોમાસા પૂર્વે શહેરમાં જોખમી ઇમારતોની યાદી તૈયાર કરી કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. પાલિકા તંત્રએ શહેરની આશરે 40 જેટલી મિલકતોના માલિકોને નોટિસ ફટકારી મકાનો ઉતારવા અથવા જરૂરી રિપેરિંગ કરવા જણાવ્યું છે. સાથે જ, શહેરમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે કાંસોની સફાઈ કામગીરી પણ તેજ બનાવવામાં આવી છે, જેથી ચોમાસા દરમિયાન પાણી ભરાવાની અને દુર્ઘટનાઓની સ્થિતિ ટાળી શકાય.

પરંતુ, આ સમગ્ર કાર્યવાહી દરમિયાન સૌથી ચોંકાવનારી બાબત ખુદ પાલિકાની કચેરીને લઈને સામે આવી છે. ભરૂચ નગરપાલિકાની બિલ્ડીંગ હાલ અત્યંત જર્જરીત બની ગઈ હોવાનું નજરે પડી રહ્યું છે. બિલ્ડીંગના અનેક ભાગોમાંથી પોપડા પડી રહ્યા છે અને દીવાલો તથા છતના ભાગો ખોખલા બનતા જોખમ ઊભું થયું છે. દરરોજ મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો વિવિધ કામકાજ માટે પાલિકાની કચેરીએ આવતા હોય છે, ત્યારે કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના સર્જાય તેવી ભીતિ સ્થાનિકોમાં જોવા મળી રહી છે.

સ્થાનિક નાગરિકોનું કહેવું છે કે પાલિકાની કચેરીમાં પ્રવેશતા જ ભયનો અનુભવ થાય છે. કર્મચારીઓ અને અરજદારો ગમે ત્યારે સ્લેબ અથવા પોપડા પડવાની ભીતિ વચ્ચે કામકાજ કરી રહ્યા છે. સ્થાનિક રહીશ મોહસીન મેમણે જણાવ્યું હતું કે, "પાલિકાની બિલ્ડીંગ એટલી જર્જરીત બની ગઈ છે કે કામ માટે આવતાં પણ ડર લાગે છે." તેમણે વહેલી તકે બિલ્ડીંગનું સમારકામ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી હતી.

આ સમગ્ર મામલે ભરૂચ નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર હરીશ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે, "પાલિકાની બિલ્ડીંગ જૂની અને જર્જરીત બની ગઈ છે. બિલ્ડીંગના સમારકામ માટે પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે." સાથે જ, નવી બિલ્ડીંગ માટે સરકાર પાસે અંદાજે 6 કરોડ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ માટે રજૂઆત કરવામાં આવી છે.

ચોમાસા દરમિયાન જોખમી ઇમારતોને કારણે દુર્ઘટનાઓ સર્જાતી હોવાના અનેક બનાવો અગાઉ સામે આવી ચૂક્યા છે. ત્યારે પાલિકા દ્વારા શહેરમાં કાર્યવાહી શરૂ કરાઈ હોવા છતાં પોતાની જ કચેરીની હાલત સુધારવામાં વિલંબ થતા તંત્રની કામગીરી સામે સવાલો ઊભા થયા છે. હવે જોવાનું રહ્યું કે ભરૂચ નગરપાલિકા પોતાની જર્જરીત બિલ્ડીંગનું સમારકામ અને નવી બિલ્ડીંગની કામગીરી કેટલા ઝડપથી શરૂ કરે છે, કે પછી કોઈ મોટી દુર્ઘટનાની રાહ જોવાઈ રહી છે.

