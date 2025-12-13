ETV Bharat / state

ભરૂચ ભાજપમાં સાંસદ vs ધારાસભ્ય: દર્શના દેશમુખના આક્ષેપ પર મનસુખ વસાવાએ આપ્યો સણસણતો જવાબ

જ્યાં સાચી વાત બોલવાની હોય છે ત્યાં હું સાચું બોલું છું અને આગળ પણ બોલતો રહીશ: મનસુખ વસાવા

ભરૂચ સાંસદ મનસુખ વસાવાએ યોજી પત્રકાર પરિષદ યોજી
ભરૂચ સાંસદ મનસુખ વસાવાએ યોજી પત્રકાર પરિષદ યોજી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 13, 2025 at 9:58 PM IST

ભરૂચ : સાંસદ મનસુખ વસાવાએ પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી. જેમાં નાંદોદના ધારાસભ્ય દર્શના દેશમુખ દ્વારા કરવામાં આવેલા નિવેદનોનો ખુલ્લેઆમ જવાબ આપ્યો હતો. દર્શના દેશમુખના નિવેદનને માનહાનિકારક ગણાવી મનસુખ વસાવાએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે, "જ્યાં સાચી વાત બોલવાની હોય છે ત્યાં હું સાચું બોલું છું અને આગળ પણ બોલતો રહીશ."

મનસુખ વસાવાએ યોજી પત્રકાર પરિષદ

પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન મનસુખ વસાવાએ આમ આદમી પાર્ટી પર ગંભીર આક્ષેપો કરતાં જણાવ્યું હતું કે, "આમ આદમી પાર્ટીના લોકો આવે છે અને તોડપાણી કરીને જતા રહે છે. ગતરોજ દર્શના દેશમુખે પત્રકારો સામે જે આક્ષેપો કર્યા હતા, તે પાયા વિહોણા છે અને કોઈ ભ્રષ્ટાચારીઓને બચાવવા માટે કરવામાં આવ્યા હોય તેવું લાગે છે."

દર્શના દેશમુખના નિવેદનો પર કર્યો તીખો પ્રતિભાવ (ETV Bharat Gujarat)

"આમ આદમી પાર્ટીના એક નેતાએ એક અધિકારી પાસે રૂ.75 લાખની માંગ કરી હતી. આ 75 લાખ રૂપિયા આપવા મેં ઇનકાર કર્યો હતો. એ ખર્ચ અને તોડપાણીની હકીકત ખુલ્લી પાડવા માટે જ મેં પત્રકાર પરિષદ યોજી છે. આ સમગ્ર મામલો સરકાર સુધી પહોંચાડ્યો છે અને ત્યાંની એક ટોળકી આવા લોકો દ્વારા અધિકારીઓને હેરાન કરવામાં આવી રહ્યા છે." - મનસુખ વસાવા, સાંસદ, ભરૂચ

"બંનેને કોઈને કોઈ પ્રકારનો ડર પેસી ગયો છે, એટલે તેઓ મારા પર આક્ષેપો કરી રહ્યા છે. કેવડિયામાં સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરવામાં આવ્યા છે અને તેમાં અંદાજે રૂ. 1.50 કરોડની તોડપાણી થઈ હતી. આ બાબતે પણ યોગ્ય તપાસ થવી જરૂરી છે.

ચૈતર વસાવા બેફામ બોલે છે: મનસુખ વસાવા

પત્રકાર પરિષદમાં મનસુખ વસાવાએ ચૈતર વસાવાના નિવેદનોનો ઉલ્લેખ કરતાં જણાવ્યું કે, "ચૈતર વસાવા બેફામ બોલે છે, પરંતુ દર્શના બહેન તેમને કોઈ જવાબ કેમ નથી આપતા?” આ પ્રશ્ન સાથે તેમણે આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓના વલણ પર સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. તેમના મતે, એકતરફી આક્ષેપો કરીને જનતાને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે.

મનસુખ વસાવાએ સ્પષ્ટ કહ્યું કે તેઓ કોઈ ભ્રષ્ટાચારને બચાવવા માટે નહીં, પરંતુ જનહિતમાં અને સત્ય બહાર લાવવા માટે અવાજ ઉઠાવે છે. "મારા પર જે પણ આક્ષેપો થાય છે, તે તમામનો જવાબ પુરાવા સાથે આપીશ, રાજકારણમાં રહીને પણ પારદર્શિતા અને જવાબદારી જરૂરી છે અને કોઈ પણ પ્રકારની તોડપણી કે ગેરરીતિ સામે ઝુકશે નહીં."

દર્શના દેશમુખ, ધારાસભ્ય નાંદોદ
દર્શના દેશમુખ, ધારાસભ્ય નાંદોદ (ETV Bharat Gujarat)

આ પત્રકાર પરિષદ ભરૂચ અને નર્મદા જિલ્લાના રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા તેજ બની છે. આમ આદમી પાર્ટી અને ભાજપ વચ્ચેના આ આરોપ-પ્રત્યારોપના રાજકીય માહોલમાં હવે આગામી દિવસોમાં શું વળાંક આવે છે, તેની તરફ સૌની નજર ટકી છે.

ડૉ. દર્શનાબેને તારીખ 12 ડીસેમ્બરના રોજ પત્રકાર પરિષદ યોજીને જણાવ્યું હતું કે, તેઓ મનસુખ વસાવા સામે ધરણા પર બેસવાના હતા, પરંતુ પ્રદેશ ભાજપમાંથી સૂચના મળતા તેમણે આ કાર્યક્રમ રદ કર્યો છે. ડૉ. દર્શનાબેન દેશમુખે સિનિયર સાંસદ તરીકે મનસુખ વસાવાના વર્તન પર નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે સાંસદ તેમને ધારાસભ્ય તરીકે સ્વીકારતા જ નથી અને તેઓ ધારાસભ્ય બન્યા ત્યારથી જ મનસુખ વસાવા તેમના પર આક્ષેપ કરતા આવ્યા છે. "હું પણ ભાજપની જ દીકરી છું, તો સિનિયર સાંસદ તરીકે આવો મારા વિશે વાણી-વિલાસ ના કરવો જોઈએ. મારી પાસે પણ આવા નનામા પત્રો આવે છે, પણ અમે એને કચરામાં નાખી દઈએ છીએ, એના પર કોઈ ટિપ્પણી કરતા નથી."

ડૉ. દર્શનાબેને જણાવ્યું કે, તેમણે આ સમગ્ર મામલે પ્રદેશ સ્તરે રજૂઆત કરી છે અને હવે તેઓ મૌન નહીં રહે. "હું કેટલાય સમયથી મૌન હતી, પણ આવા વાણી-વિલાસને કારણે મારે આજે મૌન તોડવું પડ્યું છે. હવે જો મનસુખ વસાવા કઈ બોલશે તો મારે જવાબ આપવો પડશે."

