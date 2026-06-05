'બુટલેગરોનો કેમિકલયુક્ત દારૂ પીવા કરતા ઘરે જાતે મહુડાનો દારૂ બનાવો', સાંસદ મનસુખ વસાવા
નર્મદામાં સાંસદ મનસુખ વસાવાએ કહ્યું કે, બિરસા મુંડાના આદર્શો ભૂલી યુવાનો દારૂના રવાડે ચડ્યા છે, સારું શિક્ષણ મેળવો, લાયક બનો... નોકરી હું અપાવીશ.
Published : June 5, 2026 at 6:54 PM IST
નર્મદા: ભાજપના દિગ્ગજ નેતા અને ભરૂચના સાંસદ મનસુખ વસાવા તેમના નિવેદનોને કારણે હંમેશા ચર્ચામાં રહે છે. તાજેતરમાં નર્મદા જિલ્લાના નાંદોદ તાલુકાના ઢોલાર ગામે 'આદર્શ ગ્રામવિકાસ સમિતિ'ની પ્રથમ બેઠકમાં તેમણે ફરી એકવાર એવા નિવેદનો આપ્યા છે જેનાથી રાજકીય ગરમાવો આવી ગયો છે.
તાજેતરમાં ઢોલાર ગામે નવનિર્મિત ગ્રામ પંચાયત ભવનમાં ઉદ્ઘાટન પહેલાં જ મોટી તિરાડો પડ્યાનો અને મકાન જર્જરિત હોવાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો. આ બેઠક દરમિયાન સાંસદે આ મુદ્દે સ્પષ્ટતા કરતા નબળા બાંધકામનો સમગ્ર દોષ નરેગા (NREGA) યોજના પર ઢોળી દીધો હતો અને ગ્રામજનોને આનાથી પણ સારું નવું મકાન બનાવી આપવાની ખાતરી આપી હતી. સાંસદે આદિવાસી વિસ્તારોમાં કેમિકલવાળો દારૂ ઘુસાડતા બુટલેગરોને આડે હાથ લીધા હતા.
તેમણે કહ્યું કે, બુટલેગરો મોટા કન્ટેનરો ભરીને દારૂ લાવે છે અને આદિવાસી યુવાનોને દારૂના રવાડે ચડાવે છે. જોકે, આ દરમિયાન તેમણે ઉપસ્થિત લોકોને એવી સલાહ આપી દીધી કે જેનાથી સૌ કોઈ આશ્ચર્યમાં મુકાઈ ગયા હતા. તેમણે આદિવાસી સમાજને પોતાના ઘરે જ મહુડાનો દેશી દારૂ જાતે બનાવીને દવા તરીકે ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપી હતી. જેનાથી સૌ કોઈ આશ્ચર્યમાં મુકાયા હતા.
સોશિયલ મીડિયા પર ભાજપ વિરુદ્ધ થઈ રહેલા અપપ્રચારનો વળતો જવાબ આપતા સાંસદ મનસુખ વસાવાએ જણાવ્યું હતું કે, આજકાલના બની બેઠેલા નેતાઓને ભાજપે કરેલા કામોની કોઈ જ જાણકારી નથી. વિરોધીઓ માત્ર આદિવાસી યુવાનો અને મહિલાઓને દારૂ પીવડાવીને નચાવવાનું અને ગેરમાર્ગે દોરવાનું કામ કરે છે. વધુમાં યુવાનોને ટકોર કરતા તેમણે કહ્યું કે, "આપણે માત્ર 'બિરસા મુંડા ઝિંદાબાદ'ના નારા લગાવીએ છીએ, પણ તેમના સંઘર્ષને જાણતા નથી. આજનો યુવાન તીરકામઠાની જગ્યાએ દારૂની બોટલો લઈને ફરે છે. ઉદ્યોગોમાં સારી નોકરીઓ ઉપલબ્ધ છે, તમે સારું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી લાયક બનો, નોકરી અપાવવાની જવાબદારી મારી છે."
સાંસદના આ નિવેદનો બાદ ખાસ કરીને મહુડાના દારૂ અંગેની ખુલ્લી સલાહ બાદ, નર્મદા જિલ્લાના રાજકારણમાં ગરમાવો આવી ગયો છે.
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