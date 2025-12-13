ETV Bharat / state

ભરૂચના 7.30 કરોડના મનરેગા કૌભાંડમાં કોંગી નેતા હીરા જોટવાને HCમાંથી અસ્થાયી રાહત, સરેન્ડર થવાના આદેશ પર સ્ટે

જામીન રદ થતાં અને સરેન્ડર થવાનો હુકમ થતાં હીરા જોટવા આજે હાઈકોર્ટના દ્વારે પહોંચ્યા હતા.

કોંગ્રેસ નેતા હીરા જોટવા
કોંગ્રેસ નેતા હીરા જોટવા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 13, 2025 at 3:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લામાં સામે આવેલા રૂ. 7.30 કરોડના મનરેગા કૌભાંડ મામલે મહત્વપૂર્ણ કાનૂની વળાંક આવ્યો છે. કોંગી નેતા હીરા જોટવા અને તેમના પુત્ર દિગ્વિજય જોટવાના શરતી જામીન રદ કરતાં ભરૂચના પાંચમા એડિશનલ સેશન્સ જજ પી. એમ. સોનીએ 12 ડિસેમ્બરે પિતા-પુત્રને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં લેવાનો હુકમ કર્યો હતો. આ બાદ હાઇકોર્ટમાંથી હીરા જોટવાને અસ્થાયી રાહત મળી છે અને કોર્ટે આગામી 18 ડિસેમ્બર સુધી સરેન્ડર થવાના આદેશ પર અસ્થાયી રોક લગાવી છે.

જામીન રદ થતાં અને સરેન્ડર થવાનો હુકમ થતાં હીરા જોટવા આજે હાઈકોર્ટના દ્વારે પહોંચ્યા હતા. હાઈકોર્ટમાં કરાયેલી તાત્કાલિક અરજી પર સુનાવણી બાદ હીરા જોટવાને મોટી રાહત મળી છે. હાઈકોર્ટ દ્વારા આગામી 18 ડિસેમ્બર સુધી સ્ટે આપવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે હાલ સેશન્સ કોર્ટના સરેન્ડર સંબંધિત આદેશ પર અસ્થાયી રોક લાગી છે.

હાઇકોર્ટમાં 19મી ડિસેમ્બરે વધુ સુનાવણી

હાઈકોર્ટમાં આ મામલે વધુ સુનાવણી 19 ડિસેમ્બરના રોજ હાથ ધરવામાં આવશે. તે દિવસે કોર્ટ દ્વારા આગળની દિશા નક્કી કરવામાં આવશે કે આરોપીઓને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવશે કે તેમને વધુ રાહત મળશે. મનરેગા જેવી જનહિતની યોજનામાં થયેલા કરોડોના કૌભાંડને લઈ કેસ પહેલેથી જ સંવેદનશીલ માનવામાં આવી રહ્યો છે અને તેની અસર રાજકીય ક્ષેત્રે પણ જોવા મળી રહી છે.

સરકારે જામીનને પડકાર્યા હતા
ગત 26 સપ્ટેમ્બરે ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે હીરા જોટવા અને દિગ્વિજય જોટવાને શરતી જામીન આપ્યા હતા. જોકે, સરકાર તરફેથી આ જામીનને પડકારવામાં આવ્યા હતા. સરકારી વકીલ પી. બી. પંડ્યાએ 1 નવેમ્બરે BNS કલમ 483(3) મુજબ અરજી કરી શરતી જામીનના હુકમને પડકાર્યો હતો. સરકારની દલીલ હતી કે કૌભાંડની ગંભીરતા અને તપાસના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને આરોપીઓને જામીન પર મુક્ત રાખવા યોગ્ય નથી.

આ પહેલા, 29 જુલાઈના રોજ ભરૂચ કોર્ટ દ્વારા હીરા જોટવા અને દિગ્વિજય જોટવાની મનરેગા કૌભાંડમાં જામીન અરજી ફગાવી દેવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા શરતી જામીન સામે સરકાર ઉપલી કોર્ટમાં ગઈ હતી. સરકારની અરજી પર સુનાવણી બાદ પાંચમા સેશન્સ જજે જામીન રદ કરી આરોપીઓને કોર્ટમાં સરેન્ડર થવાનો હુકમ કર્યો હતો. સેશન્સ કોર્ટના આદેશ મુજબ હીરા જોટવા અને તેમના પુત્ર દિગ્વિજયને ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટમાં સરેન્ડર થવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટએ સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે, જો આરોપીઓ 13 ડિસેમ્બરે સવારે 11 વાગ્યા સુધી ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટમાં સરેન્ડર નહીં થાય, તો ધરપકડ વોરંટ કાઢી તેમને કસ્ટડીમાં લેવા કાર્યવાહી કરવામાં આવે.

હાલની સ્થિતિએ, હાઈકોર્ટના સ્ટેના કારણે હીરા જોટવા અને તેમના પુત્ર દિગ્વિજયને તાત્કાલિક ધરપકડથી રાહત મળી છે, પરંતુ કેસની આગામી સુનાવણીમાં શું નિર્ણય આવે છે તેની તરફ સૌની નજર ટકી છે. મનરેગા કૌભાંડ મામલે ન્યાયિક કાર્યવાહી આગળ વધતાં ભરૂચમાં આ કેસ ફરી એક વખત ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવી ગયો છે.

  1. આ પણ વાંચો:
  2. વલસાડ: બ્રિજ ગર્ડર પડવાની ઘટનામાં કોન્ટ્રાકટરને નોટિસ આપી ખુલાશો મંગાયો, ઈજાગ્રસ્તોને વળતરની જાહેરાત
  3. જેતપુર પોલીસે કર્યો 'મ્યુલ એકાઉન્ટ કૌભાંડ'નો પર્દાફાશ, રૂ 14.30 લાખની છેતરપિંડીનો ખુલાસો

TAGGED:

BHARUCH
BHARUCH MGNREGA SCAM
CONGRESS LEADER HIRA JOTVA
GUJARAT HIGH COURT
CONGRESS LEADER HIRA JOTVA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.